СТРОФЫ

Она была тихоней,

Всегда в своей норе,

И прозвище Айфоня

Ей дали во дворе.

Она сидела тихо,

Уткнувшись в телефон,

Не дура, не трусиха.

Сезон сменял сезон,

Кругом рождались дети,

Дряхлели старики,

Мелькали дни в газете,

Беднели бедняки.

Она читала книги

О сказочных мирах.

Вокруг плелись интриги

И превращались в прах.

Уехали соседи,

Спилили старый дуб,

Росли чужие дети,

Открылся частный клуб.

Съезжались иномарки,

И плакал саксофон.

Айфоня в старом парке,

Читала свой Айфон,

Глаза не поднимая,

Не глядя на других.

В тот день, цветущим маем,

Шум городской затих,

Фонарь уже включался

В полночную игру,

И локон развевался

На ласковом ветру.

Сел на скамейку рядом

Какой-то человек,

Её окинул взглядом.

- Я совершил побег, -

Сказал мужчина тихо, -

Как хорошо. Весна.

"Тут стало много психов", -

Подумала она.

- Я вовсе не об этом,

Не из тюрьмы, нет-нет.

Вон, в том окне, без света,

Я прожил много лет

И видел Вас все годы

На этой вот скамье.

Сто раз менялась мода

На всяких кутюрье,

А Вы - каким-то фоном,

Годами, день за днём,

Сидели с телефоном,

Читая что-то в нём.

Хотел спросить (простите,

Я, как в кустах рояль),

Вы здесь всю жизнь сидите -

Вы ждёте не меня ль?

Айфоня покраснела

И подняла глаза.

- Я, как Ассоль, хотела

Тугие паруса,

И Грэя - в каждом миге,

Боялась: будет боль,

Когда уйду из книги,

И пропадёт Ассоль.

Я чувствовала: в этом

Зашторенном окне

И осенью, и летом

Вы знали обо мне,

Вы просто ждали мая,

Чтоб выйти из дверей.

Вас как зовут? Я - Майя,

А Вы, наверно, Грэй?

... Шла пожилая пара,

Дождь шелестел листвой.

Он зонт держал, как парус

У них над головой.

©Valeriya Korennaya

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