Фруктовый напиток после расстрела

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

УБИЙСТВА СОУЧЕНИКОВ

14 февраля Николас Круз, бывший ученик старших классов школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, прошёл на территорию школы и расстрелял её учеников. Он убил 17 человек и ранил 14. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Круз использовал полуавтоматическую винтовку AR-15. Закончив расстрел, он бросил винтовку и рюкзак на территории школы, смешался с толпой напуганных школьников, вышел на улицу и спокойно направился в ближайший магазин Walmart, купил фруктовый напиток и зашёл в соседний Макдональдс. Там он выпил купленный напиток, вышел на улицу и пошёл, пока не был арестован полицией.

Во время допроса в полицейском участке Круз, оправдывая своё преступление, утверждал, что слышал демонические голоса, которые толкнули его на расстрел безоружных людей. На такие же голоса любят ссылаться и другие преступники. Почему-то эти голоса не толкнули Круза на сопротивление полиции.

Круз известен своим агрессивным поведением. Полицию неоднократно вызывали в дом Крузов, чтобы утихомирить Николаса. В прошлом году он был исключён из школы из-за драки с одним из учеников. В рюкзаке Николаса нашли боевые патроны. Исключение из школы очень редкое наказание. Ему обычно предшествует ряд предупреждений.

Круз легально купил AR-15, а также ещё несколько винтовок. Его агрессивное поведение не было зафиксировано в обще американском рекорде. К этому рекорду обращаются лицензированные продавцы оружия. Если имя покупателя находится в этом документе, ему оружие не продадут. Винтовки, купленные Крузом, стоят дорого. Кто-то давал ему деньги на их покупку.

В 2016 г. сотрудники службы психического здоровья (Hederson Behavior Health) в Южной Флориде обследовали Круза и пришли к выводу, что госпитализировать его нет необходимости, поскольку его агрессия проявляется лишь на бытовом уровне. Сегодня факт обследования в психиатрической клинике не препятствует покупке оружия.

Трагедия в Паркленде выявила неспособность ФБР выполнять свою наиважнейшую работу - обеспечивать безопасность американцев. Агентство получило настораживающие сигналы об агрессивном поведении Круза, о его желании убивать людей и о его неустойчивом психическом состоянии. 24 сентября 2017 г. Круз разметил на YouTube текст: "Я стану профессиональным убийцей школьников".

ФБР знало о преступных намерениях Круза и о том, что он имеет оружие. Тем не менее агентство проигнорировало все тревожные сообщения и ничего не сделало, чтобы предотвратить массовое убийство в школе.

Трагедия в Паркленде усилила требование к ужесточению контроля за огнестрельным оружием. Левые убеждены в том, что необходимо ужесточить правила продажи и владения AR-15 вплоть до его запрещения, а также увеличить число зон, свободных от оружия. В таких зонах запрещается находиться кому-либо с огнестрельным оружием.

Запрет на продажу AR-15 вряд ли остановил бы Круза и ему подобных. Любое огнестрельное оружие можно купить на чёрном рынке. Кстати, чёрный рынок процветает там, где действуют самые суровые антиоружейные правила. Опыт применения Сухого закона и запрета на продажу наркотиков наглядно показывает неэффективность таких мер. Сегодня при желании наркотики можно купить нелегально во многих местах Америки и даже в школах. Любые антиоружейные законы направлены на разоружение законопослушных американцев, а не на разоружение преступников.

Законопослушные граждане покупают оружие не для совершения преступлений, а для самообороны и защиты своих семей. Владельцы оружия редко наносят вред преступникам, поскольку те предпочитают отступить, когда сталкиваются с вооружённым отпором. По самым скромным оценкам вооружённая самооборона спасает в год около 160 тысяч жизней. ("Defensive gun is more than shooting bad guns". James D. Agresti. Personal Liberty, March 1, 2018).

