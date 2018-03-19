ТАЙНОЕ ЯВНО

Время от времени в СМИ рассказывают о разнообразных неопознанных летающих объектах (НЛО), которые перелетают с фантастическими скоростями и их невозможно ничем пресечь. Это всё, мол, делается инопланетянами, которые следят за землянами, чтобы последние чего-нибудь ни учинили в вечной борьбе за существование.

И вот теперь оказывается, что это просто "завеса" в подконтрольных СМИ. Это всё военные разработки, которые ведутся в разных странах и разными конструкторскими бюро (КБ), между которыми и происходит гонка технического вооружения. Вброс в СМИ необходим для того, чтобы обозначить то, чего достигли те или иные КБ, научные сообщества и технические организации исходя, понятно дело, из своей технической и финансовой вооружённости. Для простого люда - это "инопланетяне", боги, которые-де зорко следят за людьми.

"Инопланетные" аппараты не только очень быстро летают, но и могут "нырять" в глубины океанов. А там, как известно, уже существуют подводные города, однако в подконтрольных СМИ всё преподносится "фантастически", дескать, подводные города - это следы инопланетян, загадочных атлантов, обитающие под водой, "выныривающие" для того, чтобы проследить за "непутёвым" человечеством. Однако специалисту уже этого достаточно, чтобы понять, что именно производится в водной стихии.

Всевозможные неопознанные объекты, способные одновременно и плавать, и летать, отмечали моряки разных стран в разных водах, а также подводники. В последние десятки лет, десятки военных кораблей разных стран сталкивались с подобными подводными объектами. Их встречали гражданские суда у берегов разных стран. Моряки отмечали, что странные объекты демонстрировали технические возможности, недоступные современным морским и воздушным судам. За несколько секунд неизвестные подводные объекты могли развивать фантастические скорости. Моряки знают, что для субмарин эта скорость немыслима, подводный "выпрыгивающий" из океана объект очень сильно напоминает НЛО, которые можно наблюдать в небе: чаще всего свидетели описывали диски или сигарообразные объекты, которые при этом двигались очень быстро.

И вот оказалось, что такие разработки действительно существуют. 1 марта президент России Путин в послании Федеральному Собранию заявил о наличии в распоряжении страны оружия, которое способно "гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны". В РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. В России разработаны скоростные подлодки-беспилотники, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и надводных кораблей.

В России началось серийное производство новейшего стратегического оружия - комплекса "Авангард" с блоком крылатых ракет. Новейшая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для российской системы гиперзвукового оружия "Авангард": "Невеста Сатаны". В России начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая не имеет ограничений по дальности полета и преодолевает сопротивление любой системы ПРО.

В арсенале России есть гиперзвуковое оружие. Успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Новый самолет-носитель "Кинжал" в декабре поставлен на опытно-боевое дежурство в ЮВО. Россия сделала стремительный шаг в развитии новейших образцов стратегического оружия. На фоне одностороннего выхода США из Договора по ПРО в РФ разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО. Кроме того, Россия начала разработку таких видов стратегического оружия, которое не используют баллистическую траекторию и неуязвимы для ПРО.

Вот это всё и "выныривало" из океанов и "фантастически" летало в небе. А нам говорили, что это инопланетяне!

Согласно заявлениям представителей военного руководства России, в десятилетку будут проводиться работы по ракетному комплексу "Сармат", зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500 и гиперзвуковой ракете "Циркон". Предстоит завершить работы по проектам бронетехники на базе платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", а также поставка новых танков Т-90М и испытания глубокомодернизированных Т-80БВМ.

Что касается авиации, намечено принятие на вооружение новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА, известный как Т-50) и МиГ-35, модернизация бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также создание перспективного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА).



Для Военно-морского флота (ВМФ) в ГПВ заложено строительство подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б" (дальнейшее развитие проекта 955А) и надводные корабли с высокоточным оружием. Помимо этого, планируется получить до 2025 года два вертолетоносца, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К "Катран".

Впервые в ГПВ на период до 2027 года включены расходы (1 трлн рублей) на строительство инфраструктуры для новейшей техники, поступающей в войска. Среди приоритетов новой ГПВ - развитие сил стратегического ядерного сдерживания.

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