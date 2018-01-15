Кто сегодня в Белом доме?..

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Cтатью я написал пару месяцев назад. За это время администрация Трампа сумела протолкнуть через Сенат и Конгресс налоговую реформу, очень похожую на рейгановскую. Детали её так и не известны населению и специалистам в достаточной степени для более-менее правильной оценки. Поэтому я дополнил статью некоторыми сведениями и мыслями о нынешней власти, её методах и возможных последствиях её деятельности.

ПРОГРАММА ТРАМПА - ПОВТОРЕНИЕ ПРОГРАММЫ РЕЙГАНА

В своей предвыборной президентской программе Дональд Трамп почти полностью повторил программу Рональда Рейгана. Давайте проследим программу Рейгана и наложим её на программу Трампа - результаты будут в основном идентичны.

Немедленно после вступления в должность Рональд Рейган подписал Economic Tax Act 1981, который уменьшил предельную ставку налога с 70% до 50% и сократил индивидуальный налог до 23%. Налогоплательщики вздохнули с огромным облегчением. Но недолго музыка играла.

Через несколько месяцев Рейган затребовал вернуть треть налога.

В 1982 году Рейган подписал новый Закон - о наибольшем повышении налога в американской истории, которое увеличило поступление денег в бюджет на 37.5 миллиарда долларов.

Вслед за этим он подписал Закон о введении дорожного налога, который удвоил налог на бензин.

В 1983 году подписал "Social Security Amendments of 1983", который повысил налог, и начал взимать налоги с бенефитныых чеков для повышенных доходов.

Повышение налогов и введение новых налогов продолжалось до конца президентства Рейгана. Он 11 раз повышал разные налоги и в результате забрал почти всё, что дал налогоплательщикам в самом начале.

В общем, благие намерения сократить налоги, чтобы увеличить сбережения корпораций и граждан и соответственно увеличить инвестиции в экономику и восстановить её после финасового кризиса, разбились об известный закон природы - сохранения материи. И о самый простой закон математики, гласиящий, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Рецессия продолжилась, инвестиции не дали результата, казна опустела, безработица выросла и госдолг в течение рейгановского президентства вырос почти в три раза. Рейган принял страну в плачевном состоянии от Картера, но экономика тогда начала медленно поправляться. А своими неуклюжими реформами, Дональд сорвал этот процесс.

Он принял страну с уровнем безработицы 7.5%, который начал снижаться, а реформы Рейгана сорвали восстановление экономики и уровень безработицы снова стал расти и к концу 1982 года безработица достигла 10.8%. Бизнесы начали увольнять работников и выводить компании за границу.

В следующие годы Рейган сумел сократить безработицу за счёт создания низкооплачиваемых рабочих мест, что, конечно, не помогло экономике.

Идя в Президенты, Рейган обещал сократить налоги и сэкономить на сокращении федеральных расходов. Но он не только не сократил правительство и его расходы, но действовал в противоположном направлении. При Рейгане правительственные расходы росли на 2.5% ежегодно. В 1983 году он внёс $165 миллиардов в фонды Social Security. Бюджет Министерства энергетики и образования удвоился и достиг 22.7 миллиарда долларов. Бюджет сельскохозяйственных программ увеличился с 21 до 51.4 миллиарда. Он очень значительно увеличил расходы на Мэдикер и Медикейд. Администрация Рейгана. увеличила общие расходы на 239%, в том числе: на армейскую медицину на 314%, на Медикер-на 276%, на Медикейд - на 247%, на федералов - на 253%, ну и т.д.

Джорж Буш старший за четыре года увеличил медрасходы на 166%. А вот наш социалистик, президент Клинтон за восемь лет увеличил их на 150%, конечно, тоже не в соответствии с ростом экономики, но гораздо сдержаннее по сравнению с капиталистами.

Ну, а Буш младший увеличил их ещё на 194%, в том числе на Медикер - на 206%, на Медикейд - на 155% и на федералов - на 171%.

Увеличены расходы на помощь сельскому хозяйству от засух, военные расходы и взносы в Международный Валютный Фонд и создал Министерство по делам ветеранов с бюджетом в пару сотен миллиардов долларов.

