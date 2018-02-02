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КругозорПоэзияСТРОФЫ
февраль '18
СТРОФЫ

Как будто во сне мелькают картинки

Новые стихи

                   Словно птица над болотом,
                   Время крыльями взмахнёт,
                   Незаметно ускользнет
                   И пойдёт обратным счётом...
                   Жизнь исчезнет, промелькнёт
                   За ближайшим поворотом,
                   Ты хотел бы с нею слиться,
                   Но успеешь ли вослед?
                   Дрожью первою - рассвет,
                   И пора поторопиться...
                   Собирай же по крупице
                   Серебро всех зим и лет.
                   Пусть обрушились лавины
                   И основы всех основ,
                   Словно взмыл поверх голов
                   Крик прощальный голубиный,
                   Но остался смысл глубинный
                   Не желавших гибнуть слов.
                   И читаются с листа
                   Эти тайны, знаки, строки,
                   Горизонта чернота,
                   Ночи ливневой истоки...
                   Словно явлены все сроки.
                   Словно даль уже чиста.

***

Я видел: закат занимался над парком больничным,
Где бледные люди бродили почти в полусне.
И птицы летали над пашней, над полем пшеничным.
И ветви деревьев лежали на белой стене.
Петляет река. Бесконечные вьются аллеи -
Так время свивается нитью за прядию прядь.
И всё роковое огнем поцелуя алеет,
И все, что желалось, целуем опять и опять
Как будто во сне друг за другом мелькают картинки,
Во множестве дней отражается сумрачный день.
Нет цели у главных дорог - лишь на узкой тропинке
Себя обретешь и свою одинокую тень.
И надо бы снова покою и жизни учиться,
О скором забвеньи твердят дерева и поля,
Над пашней летят и летят перелетные птицы,
Цветами отцветшими дышит под ними земля.

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