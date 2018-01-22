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КругозорЗАРУБКИ В ПАМЯТИ
январь '18
ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Борец

Быль

Годы бегут по траве и по снегу,
Словно по вечному расписанию
И только одно не подвластно их бегу:
Наши воспоминания.
/Эдуард Асадов/
 
Нет большего счастья, чем  радость победы!
/Моё убеждение/

          
ПЕРВЫЙ РАУНД

Это было очень давно, когда еще в Ташкентском педагогическом институте имени Низами  преподавали общественные науки.  Не могу вспомнить  фамилию профессора, который  рассказывал нам,  первокурсникам факультета физического воспитания ,  о классиках марксизма-ленинизма. На всю жизнь врезалась  в память  высказывание  Фридриха Энгельса  о борьбе. Врезалась потому, что на семинарах  на этот счет проходили  у нас  горячие споры.

     Вот и сечас я взял томик Энгельса и выписал это выражение:

    "Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча?"

Ташкент.  Жизнь была тогда далеко не легкой. Почти за все надо было бороться. Мне было 18 лет. Тренировался в спортивном клубе Дома офицеров. Играл за юношескую сборную города по волейболу.  Имел первый разряд  и этим очень гордился. Подал документы  на факультет физического воспитания педагогического института. На вступительных экзаменах по- настоящему выкладывался : и в аудиториях, и на спортивных площадках.  Конкурс был большим.  На мандатной комиссии целый день просидел, ждал, когда  же меня пригласят.

Вызывают.

 - Уже все места заняты,- "порадовал" меня председатель мандатной комиссии, заведующий кафедрой психологии, доцент М. Давлетшин. - Вы молоды, попытайтесь на будущий год.

   -  Извините. Я же набрал 27 баллов, а проходной только  22.

  -   Ну и что? Это уже нам решать.

     Что мне было делать? Только догадываться о том, что  же помешало стать студентом. Оставалось  одно:  начать бороться.

  -  Я хотел бы знать  настоящую причину  отказа, -  неожиданно вырвалось у меня. - Завтра я пойду  в Министерство просвещения и расскажу, как мандатная комиссия несправедливо отнеслась ко мне.

   -  Смотрите, какой он боевой. Педагог должен в любой ситуации быть выдержанным и вежливым. Но мы видим, что вы очень хотите  стать учителем. Предложить можем только одно - стать резервистом. В первом семестре покажите себя хорошо - будет  вакансия, станете студентом, - сказал председатель комиссии.

        Студент чемпион республики Николай Дмитриев по семейным обстоятельствам не смог продолжить учебу.  Его место стало свободным.  Мои результаты были лучше, чем у других резервистов. Так что только со второго семестра  я смог стать  первокурсником.

       Часто задавал себе вопрос: а если  бы я тогда промолчал, ушел  без боя  с  мандатной комиссии? Если бы...

ВТОРОЙ РАУНД

      На память приходит еще одна история, уже покруче. Окончил второй вуз - Ташкентский университет, факультет журналистики.  Работал в редакциях спортивной и военной газеты, в общественно-политическом журнале. Не на шутку увлекся историей средств массовой информации.  Отнес документы в отдел аспирантуры  университета. Все было в порядке: сданы кандидатские  экзамены,  определена тема и руководители. Раз так, то шел вне конкурса.

   Через месяц я летел в  вузовский городок, словно на крыльях. Читаю приказ о зачислении. Что такое? Не верю своим глазам:  моей фамилии  в нём нет.

    - Горе мне с молодыми работниками, - начал  Тигран Владимирович Гренке (фамилию и имя изменил). - Представляете, наша молодая машинистка  в приказе случайно пропустила вашу фамилию, а  наш рeктор, академик Ташмухамед Сарымсаков,  его подписал. Изменить уже ничего нельзя.

  Интересно, что в этом приказе о зачислении в аспирантуру молодая машинистка пропустила случайно только одну... мою фамилию.

  Я - боец по жизни. Никто ничего никогда не принес мне на блюдечке. Но в этом случае я не мог тягаться с первым  проректором. Дело в том, что  тогда в отделах культуры,  пропаганды и агитации ЦК Компартии Узбекистана многие работники имели  научные степени и  у многих из них  в свое время  научным руководителем  диссертации или первым оппонетом был ... первый проректор. Уж  очень  разные  у меня с ним  "весовые" категории. О какой борьбе могла идти речь?!.

        …Бороться  приходилось  на разных уровнях. Автомашины у меня не было, даже самой подержанной. Не было и прав на её вождение. Решил хоть что-то  заполучить. Зашел в  Ленинский  районный комитет Добровольного общества содействия авиации, армии и флота. В Ташкенте  каждый  район имел такую общественную добровольную оборонную организацию. Выяснил все "секреты": кто командует, где расположена автошкола, нашел директора. Так и так, говорю, хочу научиться водить машину.

