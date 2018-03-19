Мир без болезней

ВЫЖИВАНИЕ ПЛАНЕТЫ

Представим себе, что медицина нашла средства для излечения всех мыслимых и немыслимых болезней. Увеличится ли население Земли? Как изменится поведение людей, если забота о здоровье отойдет в прошлое? Какое влияние это окажет на человеческую эволюцию? - предлагает задуматься Ваагн Малоян.

УЧЁНЫЙ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Видный российский биоинформатик и геенетик Михаил Гельфанд предупреждает: "Каждый кричащий о страшном вреде ГМО [Генетически модифицированный организм - организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. РЕД.] ответственен за слепых детей в Азии".

Современная медицина научилась предотвращать возникновение полиомиелита и успешно справляется с язвой желудка. Но что случится, если врачи, в конце концов, научатся лечить все болезни?



Каков будет мир без больничных, без пациентов, без безнадежных болезней; мир, в котором каждый будет умирать от старости или от несчастного случая?



Скажем наперед, что такое навряд ли когда-нибудь произойдет. Вирусы постоянно мутируют, организм изнашивается и становится все более подверженным болезням, с которыми иммунная система перестает справляться. Таблетки могут помочь, но лишь до известной степени.



И даже если человеческий век растянется до 200 лет, вряд ли последние 100 из них будут очень здоровыми. Уже сейчас врачи предсказывают появление в таком возрасте болезней, о которых мы никогда не слышали.



Проводя мысленный эксперимент, следует еще учесть, что жители богатых и бедных стран страдают зачастую от различных болезней, стало быть, и последствия излечения всех болезней будут для них разными.



Начнем со стран золотого миллиарда. Итак, что произойдет в стране, где все граждане станут обладателями здоровых сердец, несмотря на обилие бургеров, кока-колы и жирной пищи?



СТРАНЫ ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА



Основная причина смерти в развитых странах согласно ВОЗ - ишемическая болезнь сердца (ИБС). Объяснение этому следует искать в питании и образе жизни граждан государств золотого миллиарда.



Предположим, медицина нашла средство против ИБС. Даже поедая бургеры и стейки тоннами, артерии с помощью чудо-таблеток не засорятся.



Поедая бургеры и стейки тоннами, артерии с помощью чудо-таблеток не засорятся.



Еще одна пилюля защитит курильщиков, людей с высоким давлением или диабетом от инсульта - другой основной причине смерти в богатых странах.



Можно ожидать, что, не опасаясь этих болезней, люди перестанут следить за своим рационом, будут есть много жирного и сладкого и дымить как паровозы - ведь курение больше не наносит ущерб вашему здоровью.



Разумеется, любые виды раковых опухолей также будут излечимы. Еще один повод стать курильщиком - рак легких остался в прошлом.



Пока что вырисовывается не слишком приглядная картина, скажем откровенно. Но в дивном новом мире без болезней будет немало и радостей.



Например, останутся в прошлом церебральный паралич и мышечная дистрофия. Дети, обреченные сегодня на инвалидность, будут иметь полноценную жизнь, со всеми обычными радостями и горестями. ВИЧ-пациенты позабудут дорогу в госпитали, их болезнь будет лечиться моментально.



Выиграют практически все: уйдут в прошлое насморки, ангины, ушные инфекции... Единственное, что на сегодняшний день предлагает медицина в случае вирусного заболевания: лечение симптомов и укрепление организма, которому обычно требуется несколько дней, чтобы самому справиться с инфекцией.



В нашем гипотетическом мире люди перестанут оставаться дома из-за болезней. Представьте себе, сколько дополнительных ресурсов и лишних дней появится для работы и учебы.



Не забудем и о психических заболеваниях. Самые распространенные из них, такие как депрессия, стресс и тревожность, хотя и поддаются лечению, но зачастую требуют длительной терапии с применением лекарств. При этом они возвращаются в жизнь человека снова и снова.



Если же врачи научатся лечить самые серьезные психические расстройства, уйдут в прошлое психиатрические клиники, да и тюрьмы опустеют - без социопатов и психопатов.





Если все недуги будут излечимы, то тюрьмы опустеют.



Что же произойдет при этом с больницами, врачами, аптеками?



Их усилия будут направлены в первую очередь на диагностику болезней на ранней стадии. В идеальном мире люди станут регулярно проходить медицинский осмотр. Разумеется, значительно сократится количество медицинского персонала, в первую очередь медсестер.



ЖИЗНЬ В БЕДНЫХ СТРАНАХ



В отличие от граждан государств золотого миллиарда, люди в странах третьего мира умирают в основном от вполне излечимых болезней, например, от воспаления легких или желудочно-кишечных заболеваний.



Поэтому народам, живущим в бедности, необходимо, прежде всего, развитие всей инфраструктуры здравоохранения, санитария и, разумеется, деньги на оплату лечения.



Допустим, в нашем мысленном эксперименте все это становится доступным и бесплатным для всех. Что произойдет в первую очередь?



В странах третьего мира внезапно появится огромное количество детей. Ведь уровень детской смертности, например, в Чаде, в 50 раз выше, чем в Дании. Многие дети умирают при родах, оставшиеся редко доживают до пяти лет, погибая от пневмонии или желудочно-кишечных заболеваний.



В странах третьего мира необходимо будет развитие всей инфраструктуры здравоохранения.



Если все эти болезни внезапно исчезнут, население бедных стран начнет стремительно расти, по крайней мере, на первых порах, пока женщины не начнут рожать меньше, удовлетворяясь 2-3 детьми, вместо 10, из которых выживут лишь один-два.



ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ



Если все болезни станут излечимы, это окажет влияние и на эволюционное будущее человечества в целом.



Как известно, те или иные свойства организма человека определяются различными аллелями в его хромосомах. Среди аллелей есть и такие, что ответственны за различные генетические заболевания, убивающие их носителей в раннем возрасте, или же делающие людей бесплодными.



Обычно люди с такими аллелями не выживают или же, по крайней мере, не передают их по наследству. Что же произойдет, если медицина научится излечивать и такие заболевания?



В таком случае, в нашем гипотетическом мире "больные" гены будут передаваться по наследству будущим поколениям, болезненные мутации, например, ответственные за дебилизм, будут распространяться дальше. Не исключено, что этот процесс замедлит человеческую эволюцию и даже приведет к вырождению человечества.