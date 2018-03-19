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КругозорПоэзияСТРОФЫ
март '18
СТРОФЫ

Айфоня

Лирика

Она была тихоней,
Всегда в своей норе,
И прозвище Айфоня
Ей дали во дворе.

Она сидела тихо,
Уткнувшись в телефон,
Не дура, не трусиха.
Сезон сменял сезон,

Кругом рождались дети,
Дряхлели старики,
Мелькали дни в газете,
Беднели бедняки.

Она читала книги
О сказочных мирах.
Вокруг плелись интриги
И превращались в прах.

Уехали соседи,
Спилили старый дуб,
Росли чужие дети,
Открылся частный клуб.

Съезжались иномарки,
И плакал саксофон.
Айфоня в старом парке,
Читала свой Айфон,

Глаза не поднимая,
Не глядя на других.
В тот день, цветущим маем,
Шум городской затих,

Фонарь уже включался
В полночную игру,
И локон развевался
На ласковом ветру.

Сел на скамейку рядом
Какой-то человек,
Её окинул взглядом.
- Я совершил побег, -

Сказал мужчина тихо, -
Как хорошо. Весна.
"Тут стало много психов", -
Подумала она.

- Я вовсе не об этом,
Не из тюрьмы, нет-нет.
Вон, в том окне, без света,
Я прожил много лет

И видел Вас все годы
На этой вот скамье.
Сто раз менялась мода
На всяких кутюрье,

А Вы - каким-то фоном,
Годами, день за днём,
Сидели с телефоном,
Читая что-то в нём.

Хотел спросить (простите,
Я, как в кустах рояль),
Вы здесь всю жизнь сидите -
Вы ждёте не меня ль?

Айфоня покраснела
И подняла глаза.
- Я, как Ассоль, хотела
Тугие паруса,

И Грэя - в каждом миге,
Боялась: будет боль,
Когда уйду из книги,
И пропадёт Ассоль.

Я чувствовала: в этом
Зашторенном окне
И осенью, и летом
Вы знали обо мне,

Вы просто ждали мая,
Чтоб выйти из дверей.
Вас как зовут? Я - Майя,
А Вы, наверно, Грэй?

... Шла пожилая пара,
Дождь шелестел листвой.
Он зонт держал, как парус
У них над головой.

©Valeriya Korennaya

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