ЛЕВЫЕ ВРЕДЯТ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Отстаивая идею запрета на владение полуавтоматическим оружием, левые ссылаются на удачный пример Австралии. В этой стране в 1996 г. было совершено массовое убийство. Погибло 36 человек. После недолгого обсуждения был принят закон о запрете полуавтоматического оружия и его конфискации у населения. Их бывшим владельцам компенсировалась стоимость конфискованных винтовок. Их число составило около 20% от общего числа огнестрельного оружия, которым владело население Австралии. С 1996 г. число убийств и самоубийств с применением оружия сократилось, и не было ни одного массового убийства. Левые обычно здесь ставят точку и делают вывод об огромном успехе принятого закона.

Что же имеет место в действительности? Оказывается, что с 1986 г. по 1996 г., т.е. в течение десяти лет до принятия закона, происходило постоянное снижение числа преступлений с применением огнестрельного оружия. Эта же тенденция сохранилась и после 1996 г., а конфискация оружия не отразилась на темпах снижения числа преступлений, т.е. не повлияла на снижение уровня преступности. Ближайшая соседка Австралии - Новая Зеландия. Социально - экономически эти две страны очень похожи. В Новой Зеландии нет строгих антиоружейных законов. Исследования американского журнала Justice Policy Journal показали, что с 1996 г. между этими странами не было статистической разницы между числом преступлений и самоубийств с применением огнестрельного оружия. Таким образом, закон о конфискации полуавтоматического оружия в Австралии не отразился на тенденции изменения числа преступлений. Другими словами этот закон оказался бесполезным.

Очевидно, что психически неустойчивым людям не должно быть разрешено покупать и владеть любым видом оружия. Однако далеко не все из психически больных людей обращаются к психиатру. Что же делать? Всех, кто собирается покупать оружие, подвергать тестам на оценку психического состояния? Нужен ли нам закон, побуждающий специалистов психиатров сообщать имена тех, кто побывал у них на приёме?

В США существует национальный банк данных, куда обращаются лицензированные продавцы оружия перед тем, как продать его. В этом банке содержатся имена людей с криминальным прошлом и психически больных, представляющих угрозу населению. Однако далеко не все, кому запрещено покупать оружие, находятся в списке этого банка. Как сделать так, чтобы потенциально опасные люди попадали в этот список?

Запрет на продажу AR-15 и других видов огнестрельного оружия не отвечает на эти вопросы и поэтому не решает проблему повышения безопасности американцев, в том числе школьников.

США находится на 11-м месте в мире по числу убийств (на один миллион жителей) с применением огнестрельного оружия. Впереди нашей страны большинство стран Западной Европы. В этих странах действуют очень строгие антиоружейные законы. (Данные Crime Preventation Research Center за 2009 г. - 2015 г.) Таким образом, запреты на владение огнестрельным оружием практически не снижают уровень преступности с применением этого оружия.

В 1990 г. по инициативе Джо Байдена (он был тогда сенатором) был принят закон о создании зон, свободных от оружия. За прошедшие годы 98% всех массовых убийств было совершено именно в этих зонах (Данные Crime Previntation Reseach Center). Да это и понятно. В этих зонах созданы идеальные условия для преступников. Они знают, что не встретят вооружённого отпора на этих территориях.

Закон 1990 г. содержит одно исключение. Школьная администрация или школьный район, а также штат могут принять решение, позволяющее скрытое ношение оружия на территории школы. В этих случаях перед школой размещается плакат с текстом, в котором сообщается о том, что школьные охранники и школьный персонал имеют оружие и дадут вооружённый отпор преступнику. Согласно исследованию NBC News сегодня 18 школьных районов воспользовались этим исключением. На этих территориях массовые расстрелы не происходят. На февраль этого года штат Флорида не принял это исключение. Очевидно, что если бы учителя школы в Паркленде были бы вооружены, то они могли бы защитить своих учеников от Круза огнём своего пистолета, а не своими телами.

