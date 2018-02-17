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КругозорСитуация в УкраинеЭКСПЕРТ
февраль '18
ЭКСПЕРТ

Украина - РФ: груз-200

"Остальных сбрасывают в шахты и заливают водой. Или хоронят в наспех вырытых рвах. Или жгут, и невозможно дышать от запаха хлорки и горелых трупов"

…Идет страшный груз из Украины во все уголки Российской Федерации. Называется "груз 200." А попросту - цинковые гробы с часто неопознаными телами убитых солдат. Говорят, что везут одного из десяти. Остальных сбрасывают в шахты и заливают водой. Или хоронят в наспех вырытых рвах. Или приезжает крематорий, какие для животных делали на случай падучей, и жгут эти трупы ночью, и дышать невозможно. В Украине погибло уже более 50 тысяч (!) российских военных. И часы продолжают тикать. А правительство Российской Федерации выпустило Закон о преследовании лиц, которые что-либо говорят о потерях российской армии в "мирное время"…

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