    - Это прекрасно! Принесите письмо с места работы за подписями руководителя, секретаря партийной организации и председателя профсоюзного комитета - и все будет в порядке, - сказал хозяин шикарного кабинета с большим портретом вождя Октябрьской революции на стене.

         -  Позвольте, - говорю.- вы не поняли меня, дорогой товарищ директор. Я не в туристическую поездку собираюсь, когда в обязательном порядке все эти подписи надо собрать, а просто хочу научиться управлять машиной.

    -  Что тут поделаешь? У нас такие правила.

       Надо - так надо. Принес письмо с просьбой принять меня в автошколу за подписями ректора института доцента С. Джумабаева, секретаря парткома доцента А. Ширяева и председателя профсоюзного комитета Р. Нурмухамедова. Правда,  в парткоме  меня спросили: "Случайно,  не на Марсе ли  находится  эта самая автошкола ДОСААФ?".

   - Все хорошо, - сказал директор автошколы, - вот только одно: ни одного места сейчас нет.

   - Позвольте, - я снова  удивился, - в прошлый раз сказали, что дело только за этим письмом!

    Он пожал плечами.

    - Бывает... Оговорился.

    -Хорошо, - говорю, - можете написать для меня пару слов?

    Он взял лист бумаги.

    - Я готов, слушаю.

   - Пишите:  в Ленинскую районную прокурору. Я вымогал  взятку у    доцента Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта...

   - Да что это такое?!  Вы что себе позволяете ?!

    Он, как бешеный, вскочил со стула. Честно, подумал, что сейчас он меня чем-то огреет.

   - Вы меня неправильно поняли. Сегодня мест нет, но завтра  будут. Один курсант школы по семейным обстоятельствам забрал документы.

     Вскоре я стал курсантом автошколы.

     …Интересно, что там, по ту сторону океана, в Советском Союзе, мы все были как львы, и вечно если не c кем-то, то за что-то   боролись: то за место в больнице для  больного отца, то за место в музыкальной школе  для сына... Список можно продолжить.

ТРЕТИЙ РАУНД


     
Но этот опыт  борьбы неожиданно  пригодился  мне на новом месте -  в  городе Сан Хосе ( штат Калифорния). Учеба в  ташкентской автошколе ДОСААФ  меня многому научила.  Далеко не смело, но мог водить машину  по  скоростным дорогам и  городским улицам.

    Как-то слышу громкую полицейскую сирену.  Вижу, как на мотоцикле,  во всю мощь мчится представитель патрульной службы.

Сначала подумал, что это за кем-то другим, но оказалось, что по мою душу. Остановился.  Достал документы, положил руки на руль. Все, как полагается. Не пойму только - за какие грехи. Коп (сор - сокращение от слова сорреr, "медный" - полицейские раньше носили медные бляхи) долго что-то выписывал, потом что-то буркнул и вручил мне штрафной талон.

Так завязался мой девятимесячный "роман" с полицией.

       Но что случилось? Почему здесь, по эту сторону океана, в солнечной Калифорнии, я растерял свои бойцовские качества и превратился в некую пугливую овечку? Получив  от полицейского  штраф, даже не зная за что - как бы чего не вышло - я  решил на всех парусах,   со скоростью звука  бежать и срочно oплачивать свой полицейский "сувенир". 

      Сыновья, чтобы  снизить накал  моих переживаний, подарили мне книгу  американского юриста на английском языке о том, как бороться за  отмену штрафа  в суде, как выйти победителем в споре с  патрульной службой. Такую книгу можно купить в любом книжном магазине.

   -  За перевод не волнуйся, мы или мама поможем,- добавили они.

         Для жены больших трудов это не стоило, она лингвист, преподаватель английского языка. Села со мной  за стол и открыла мне глаза на мою "борьбу" с полицией на ближайшее время.

     Правильно,  почему бы не попробывать доказать, что я ни в чем не виноват? Народная мудрость гласит, что победа не снег, сама на голову не упадет.

 Лучше день прожить львом, чем веками овцой,
Нужно сильными быть и с судьбою бодаться,
Отвечая на злые нападки борьбой
И всегда ни за что никогда не сдаваться.
/Б.Бахтияр/ ( Проза. Ру.)

    Но вот я решил быть тем, кем был когда-то - упорным борцом. Будь что будет! Ведь за это,  в конце концов, не убьют и  в тюрьму не посадят.

   -  Когда  хочешь чего-то,  то сделай все от тебя зависящее,чтобы достичь этого. Даже если что-то не получится, ты будешь знать, что  старался изо всех сил, -  говорила французская актриса Ева Грин в кинофильме "Мечтатели".

     200 долларов, согласитесь,  на улице не валяются, да еще страховая компания может и взносы поднять  .  Стал действовать. В чем моя вина? Чтобы эту "тайну"  разгадать, отправил, как посоветовал автор книги , два запроса: один - в городскую прокуратуру, другой - в патрульную службу. Ответы не заставили себя долго ждать.

