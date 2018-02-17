Вашингтонское болото

СКАНДАЛ

ОБ АВТОРЕ

Игорь Гиндлер - физик по образованию, математик по призванию. Работал в различных университетах и лабораториях (Россия, Польша). С 1995 года - в Америке. Первая главная работа - компания по проектированию и поддержке компьютерных баз данных, основанная вместе с братом в 1999 году.

Вторая главная работа - алгоритмическая торговля акциями на Нью-Йоркской бирже.

Третья главная работа - политический обозреватель на радио и телевидении США, Израиля, и Канады.

Жена - бард Валентина Гиндлер. В свободное от все главных забот время занимается нумизматикой и подводной фотографией. Живет в Нью-Джерси.

СЕКРЕТЫ РАССЕКРЕЧЕНЫ

Недавно Президент Трамп снял гриф секретности с Меморандума, подготовленного Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США. Этот документ, как и все остальное, чем занимается этот Комитет, изначально был с грифом "совершенно секретно", - обращает внимание автор.

Ничего нового для пытливого читателя в этом Меморандуме, конечно нет. Все, что там описано, давно и широко обсуждается в Америке. Но никто из участников этих дискуссий никогда не имел никаких доказательств. Теперь эти доказательства, собранные во время закрытых заседаний Комитета по разведке, стали достоянием публики.

В результате мы знаем, что цепочка событий, связанная с делом "преступного сговора Трампа с Путиным", выглядит так:

- политические противники Трампа во время праймериз заказали фирме Fusion GPS, которая специализируется на поиске "грязного белья", поиск грязи на Трампа

- после того, как Трамп выиграл праймериз, фирма Fusion GPS лишилась покупателя, но ненадолго

- новым заказчиком "грязного белья" против Трампа стала выборная кампания Хиллари Клинтон и ЦК Демократической партии

- новый заказчик потребовал от Fusion GPS грязи на Трампа не только в Америке, но и на международной арене

- фирма Fusion GPS наняла субподрядчика - бывшего резидента британской разведки в Москве Кристофера Стила, известного своими откровенно анти-трамповскими убеждениями

- Кристофер Стил нанял (неизвестных пока) бывших сотрудников русских спецслужб, против которых он в свое время боролся во время холодной войны

- агенты нескольких русских разведывательных ведомств состряпали грязное досье на Трампа (лингвистический анализ подтвердил, что это досье написано на "русском английском" с минимальным редактированием носителями английского языка)

- до сих пор неясно, в какой степени эти русские агенты являются "бывшими" агентами русских спецслужб (то есть в какой степени это досье является просто выдумкой, а в какой - направленной дезинформацией КГБ-ФСБ)

- досье на Трампа, составленное русскими, попадает в ФБР через одного из заместителей министра юстиции Брюса Ора, который получил его от своей жены, работающей в фирме Fusion GPS

- ФБР использует это досье в качестве одного из основных аргументов в секретном суде FISС для получения официальной санкции для слежки за выборной кампанией Трампа

СЛЕЖКА ЗА ОППОНЕНТАМИ

Другими словами, администрация Обамы использовала состряпанное русскими агентами досье для легализации слежки за политической оппозицией.

Меморандум содержит много интересных деталей.

Например, теперь мы знаем, что ФБР никогда бы не рискнуло обратиться в суд FISС с петицией о слежке и прослушке политического оппонента Хиллари Клинтон, если бы не заказанное и оплаченное ей же грязное русское досье. Кроме того, руководители ФБР прекрасно знали, откуда взялось это досье, но в петиции в секретный суд FISС о слежке за кампанией Трампа они представили досье как проверенный факт, а не как результат поиска Хиллари Клинтон "грязного белья" против Трампа. И это не было простой канцелярской ошибкой - ФБР использовало досье в петиции суду FISС не один, а четыре раза подряд.

В результате ФБР вело слежку за кампанией Трампа и до выборов, и после выборов, и даже после инаугурации Президента Трампа.

