Как будто во сне мелькают картинки
Новые стихи
Словно птица над болотом,
Время крыльями взмахнёт,
Незаметно ускользнет
И пойдёт обратным счётом...
Жизнь исчезнет, промелькнёт
За ближайшим поворотом,
Ты хотел бы с нею слиться,
Но успеешь ли вослед?
Дрожью первою - рассвет,
И пора поторопиться...
Собирай же по крупице
Серебро всех зим и лет.
Пусть обрушились лавины
И основы всех основ,
Словно взмыл поверх голов
Крик прощальный голубиный,
Но остался смысл глубинный
Не желавших гибнуть слов.
И читаются с листа
Эти тайны, знаки, строки,
Горизонта чернота,
Ночи ливневой истоки...
Словно явлены все сроки.
Словно даль уже чиста.
***
Я видел: закат занимался над парком больничным,
Где бледные люди бродили почти в полусне.
И птицы летали над пашней, над полем пшеничным.
И ветви деревьев лежали на белой стене.
Петляет река. Бесконечные вьются аллеи -
Так время свивается нитью за прядию прядь.
И всё роковое огнем поцелуя алеет,
И все, что желалось, целуем опять и опять
Как будто во сне друг за другом мелькают картинки,
Во множестве дней отражается сумрачный день.
Нет цели у главных дорог - лишь на узкой тропинке
Себя обретешь и свою одинокую тень.
И надо бы снова покою и жизни учиться,
О скором забвеньи твердят дерева и поля,
Над пашней летят и летят перелетные птицы,
Цветами отцветшими дышит под ними земля.