Как будто во сне мелькают картинки

СТРОФЫ

Словно птица над болотом,

Время крыльями взмахнёт,

Незаметно ускользнет

И пойдёт обратным счётом...

Жизнь исчезнет, промелькнёт

За ближайшим поворотом,

Ты хотел бы с нею слиться,

Но успеешь ли вослед?

Дрожью первою - рассвет,

И пора поторопиться...

Собирай же по крупице

Серебро всех зим и лет.

Пусть обрушились лавины

И основы всех основ,

Словно взмыл поверх голов

Крик прощальный голубиный,

Но остался смысл глубинный

Не желавших гибнуть слов.

И читаются с листа

Эти тайны, знаки, строки,

Горизонта чернота,

Ночи ливневой истоки...

Словно явлены все сроки.

Словно даль уже чиста.

***

Я видел: закат занимался над парком больничным,

Где бледные люди бродили почти в полусне.

И птицы летали над пашней, над полем пшеничным.

И ветви деревьев лежали на белой стене.

Петляет река. Бесконечные вьются аллеи -

Так время свивается нитью за прядию прядь.

И всё роковое огнем поцелуя алеет,

И все, что желалось, целуем опять и опять

Как будто во сне друг за другом мелькают картинки,

Во множестве дней отражается сумрачный день.

Нет цели у главных дорог - лишь на узкой тропинке

Себя обретешь и свою одинокую тень.

И надо бы снова покою и жизни учиться,

О скором забвеньи твердят дерева и поля,

Над пашней летят и летят перелетные птицы,

Цветами отцветшими дышит под ними земля.