Все эти расходы покрывались бесконечными заимствованиями. Рейган является автором нового экономического и финансового пути США - жить за счёт долгов. Все расходы его и следующих администраций не способствовали росту ВВП и не погашали долг страны.

Пример успехов рейгановской администрации - то, что на протяжении 80-х ежегодно становились миллионерами 100 тысяч американцев. Однако несмотря на то, что доход большинства людей увеличился, средний доход бедных слоев населения снизился с 9,367 долл. до 8,800. По поводу сложившейся ситуации журнал "Business week писал: "Важное последствие "рейганомики" - это растущее неравенство в распределении доходов". "Степень неравенства между семьями достигла рекордного уровня с 30-х годов, и если этот разрыв увеличится, то преемники Рейгана, возможно, столкнутся с усилением враждебности между классами".

СТРАНА - ПРОХОДНОЙ ДВОР

Правительство Рейгана вело переговоры с террористами, несмотря на то, что во время избирательной кампании он обещал никогда не делать этого. В 1985 году США секретно продали Ирану оружие в обмен на освобождение американских заложников в Ливане, удерживаемых иранскими марионетками из будущей Хизболлы. Деньги от секретной продажи оружия Ирану пошли на такое же тайное финансирование поддержки партизан Никарагуа (контрас), несмотря на официальный запрет правительства США поддержки партизан. Эта операция была раскрыта и грянул большой скандал. По сути, Рейган совершил государственное преступление, но отвечал за него помощник Президента -полковник Норт.

В 1970-х Президент Картер начал снабжать афганских моджахедов оружием. Рейган значительно увеличил их вооружение и финансовую помощь и, по сути, создал Бин Ладена и Аль-Каиду со всеми вытекающими последствиями, которые стоили и продолжают стоить США тысячи жизней и триллионы долларов. Аль-Каида и талибы получили американских инструкторов, которые многому их научили. На эти цели были израсходованы 20 миллиардов долларов.

В 1983 году Рейган послал морских пехотинцев в составе международных сил по поддержанию мира в Ливан. Морпехам было запрещено держать оружие заряженным. В Результате 241 американских военнослужащих, 220 морских пехотинцев и 21 других служащих погибли, когда ливанский фанатик на машине с 2000 фунтов взрывчатки въехал в казарму.

Когда я прилетел в США, меня поразило, как много психически неадекватных людей шляются по улицам Нью-Йорка без какого-либо присмотра и помощи, и как много бездомных такого же рода в стране. Оказывается, Рейган закрыл все государственные дома умалишённых и психически больных людей и выбросил их на улицы. При этом он просто демонтировал программу созданную его предшественником, Президентом Картером. Очень похоже на то, что сейчас делает Трамп с Обамакэр. То же самое Рейган ранее сделал в Калифорнии, будучи губернатором штата.

Рейган не признал эпидемию СПИДа. Никто не понимал смертельную опасность болезни и многие чувствовали себя обречёнными. Рейган игнорировал опасность и самоустранился от государственного участия.

Он разрешил аборты и при государственном финасировании количество абортов в стране взлетело с 500 в год до 100000.

Страна каждый год получает Нобелевские премии по экономике, в стране сотни университетов, многие сотни миллиардеров и учёных в области финансов, а политическая элита страны настолько неграмотна, что не в состоянии предвидеть катастрофических последствий своих действий.

Очень близорукие и преследующие краткосрочные цели с учётом личных финасовых интересов. Безответственные перед одураченным народом, капитаны нашего огромного дредноута, ослеплённые собственным богатством, ведут страну на скалы.

Примечательно, что Рейган пркрасно понимал, что то, что он делает с экономикой и финасами страны, к добру не приведёт. Но краткосрочные интересы всех Президентов страны берут верх над необходимостью проведения в жизнь болезненных реформ, ужимать расходы, умерять свои аппетиты, думать о будущем страны и народа. Они принимают страну с пустой казной и триллионными долгами и оставляют её с в 2-3 раза большими долгами. При этом выбрасываются на ветер, в мусор и рассовываются по карманам триллионы долларов. Коррупция зашкаливает на всех уровнях управления страной. Страна-проходной двор, бессмысленная иммиграция со всего мира бесполезных, а часто ещё и опасных для страны людей.

ИЛЛЮЗИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ

Кроме того, критики "рейганомики" утверждают, что Президенту удалось создать лишь "иллюзию процветания", приводя в качестве главных аргументов дефицит государственного бюджета и внешний долг, благодаря которому Соединенные Штаты превратились в самого крупного мирового должника (за время президентства Рейгана государственный долг США увеличился с 909 млрд. долл. до 2,9 триллионов). Таким образом, получается, что рейгановское процветание было взято в долг. Бывший министр финансов Блюменталь высказался по этому поводу следующим образом: "Последние годы были необычными и тревожными. Еще до событий 19 октября прошлого года (19 октября 1987 года произошел обвал на фондовой бирже, стоимость акций упала более чем на 20%.) росло ощущение, что в американской экономической жизни не все ладно. Системы, кажется, больше не действуют должным образом. В экономических вопросах мы управляем собой менее успешно, чем когда-либо со времени второй мировой войны. Иногда мы, кажется, сталкиваемся с факторами и силами, которые не вполне можем понять, не говоря уже о том, чтобы предвидеть их или исправлять. Мы все больше и больше оказываемся в обстановке непривычной экономической неуверенности и нестабильности как внутри страны, так и за границей, причем нет настоящего единства мнений о том, что происходит, чем это вызвано или что делать дальше…".

Так, например, было обещано сокращение правительственного аппарата и государственных расходов, в результате правительственные расходы выросли с 20,5% ВНП в 1979 г. до 23,8% в 1986 г., государственный аппарат также увеличился. Увеличение федеральных расходов привело к росту бюджетного дефицита, достигавшего к концу президентства Рейгана 4,9% от ВНП, что составляло 90% накоплений в частном секторе.

Сам Рейган вспоминает, что во время своего последнего полета на борту "Air Force One", когда пилот делал прощальный круг над Белым домом, его посетила мысль о том, что у Джорджа Буша будет много работы. "Нам нужна поправка конституции, которая бы обеспечивала сбалансированный бюджет", - подумал Рейган.

Зря беспокоился. Ни Буш, ни все остальные после, него не собираются принимать такой закон. Даже не заикаются.

Трамп протолкнул свою налоговую реформу. Нагло, в страшной спешке и суматохе, с оскорблениями Спикера Сената с лживыми обещаниями заботы о среднем классе. Он всё время подчёркивал, что богатые его не любят и он в основном заботится о народе. Подробности узнаем , когда поступят новые инструкции и формы для оформления деклараций за 2018 год. Всё начиналось с обещания упростить систему до такой степени, чтобы не понадобились проффессиональные аккаунтенты для заполнения деклараций. Говорилось даже, что оплата проффессионалов в декларациях отменяется. Это значит, что налогоплательщики оплатят оплату услуг по заполнению деклараций полностью за свой счёт.

Стало известно, что снижение налогового рейта для средних слоёв населения будет действовать шесть лет, после чего налоговые ставки вырастут. Стоимость реформы стране обойдётся в полтора триллионов долларов. Можно не сомневаться, что львиная доля этих денег попадёт в карманы богатых и очень богатых граждан. Администрация утверждает, что 2.4 триллиона долларов американцев, лежащие на счетах в офшорах, вернутся в Америку. С какого бодуна? Некоторые специалисты выражают мнение, что если деньги начнут возвращаться, то это приведёт к росту безработицы. Какая здесь связь непонятно.

Ясно одно, Увеличение денег в обороте вызовёт всплекс инфляции и соответственно рост цен. И что бы в дальнейшем не происходило в экономике, цены на нынешний уровень уже никогда не вернутся. Так было при Джорже Буше младшем, когда цены, ввиду его политических афёр, выросли в 2-4 раза.

