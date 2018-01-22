ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Годы бегут по траве и по снегу,

Словно по вечному расписанию

И только одно не подвластно их бегу:

Наши воспоминания.

/Эдуард Асадов/



Нет большего счастья, чем радость победы!

/Моё убеждение/



ПЕРВЫЙ РАУНД

Это было очень давно, когда еще в Ташкентском педагогическом институте имени Низами преподавали общественные науки. Не могу вспомнить фамилию профессора, который рассказывал нам, первокурсникам факультета физического воспитания , о классиках марксизма-ленинизма. На всю жизнь врезалась в память высказывание Фридриха Энгельса о борьбе. Врезалась потому, что на семинарах на этот счет проходили у нас горячие споры.

Вот и сечас я взял томик Энгельса и выписал это выражение:

"Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча?"

Ташкент. Жизнь была тогда далеко не легкой. Почти за все надо было бороться. Мне было 18 лет. Тренировался в спортивном клубе Дома офицеров. Играл за юношескую сборную города по волейболу. Имел первый разряд и этим очень гордился. Подал документы на факультет физического воспитания педагогического института. На вступительных экзаменах по- настоящему выкладывался : и в аудиториях, и на спортивных площадках. Конкурс был большим. На мандатной комиссии целый день просидел, ждал, когда же меня пригласят.

Вызывают.

- Уже все места заняты,- "порадовал" меня председатель мандатной комиссии, заведующий кафедрой психологии, доцент М. Давлетшин. - Вы молоды, попытайтесь на будущий год.

- Извините. Я же набрал 27 баллов, а проходной только 22.

- Ну и что? Это уже нам решать.

Что мне было делать? Только догадываться о том, что же помешало стать студентом. Оставалось одно: начать бороться.

- Я хотел бы знать настоящую причину отказа, - неожиданно вырвалось у меня. - Завтра я пойду в Министерство просвещения и расскажу, как мандатная комиссия несправедливо отнеслась ко мне.

- Смотрите, какой он боевой. Педагог должен в любой ситуации быть выдержанным и вежливым. Но мы видим, что вы очень хотите стать учителем. Предложить можем только одно - стать резервистом. В первом семестре покажите себя хорошо - будет вакансия, станете студентом, - сказал председатель комиссии.

Студент чемпион республики Николай Дмитриев по семейным обстоятельствам не смог продолжить учебу. Его место стало свободным. Мои результаты были лучше, чем у других резервистов. Так что только со второго семестра я смог стать первокурсником.

Часто задавал себе вопрос: а если бы я тогда промолчал, ушел без боя с мандатной комиссии? Если бы...

ВТОРОЙ РАУНД

На память приходит еще одна история, уже покруче. Окончил второй вуз - Ташкентский университет, факультет журналистики. Работал в редакциях спортивной и военной газеты, в общественно-политическом журнале. Не на шутку увлекся историей средств массовой информации. Отнес документы в отдел аспирантуры университета. Все было в порядке: сданы кандидатские экзамены, определена тема и руководители. Раз так, то шел вне конкурса.

Через месяц я летел в вузовский городок, словно на крыльях. Читаю приказ о зачислении. Что такое? Не верю своим глазам: моей фамилии в нём нет.

- Горе мне с молодыми работниками, - начал Тигран Владимирович Гренке (фамилию и имя изменил). - Представляете, наша молодая машинистка в приказе случайно пропустила вашу фамилию, а наш рeктор, академик Ташмухамед Сарымсаков, его подписал. Изменить уже ничего нельзя.

Интересно, что в этом приказе о зачислении в аспирантуру молодая машинистка пропустила случайно только одну... мою фамилию.

Я - боец по жизни. Никто ничего никогда не принес мне на блюдечке. Но в этом случае я не мог тягаться с первым проректором. Дело в том, что тогда в отделах культуры, пропаганды и агитации ЦК Компартии Узбекистана многие работники имели научные степени и у многих из них в свое время научным руководителем диссертации или первым оппонетом был ... первый проректор. Уж очень разные у меня с ним "весовые" категории. О какой борьбе могла идти речь?!.

…Бороться приходилось на разных уровнях. Автомашины у меня не было, даже самой подержанной. Не было и прав на её вождение. Решил хоть что-то заполучить. Зашел в Ленинский районный комитет Добровольного общества содействия авиации, армии и флота. В Ташкенте каждый район имел такую общественную добровольную оборонную организацию. Выяснил все "секреты": кто командует, где расположена автошкола, нашел директора. Так и так, говорю, хочу научиться водить машину.

- Это прекрасно! Принесите письмо с места работы за подписями руководителя, секретаря партийной организации и председателя профсоюзного комитета - и все будет в порядке, - сказал хозяин шикарного кабинета с большим портретом вождя Октябрьской революции на стене.

