РЕЗОНАНС

Ответ на "Признание" Это жизнь его и многих людей…

Вместе с Аллой Грудской мы размышляли, что же можно сделать, как помочь Александру Болясному, весьма мужественному и целенаправленному человеку. Оказалось, что помочь никак нельзя. Мир вокруг нас не приспособлен к тому, чтобы исправлять врачебные ошибки (как он предположил) волшебным выздоровлением человека, которого ощущаешь близким.

Болясный оказался верным своей душе: у него есть журнал "Кругозор", высшее его достижение, которое стало достижением и многих других людей или - скажем так - достижением нашего мира жизни, коль скоро мы печатаем в нем то, что пишем для людей, земли и нашего времени.

Я открыл журнал и стал читать письмо "Признание", Александр чувствует, что должен объяснить, рассказать тем, кто в нём, как случилось то, что произошло. Его беспокоит, что журнал вдруг остановился. Это его жизнь, и это стало нашей жизнью - жизнью многих людей, пишущих для "Кругозора" и читающих журнал.

Почти остановилась и его жизнь… Но нет - с парализованными руками Александр Болясный… продолжает делать журнал "Кругозор"!

Такой журнал не может быть чужим. Это и есть наш журнал…

На фото - Александр Болясный.