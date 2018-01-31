СТРОФЫ



Моисей Лемстер

ТАМ, В МОЛДОВЕ, У ТИХОЙ РЕКИ

Это - быль, и о ней, без прикрас,

Сохранился короткий рассказ -

О добре человечьем и зле.

То случилось в молдавском селе,

Всем еврейским домам на беду,

В сорок первом проклятом году.

Стороною гроза не прошла,

Докатилась война до села.

За ближайший погнав косогор,

Расстреляли евреев в упор,

А тела в черной яме сырой

Поспешили засыпать землей.

В одночасье дожив до седин,

Не убитый мальчишка один

Выполз с раной смертельной в груди,

Но не смог до реки доползти.

И нашел его мальчик другой,

Пастушонок, в траве полевой.

Прошагали тем полем враги,

И распяли траву сапоги.

Помутнен был лежащего взгляд,

И, казалось, он тоже распят,

Этот мальчик еврейский - в крови

Руки-крылья раскинув свои.

И едва в нем держалась душа.

Тяжело и надрывно дыша,

Из последних мальчишеских сил

"Пить!" - сухими губами просил.

И река там была так близка,

Но ни кружки, и ни черпака…

Пастушонок колени пригнул,

Его крестик на шее блеснул,

Встретясь с солнечным ярким лучом.

И припомнил подпасок о том,

Что однажды он слышал и вновь -

Про Иисуса еврейскую кровь.



И тропа, говорят, пролегла

У добра на границе и зла,

Где в ладонях своих на утес

Из реки пастушок воду нес -

Но тому ли, что бредил в поту?

Или, может, Иисусу Христу…

БЕЗЗАБОТНЫЕ ЦЫГАНЕ

Беззаботные цыгане по Молдове кочевали,

И у Ландеса, у Мойши, козочку они украли,

А у Бенциной, у Голды, в темную, глухую ночку,

На беду ее, украли Шэйндл - единственную дочку.

Бессарабское местечко

Таяло в тумане,

Только детское сердечко

Разве же обманешь?

И дорог пришлось девчонке

Прошагать немало,

По-цыгански пела звонко,

На судьбу гадала.

Но судьбу свою цыгане предсказать могли едва ли,

Их с евреями однажды в лагеря на смерть погнали.

И в сараях, как скотину, пленных заперли за тыном,

В злобной ярости звериной, вместе с немцами, румыны.

Жребий был такой назначен:

В жутком холоде сарая

Умирала Голда, плача,

Дочь сквозь слезы призывая.

А в другом, где замерзала

Шейндл, всех прочих слов весомей,

Перед смертью прозвучало,

Воскрешая память: "Момэ!.."

В горькой скорби в поле чистом, дальше от дорожной пыли,

За селом в одной могиле мать и дочь похоронили,

Рядом - жизнью разлученных и ни в чем не виноватых.

Души тихо воспарили в небеса, уплыв куда-то.

Встретил ангел белокрылый

Тех, что счастья не узнали,

А "ромалэ" над могилой

По-цыгански причитали.

И евреи с ними рядом

Помолились Богу вместе,

И с немым вопросом взгляды

Устремляли в поднебесье.

Беззаботные цыгане по Молдове кочевали,

И у Ландеса, у Мойши, козочку они украли,

А у Бенциной, у Голды, в темную, глухую ночку,

На беду ее, украли Шэйндл - единственную дочку.



ПЕРЕВЕЛ С ЯЗЫКА ИДИШ ФРЭДДИ ЗОРИН