- Позвольте, - говорю.- вы не поняли меня, дорогой товарищ директор. Я не в туристическую поездку собираюсь, когда в обязательном порядке все эти подписи надо собрать, а просто хочу научиться управлять машиной.

- Что тут поделаешь? У нас такие правила.

Надо - так надо. Принес письмо с просьбой принять меня в автошколу за подписями ректора института доцента С. Джумабаева, секретаря парткома доцента А. Ширяева и председателя профсоюзного комитета Р. Нурмухамедова. Правда, в парткоме меня спросили: "Случайно, не на Марсе ли находится эта самая автошкола ДОСААФ?".

- Все хорошо, - сказал директор автошколы, - вот только одно: ни одного места сейчас нет.

- Позвольте, - я снова удивился, - в прошлый раз сказали, что дело только за этим письмом!

Он пожал плечами.

- Бывает... Оговорился.

-Хорошо, - говорю, - можете написать для меня пару слов?

Он взял лист бумаги.

- Я готов, слушаю.

- Пишите: в Ленинскую районную прокурору. Я вымогал взятку у доцента Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта...

- Да что это такое?! Вы что себе позволяете ?!

Он, как бешеный, вскочил со стула. Честно, подумал, что сейчас он меня чем-то огреет.

- Вы меня неправильно поняли. Сегодня мест нет, но завтра будут. Один курсант школы по семейным обстоятельствам забрал документы.

Вскоре я стал курсантом автошколы.

…Интересно, что там, по ту сторону океана, в Советском Союзе, мы все были как львы, и вечно если не c кем-то, то за что-то боролись: то за место в больнице для больного отца, то за место в музыкальной школе для сына... Список можно продолжить.

ТРЕТИЙ РАУНД





Но этот опыт борьбы неожиданно пригодился мне на новом месте - в городе Сан Хосе ( штат Калифорния). Учеба в ташкентской автошколе ДОСААФ меня многому научила. Далеко не смело, но мог водить машину по скоростным дорогам и городским улицам.

Как-то слышу громкую полицейскую сирену. Вижу, как на мотоцикле, во всю мощь мчится представитель патрульной службы.

Сначала подумал, что это за кем-то другим, но оказалось, что по мою душу. Остановился. Достал документы, положил руки на руль. Все, как полагается. Не пойму только - за какие грехи. Коп (сор - сокращение от слова сорреr, "медный" - полицейские раньше носили медные бляхи) долго что-то выписывал, потом что-то буркнул и вручил мне штрафной талон.

Так завязался мой девятимесячный "роман" с полицией.

Но что случилось? Почему здесь, по эту сторону океана, в солнечной Калифорнии, я растерял свои бойцовские качества и превратился в некую пугливую овечку? Получив от полицейского штраф, даже не зная за что - как бы чего не вышло - я решил на всех парусах, со скоростью звука бежать и срочно oплачивать свой полицейский "сувенир".

Сыновья, чтобы снизить накал моих переживаний, подарили мне книгу американского юриста на английском языке о том, как бороться за отмену штрафа в суде, как выйти победителем в споре с патрульной службой. Такую книгу можно купить в любом книжном магазине.

- За перевод не волнуйся, мы или мама поможем,- добавили они.

Для жены больших трудов это не стоило, она лингвист, преподаватель английского языка. Села со мной за стол и открыла мне глаза на мою "борьбу" с полицией на ближайшее время.

Правильно, почему бы не попробывать доказать, что я ни в чем не виноват? Народная мудрость гласит, что победа не снег, сама на голову не упадет.

Лучше день прожить львом, чем веками овцой,

Нужно сильными быть и с судьбою бодаться,

Отвечая на злые нападки борьбой

И всегда ни за что никогда не сдаваться.

/Б.Бахтияр/ ( Проза. Ру.)

Но вот я решил быть тем, кем был когда-то - упорным борцом. Будь что будет! Ведь за это, в конце концов, не убьют и в тюрьму не посадят.

- Когда хочешь чего-то, то сделай все от тебя зависящее,чтобы достичь этого. Даже если что-то не получится, ты будешь знать, что старался изо всех сил, - говорила французская актриса Ева Грин в кинофильме "Мечтатели".

200 долларов, согласитесь, на улице не валяются, да еще страховая компания может и взносы поднять . Стал действовать. В чем моя вина? Чтобы эту "тайну" разгадать, отправил, как посоветовал автор книги , два запроса: один - в городскую прокуратуру, другой - в патрульную службу. Ответы не заставили себя долго ждать.

Мне прислали копию обратной стороны квитанции, где патрульный зафиксировал нарушение: надо было затормозить, не пересекать желтый сигнал светофора. Но я хорошо помню, что за мной шел огромный грузовик, если бы я резко затормозил, то он бы точно меня "помял".