    Мне прислали копию обратной стороны квитанции, где патрульный зафиксировал нарушение: надо было затормозить, не пересекать желтый сигнал светофора. Но я хорошо помню, что за мной шел огромный грузовик, если бы я резко затормозил, то он бы точно меня "помял".
  
    Приступив к "поединку" с полицией, я использовал и свой опыт борьбы с администрацией автостоянок.Честно скажу, что со своим английским еще не был готов к баталиям. Но у меня были  добровольные помощники - жена и сыновья.  Без них, пожалуй, трудно было бы на что-то надеяться.

       San Jose City College. Автостоянка разрешена З0 минут бесплатно. Я только забежал в библиотеку вернуть книгу и бегом к машине. На все ушло 15 минут. Вернулся. Лобовое стекло машины украшает штрафной талон на 27 долларов.

        De Anza College.Pядом с моим маленьким по размеру разрешением на парковку машины прикреплён большой штрафной талон. На этот раз  25 долларов. Причина: "oтсутствие разрешения на стоянку".

       San Jose State University. Приехал на пару минут за расписанием. Возвращаюсь, а на переднем стекле красуется "подарок" на 27 долларов. "Нарушено время 24-минутной стоянки". Как говорится, днем с огнем не могу найти этого правила. Пробую еще искать зеленую линию и обозначениe этих 24 минут. Но как ни старался, ничего не нашел.

      Я опротестовал все эти штрафы. Что касается стоянки около университета, то я в своем письме отметил, что, возможно, все разметки были сделаны тогда, когда Колумб открыл Америку. Отовсюду пришли ответы - закон обязывал отвечать на письма.Там были такие слова: извините, разобрались, допущена ошибка, вашей вины нет. Из университета даже написали, что их автостоянка на год будет в моем распоряжении... бесплатно.

    Город Сан-Хосе. Приемная суда. Темная и мрачная комната. На стене расписание: кого, когда и где… Я иду под номером пять. Подсаживается огромный полицейский с дубинкой, наганом и наручниками на ремне. Он следит здесь за порядком.  Слышу, что каждый рассказывает соседу страшные истории. Послушаешь - все просто ягнята, никто ничего не нарушал.

     Первое заседание суда. Волнуюсь. Рядом со мной - переводчик.
.
   - Виновен?- спрашивает судья.

   - Нет. Невиновен, - отвечаю.

    Второй раунд. До начала заседания суда, минут за десять, появился мой "знакомый" офицер патрульной службы. Подошел ко мне и неожиданно сказал:

   -   Я хотел бы воспользоваться тем документом, который вам выписал.

    "Какой он умный, - подумал я,- моими же руками меня же и задушить".

   - Теперь этот документ - моя собственность, - пошутил. - Я не хотел бы ни с кем его делить.
 
    В суде  был такой порядок: сначала докладывает офицер патрульной службы. Как и в чем он будет  меня обвинять, если он не  имеет  моего штрафного  талона? По памяти? Но это случилось  семь месяцев назад . Мне стало  просто интересно.

    - Уважаемый судья,- начал он свою речь, - разрешите  воспользоваться документами  этого господина.

    Судья удивленно поднял брови.
 
   - Где же ваши?

   - У  моего начальника, а он в отпуске.
 
    Судья перевел взгляд на меня и сказал:

   -  Если вы хотите, то можете передать свои документы, и мы продолжим заседание суда.
 
   - Уважаемый судья! - ответил я робко.- Вы трижды повторили cлова "если вы хотите", разрешите мне ответить один раз, что я не хочу.  

   - Это ваше право, - ответил судья.

   Заседание перенесли.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

    Прошло еще пара месяцев. За это время выяснил, что если еще раз офицер патрульной службы придет в суд без документов о моем нарушении правил дорожного движения, то  я по первому же требованию судьи должен предоставить  свои.

    Готовлюсь к суду, попросил  знакомого   чертёжника   сделать технический макет ситуации, как посоветовали авторы книги, - со всеми автомашинами в тот момент на дороге и мотоциклом патрульного. Связался со специальным городским управлением.  Спросил: синхронизирован ли этот перекресток? Конечно, я понимал, что все это может оказаться "мартышкиным трудом", если патрульный придет. Ему  доверия  - на сто процентов.

ЧЕТВЁРТЫЙ, ПОСЛЕДНИЙ РАУНД

    Суд приступил к работе. Жду полчаса, час. Почему-то меня не вызывают, да и офицера полиции что-то не видно. Я знаю, что,если без уважительной причины он не явится, то победа будет за мной. Но такое бывает крайне редко, только, когда тебе улыбается фортуна. Как пишет поэт Игорь Губерман:
 
    Судьба то бьет нас, то голубит,
    То вянет вмиг от нашей скуки:
    Фортуна - женщина, и любит,
    Чтоб к ней прикладывали руки.
              
    Вызывают меня. Что теперь будет?

   - Офицер патрульной службы не явился, - сказал судья. - Ваша вина не доказана.
 
=============
На фото - В Ташкенте; американский полицейский патруль.

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