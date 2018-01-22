СТРОФЫ

ОБ АВТОРАХ

Мила Машнова - член Межрегионального союза писателей Украины, автор сборников стихотворений "НеОна" (Харьков, 2013 г.), "Синдром Адели" (Вестфалия, Онтарио, 2016 г.), золотой призер международного ежегодного творческого конкурса "Грани мастерства" (2015 г.), золотой призер международного поэтического конкурса "Аптека, улица, фонарь" к 135-летию со дня рождения А. Блока. (Вестфалия, 2016 г.), финалист поэтического конкурса "Автор года-2015" (Москва, 2016 г.).

Публикации: "45-я параллель", "Край городов", "Эдита Гельзен", "День Литературы", "Ликбез", "Мост", "Дніпро", "Ступени", "Бельские просторы", "Зарубежные задворки", "Дарьял", "Наше поколение", "Север", "Сура", "Чорнильна хвиля", "Лава" и пр.

Владислав Кураш - первый украинский русскоязычный писатель минималист. Потомок древнего литовского княжеского рода Кураш, берущего свои корни из династии Ягеллонов, родоначальником которой был Великий Князь Литовский и Король Польский Владислав II Ягайло.

После окончания школы работал продавцом в супермаркете, почтальоном, уборщиком в пивном баре, грузчиком на кондитерской фабрике, матросом на рыболовецком судне. Плавал к берегам Африки, Латинской Америки, берегам Японии и в северные моря. Учился. Получил три высших образования. После этого ездил в Германию, Францию, Испанию. Долгое время жил в Португалии. Работал на виноградниках, на апельсиновых плантациях, в каменоломнях, дрался на ринге за деньги. Потом уехал в Польшу. Принимал участие в археологических экспедициях, проводивших раскопки древних поселений ляхов и полян, поиск массовых захоронений жертв нацизма. Работал забойщиком в угольной шахте, докером в порту. Жил в горах. Занимался промысловой охотой.

В своих произведениях использовал богатый жизненный опыт и впечатления. Регулярно публикуется с 2007 года - во множестве журналов, газет и альманахов России, США, Израиля, Германии, Чехии. Участник и победитель десятков международных литературных конкурсов. О нём писали в газетах и журналах Украины, Белоруссии и Израиля. В 2013 году вышел сборник рассказов "Дети судьбы".

Мила Машнова

Инь и Янь (пазлы)

Ты сравнивал то с мёртвою культурой,

То с греческим вином мои стихи…

И утверждал, что каждый новый - хит,

Которому не стать макулатурой.

Я изучала польский понемногу

И складывала пазлы анахат.

Так надоели чувства напрокат!

Беспомощность разлук ложилась тогой.

Когда-нибудь нас буквы превозмогут…

А в этот раз (как много лет назад),

Мы целовались в письмах невпопад

И шли гулять по интернету в ногу.

Харьков

3 января 2018

Владислав Кураш

Инь и Янь (пазлы)

У тебя своя жизнь: балы и театры,

Ты, словно Богиня, стройна и легка,

А я на любовь играю в карты

В пьяном, вонючем дыму кабака.

Тебе говорят, что мы слишком разные,

И что я картёжник, бездарность и пьянь,

Не слушай их МИЛА(я), мы склеены пазлами,

Как чёрное с белым, как Инь и Янь.

Ты любишь "общество" и светский флирт,

Ты, словно Минерва, стройна и легка,

А я со шлюхами жарю спирт

В смраде прокуренного кабака.

Пускай говорят, что мы слишком разные,

И что я гуляка, бабник и дрянь,

Не слушай их МИЛА(я), мы склеены пазлами,

Как чёрное с белым, как Инь и Янь.

Ты утро встречаешь в постели нагая,

Ты, словно Астарта, стройна и легка,

А я похмелье вином заливаю

В угаре грязного кабака.

Я знаю, что мы с тобой слишком разные,

Ты - Богиня, а я - бродяга и рвань,

Но мы навсегда склеены пазлами,

Как чёрное с белым, как Инь и Янь.

Варшава

4 января 2018