Приступив к "поединку" с полицией, я использовал и свой опыт борьбы с администрацией автостоянок.Честно скажу, что со своим английским еще не был готов к баталиям. Но у меня были добровольные помощники - жена и сыновья. Без них, пожалуй, трудно было бы на что-то надеяться.

San Jose City College. Автостоянка разрешена З0 минут бесплатно. Я только забежал в библиотеку вернуть книгу и бегом к машине. На все ушло 15 минут. Вернулся. Лобовое стекло машины украшает штрафной талон на 27 долларов.

De Anza College.Pядом с моим маленьким по размеру разрешением на парковку машины прикреплён большой штрафной талон. На этот раз 25 долларов. Причина: "oтсутствие разрешения на стоянку".

San Jose State University. Приехал на пару минут за расписанием. Возвращаюсь, а на переднем стекле красуется "подарок" на 27 долларов. "Нарушено время 24-минутной стоянки". Как говорится, днем с огнем не могу найти этого правила. Пробую еще искать зеленую линию и обозначениe этих 24 минут. Но как ни старался, ничего не нашел.

Я опротестовал все эти штрафы. Что касается стоянки около университета, то я в своем письме отметил, что, возможно, все разметки были сделаны тогда, когда Колумб открыл Америку. Отовсюду пришли ответы - закон обязывал отвечать на письма.Там были такие слова: извините, разобрались, допущена ошибка, вашей вины нет. Из университета даже написали, что их автостоянка на год будет в моем распоряжении... бесплатно.

Город Сан-Хосе. Приемная суда. Темная и мрачная комната. На стене расписание: кого, когда и где… Я иду под номером пять. Подсаживается огромный полицейский с дубинкой, наганом и наручниками на ремне. Он следит здесь за порядком. Слышу, что каждый рассказывает соседу страшные истории. Послушаешь - все просто ягнята, никто ничего не нарушал.

Первое заседание суда. Волнуюсь. Рядом со мной - переводчик.

.

- Виновен?- спрашивает судья.

- Нет. Невиновен, - отвечаю.

Второй раунд. До начала заседания суда, минут за десять, появился мой "знакомый" офицер патрульной службы. Подошел ко мне и неожиданно сказал:

- Я хотел бы воспользоваться тем документом, который вам выписал.

"Какой он умный, - подумал я,- моими же руками меня же и задушить".

- Теперь этот документ - моя собственность, - пошутил. - Я не хотел бы ни с кем его делить.



В суде был такой порядок: сначала докладывает офицер патрульной службы. Как и в чем он будет меня обвинять, если он не имеет моего штрафного талона? По памяти? Но это случилось семь месяцев назад . Мне стало просто интересно.

- Уважаемый судья,- начал он свою речь, - разрешите воспользоваться документами этого господина.

Судья удивленно поднял брови.



- Где же ваши?

- У моего начальника, а он в отпуске.



Судья перевел взгляд на меня и сказал:

- Если вы хотите, то можете передать свои документы, и мы продолжим заседание суда.



- Уважаемый судья! - ответил я робко.- Вы трижды повторили cлова "если вы хотите", разрешите мне ответить один раз, что я не хочу.

- Это ваше право, - ответил судья.

Заседание перенесли.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Прошло еще пара месяцев. За это время выяснил, что если еще раз офицер патрульной службы придет в суд без документов о моем нарушении правил дорожного движения, то я по первому же требованию судьи должен предоставить свои.

Готовлюсь к суду, попросил знакомого чертёжника сделать технический макет ситуации, как посоветовали авторы книги, - со всеми автомашинами в тот момент на дороге и мотоциклом патрульного. Связался со специальным городским управлением. Спросил: синхронизирован ли этот перекресток? Конечно, я понимал, что все это может оказаться "мартышкиным трудом", если патрульный придет. Ему доверия - на сто процентов.

ЧЕТВЁРТЫЙ, ПОСЛЕДНИЙ РАУНД

Суд приступил к работе. Жду полчаса, час. Почему-то меня не вызывают, да и офицера полиции что-то не видно. Я знаю, что,если без уважительной причины он не явится, то победа будет за мной. Но такое бывает крайне редко, только, когда тебе улыбается фортуна. Как пишет поэт Игорь Губерман:



Судьба то бьет нас, то голубит,

То вянет вмиг от нашей скуки:

Фортуна - женщина, и любит,

Чтоб к ней прикладывали руки.



Вызывают меня. Что теперь будет?

- Офицер патрульной службы не явился, - сказал судья. - Ваша вина не доказана.



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На фото - В Ташкенте; американский полицейский патруль.