Массовые расстрелы в школах продолжаются обычно не более пяти - шести минут. Полиции требуется не менее восьми минут, чтобы прибыть на место расстрела. Таким образом, полиция прибывает тогда, когда преступнику удалось убить много школьников.

В США все правительственные учреждения, а также суды и даже многие крупные магазины и рестораны охраняются вооружёнными сотрудниками. После 11 сентября 2001 г. в аэропортах страны тоже находятся вооружённые охранники. Члены экипажей самолётов могут по их желанию пройти соответствующее обучение и получить разрешение на скрытое ношение оружия.

Сегодня наименее защищёнными в нашей стране оказались школьные территории. Наши дети в школах остаются беззащитными перед вооружённым преступником. Получается, что безопасность школьников менее важна, чем безопасность правительственных чиновников и других категорий американских граждан.

Конечно, надо совершенствовать систему проверки потенциальных покупателей оружия. Но потребуется немало времени, чтобы убедиться в том, какая система будет наиболее удачной.

Вероятно, что наиболее эффективный и быстрый способ остановить массовые расстрелы в школах - это вооружить охранников и разрешить сотрудникам школ носить оружие.

В школьном округе Аргил в Техасе с 2014 г. было разрешено работникам школы скрытое ношение оружия. Чтобы получить на это разрешение, необходимо пройти психологические тесты и интенсивную тренировку по владению оружием. Лицензия на оружие продлевается каждые два года. Перед территорией школы размещены стенды, оповещающие о том, что в школе имеются вооружённые сотрудники, готовые защитить школьников, а нападающий рискует быть убитым. С 2014 г. в этом школьном округе не было ни одной попытки нападения на школу.

Около шести месяцев назад руководство Канзасского университета разрешило всем старше 21-года, скрытое ношение оружия на территории университета. Журнал Lawrence Journal World сообщил о том, что общий уровень преступности на кампусе снизился на 13%. В 2017 г. там не было зарегистрировано ни одного нападения с применением оружия. С 2008 г. по 2017 г. таких нападений было 14.

В Израиле во всех школах учителя и ученики обучаются тому, как вести себя в случае вооружённого нападения на школу. С 1995 г. при входе на территорию школ дежурит вооружённый охранник. Он находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и сообщает им о текущей ситуации. С тех пор произошло только одно вооружённое нападение на школу. Это случилось в 2008 г. Пострадало восемь школьников.

ПЛОХОЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ - ДЕТОНАТОР ЖЕСТОКОСТИ РЕБЁНКА

С начала этого года в Америке произошло пять массовых расстрелов на территориях школ. Если бы сотрудники школ были вооружены, то маловероятно, что преступник попытался бы стрелять. Десятки жизней школьников были бы сохранены.

Полагаю, что для усиления безопасности школ следует как можно быстрее разрешить всем школам вооружить своих охранников и добровольцев учителей.

Но имеется ещё несколько связанных между собой проблем, влияющих на безопасность американских школ. О них сообщила учительница Кели Гатрия Рэйли из Юстиса, штат Флорида, победитель конкурса "Учитель года" в 2016 г. У себя на Facebook она разместила комментарий относительно трагедии в Паркленде. В частности, Рэйли написала: "У нас будут проблемы с оружием в школах до тех пор, пока мы, как страна, не захотим серьёзно относиться к проблемам психического здоровья школьников,... к отсутствию дисциплины в семье, к ужасающей нехватке родительской поддержки учителя, когда вместо этого родители обвиняют только школу в плохом поведении их ребёнка, к отсутствию нравственных ценностей, к доминированию жестоких видеоигр, убивающих чувствительность к любому состраданию и жизни других людей, а также к телепрограммам, участники которых постоянно кричат друг на друга и не ценят никого, кроме самих себя".

Всё, о чём написала эта учительница, толкает подростков на убийства своих сокурсников. К сожалению, решением проблем, указанных Рейли, у нас практически никто серьёзно не занимается.