Кроме того, из Меморандума стало понятно, как происходила "продажа" этого грязного продукта. Кристофер Стил организовал "утечку" информации из досье в средства массовой информации (New York Times, Washington Post, Yahoo News, New Yorker, CNN). Статья, опубликованная в Yahoo News, как нельзя лучше добавляла пропущенные детали, и в целом подтверждала выводы русского досье. И ФБР поступило следующим образом - они, одной стороны, использовали статью в Yahoo News как "независимое подтверждение" фактов из досье в петиции о слежке за кампанией Трампа. С другой стороны, ФБР решило "наказать" Стила за несанкционированную "утечку информации" из состряпанного русскими агентами досье. Видимо, к тому моменту Стил стал больше им не нужен.

Другими словами, ФБР представило суду FISС заведомо ложную информацию о достоверности досье на Трампа, причем в качестве "подтверждения" в секретном суде они использовали публикацию в открытой печати, организованную самими же авторами этого досье.

Понятно, что короткий (всего 4 страницы) Меморандум оставил в стороне ответы на другие важные вопросы. Например, что послужило началом всего этого "русского дела" (а оно началось за несколько месяцев до того, как появилось на свет это злополучное досье). И на чем базируется расследование "русского дела" Мюллером?

Напомню, что Мюллер был назначен на должность специального прокурора заместителем министра юстиции Розенштейном (это именно он подписал одну из четырех петиций в суд FISС, причем именно ту, которая была подана уже после вступления Трампа в должность президента). А жена Розенштейна - адвокат, которая имеет в качестве клиентов и Фонд Клинтонов, и Мюллера (того самого), и уволенного Директора ФБР Коми, и уволенного заместителя Директора ФБР МакКабе.

Коррупция в высших эшелонах власти администрации Обамы уже ни для кого не является секретом. Странным во всем этом деле является необычная активность в этом деле американских спецслужб под руководством Обамы.

УРОВЕНЬ "СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ"

Американские спецслужбы, как и все кадровые агенты спецслужб во всех странах, всегда довольствовались уровнем "серых кардиналов". Они всегда были очень близки к любой власти, но никогда формально не становились во главе государства. Так было еще с античных времен и стало неписанной традицией. До тех пор, пока к власти в России не пришел Путин.

Приход к власти сотрудника спецслужб - "одного из наших" - вызвал зависть во всех спецслужбах мира. Ведь все они считают себя настоящими властителями, а кто там в настоящий момент формально находится во главе государства - неважно. Дополнительным раздражителем послужило то, что Путин пришел в власти законным путем (имеется в виду то, что если его приход к власти и был переворотом под руководством спецслужб, то бескровным).

Напомню, что первый Директор ФБР Эдгар Гувер стоял во главе внутренней секретной полиции почти 50 лет. За это время ФБР превратилось из небольшого агентства, которое занимается борьбой с федеральными преступлениями, в одну из основных политических сил Вашингтона. Эдгар Гувер трансформировал ФБР из агентства криминального сыска в агентство криминального и политического сыска. Досье, которые он собирал в течение многих лет (и реальные, и мнимые) сделали ФБР мощным рычагом политического влияния.

Наверное, Гувер мог бы стать Президентом, если бы захотел. Но роль "серого кардинала" он сыграл до конца. А вот Путин нарушил негласное табу.

Уже давно было замечено, что американские и советские спецслужбы за долгие годы холодной войны заразили друг друга "вирусами" (подробнее об этом - в статье "Блеск и нищета американских спецслужб"). Приход к власти Путина натолкнул верхушку американских спецслужб на идею бескровного путча для смещения с поста неугодного им президента Трампа. Поэтому они и проявили такую щепетильность в этом деле - все их шаги основывались на формально законных основаниях. Они не рискнули установить прослушивающую аппаратуру без санкции суда.

Но вашингтонское болото просчиталось. Публикация Меморандума приоткрывает завесу только над одним эпизодом войны, который американские спецслужбы ведут против американского Президента. Скоро последуют и другие Меморандумы, в том числе и ожидаемый в скором времени доклад инспектора Министерства Юстиции о нарушениях в ФБР.

Скандал Уотергейт продолжался более двух лет. Взрыв меморандума над вашингтонским болотом - только первая ласточка. Ждать серьезных разоблачений в этом деле осталось совсем недолго.