Надежда на возвращение американских корпораций в страну и значит увеличение налоговой базы выглядит призрачно. Снижение налогов для них не окупится из-за повышения заработной платы, да и Китай и другие страны тоже могут сократить налоги для них, а их рабочая сила ещё десятки лет не сравняется по оплате с американской. Посмотрим, когда сам Трамп и его дочь Иванка вернут свои капиталы и фабрики в страну.

Население , которе возможно получит некоторое снижение налогов на несколько лет тут же начнёт отдавать их в своих ежелневных расходах. Вырастут платы за всё. Финансы обладают сверхтекучестью и очень чувствительны к их количеству в обороте. Для богатых это опять же не имеет значения, Их миллионы сохранятся в акциях и в банках и в офшорах и ещё умножатся за счёт более крупных финансовых спекуляций. Казна опустеет, как было при Рейгане, и придё1тся под разными предлогами и в пазной форме повышать налоги. Господа, не сомневайтесь, что тогда первыми кандидатами для помощи стране , будете вы.

ОПАСНАЯ ПОЛИТИКА

Когда Трамп пригласил Мнучина из Голдман-Сакс на должность Министра финасов, он получил мощнейшую поддержку миллиардеров и установил постоянную связь с большим бизнесом. Сама налоговая реформа была проведена обходным путём. Это было сделено не принятием нового закона, а таким образом, что решение могло быть принято простым большинством голосов. Страна разделена. Контрасты в материальном положении населения ещё больше увеличатся, что не прибавит устойчивости стране. Очень опасная политика.

Кабинет Трампа вообще не устойчивый. Там очень большие расхождения. Госсекретарь Тиллерсон часто молчаливо, а иногда гласно, отмежёвывается от политики Трампа. То же самое и министр обороны. В республиканской партии Трампа многие не привечают, "чайники" вообще ушли в тень. Только снижение налогов для них смогло их на время объединить, но это не значит, что оппозиция Трампу сойдёт на нет.

Попутно с налоговой реформой Трамп ликвидировал Обамакэр. То есть прямо сделать это не удалось, так было сделано по шулерски.

На очереди реформы в Государственных медицинских страховках. И упор будет сделан не на борьбе с громадным расхищением средств из Медикера и особенно Медикейда, а за счёт снижения уровня обеспечения медицинской помощи. Воровство останется на прежнем уровне.

Я лично получил ежегодное письмо из Медикера, в котором мне сообщили что с Нового года мои бенфиты вырастут в соответствии с адаптацией к уровню подорожания жизни на 2%. Тут же сообщили, что вся сумма этой адаптации забирается для покрытия возросшей стоимости месячной оплаты Медикера. Не оствили ни одного цента. При этом , если пенсионерам и получателям пособий прибавка составила 2%, то для Медикера эти два процента от моей пенсии составляют увеличение платы на 23.76%. Такая практика продолжается непрерывнр уже по крайней мере 4 года. Ни цента прибавки таким как я, все прибавки идут Медикеру, но называется Cost of living adjusting. Шулера правят бал .

Граждане на SSI не платят месячные взносы за Медикер и Медикейд и их пособия растут на объявленный процент. Это значит, что работавшие пенсионеры скоро сравняются по уровню своих бенефитов с иждивенцами.

Саморазрушение страны идёт полным ходом. Тупая, безнравственная власть, погрязшая в интригах и мздоимстве, секскультура или вернее безумие довлеют и над властью и над страной, искажение и извращение человеческих идеалов и стремлений и постоянное уничтожение культурной основы нации при попустительстве всех слоёв населения. Карикатурные скандалы и безумие на самом верху, нация тихо сходит с ума без врачебной помощи.

Папа Римский обратился к астронавтам на МКС с вопросом, как они видят место человека во Вселенной?

Неужели Папе, который, по идее, стоит так близко к Богу, не понятно,что место человечества во Вселенной- во вселенской канализации. Тора ведь с самого начала ответила на этот вопрос. Моисеева Книга "Бытиё" 19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.

Зря трудился Бог. Ничего хорошего не получилось.

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На фото - Рональд Рейган и Дональд Трамп в Белом доме. 1987 г.