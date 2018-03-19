Кремлю напоминание

ПРАВДОРУБКА

Она, эта площадь, появилась в третью годовщину убийства Бориса Немцова. Инициативу такого наименования участка Висконсин-авеню перед российским посольством, выдвинутую в 2016 году сенатором-республиканцем от Флориды Марко Рубио, одобрил городской совет Вашингтона в начале января этого года, - сообщила русская служба "Голоса Америки".

ОБ АВТОРЕ

Данила Гальперович - репортер Русской Службы "Голоса Америки" в Москве. Сотрудничает с "Голосом Америки" с 2012 года. Работал долгое время корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и радио "Свобода". Был в качестве репортера на первой и второй чеченских войнах. Член Международной федерации журналистов. Специализация - международные отношения, политика и законодательство, права человека.

27 февраля около посольства Российской Федерации в столице США появились указатели с новым названием - площадь перед российским дипломатическим представительством официально получила имя Бориса Немцова.

На открытие площади Немцова пришли многие американские политики - сенатор Марко Рубио, который инициировал это наименование, председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер, сенатор Рон Джонсон, представители городских властей Вашингтона и многие американцы, знавшие о Борисе Немцове главное: что это был политик, желавший сделать Россию открытой для мира, боровшийся с коррупцией и произволом, протестовавший против нарушения российскими властями прав человека и их вторжения в Украину.

Сенатор Роджер Уикер, комментируя Русской службе "Голоса Америки" негативную в целом реакцию российских властей на появление имени Бориса Немцова на карте Вашингтона и отсутствие представителей посольства России на церемонии, сказал: "Российское руководство, используя репрессии, начало тянуть эту гордую страну, Россию, в темное прошлое, и продолжает это делать. Этот факт и есть ответ на вопрос, почему их здесь нет".

На открытии площади Бориса Немцова выступали и присутствовали те, без кого это событие вряд ли бы произошло - дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник Владимир Кара-Мурза-младший, президент Фонда "Свободной России" Наталья Арно.

Владимир Кара-Мурза-младший: российская власть продолжает бороться с Немцовым и сегодня.

В интервью Русской службе "Голоса Америки" друг убитого политика, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший рассказал о том, кого он считает ответственными за смерть одного из лидеров российской оппозиции:

"Политическую ответственность за убийство, за демонстративный расстрел лидера оппозиции в 200 метрах от Кремля, безусловно, несет нынешняя власть. Поскольку, как мы могли убедиться за последние три года, в отношении организаторов и заказчиков этого преступления ни нормального расследования, ни полноценного суда в России не было, мы не можем с точностью утверждать, кто конкретно отдал приказ, но то, что нынешняя власть в России препятствует нормальному расследованию, то есть, фактически, покрывает тех, кто убил Бориса Немцова - это стопроцентный факт, и он о многом говорит. Как о многом говорит и то, что на протяжении всех трех лет кремлевский режим продолжал бороться с Борисом Немцовым, с его именем и памятью о нем - они блокировали любые инициативы по поводу его увековечивания, московские городские службы продолжают разорять мемориал и воровать цветы и свечи на месте его убийства, то есть, российская власть продолжает бороться с Борисом Немцовым и сегодня.

"Голос Америки": Какова роль американских политиков в том, что площадь перед посольством России получила имя Немцова?

Владимир Кара-Мурза-младший: Мы глубоко признательны членам Конгресса США и депутатам городского совета Вашингтона за то, что нам в России эти три года сделать не позволяли. Это все те люди, с которыми больше года работали над этим, те, кто нас поддерживал. Несмотря на все усилия режима Путина, 19 лет уничтожающего репутацию нашей страны - и ему это в значительной степени удалось, - тот факт, что столько высокопоставленных политиков из обеих партий помогли нам, пришли сюда, означает, что они понимают: вопреки утверждениям думского спикера Володина, Россия - это не только Путин. Что в России есть и такие люди, как Борис Немцов - честные, принципиальные, люди, которые готовы отстаивать ценности, в которые они верят. Висконсин-авеню - это одна из главных улиц Вашингтона, и теперь люди в тех десятках тысяч машин, которые здесь проезжают, будут видеть имя Немцова. И это сигнал тем людям в России, которые, вопреки всему, продолжают отстаивать те ценности, которые отстаивал Борис.

"Голос Америки": В свое время Андрей Сахаров сказал про СССР: "Моя страна нуждается в поддержке и в давлении". Насколько международное давление на российские власти и поддержка российских гражданских активистов могут повлиять на ситуацию в России?

Владимир Кара-Мурза-младший: Многие из тех членов Конгресса, которые сегодня были здесь - это те же люди, с которыми мы вместе с Борисом Немцовым работали над продвижением "Закона Магнитского", принятого уже больше пт лет назад, установившего простой принцип: те люди, которые нарушают базовые принципы демократии в собственной стране, больше не смогут пользоваться благами и привилегиями демократии в других странах. Немцов подчеркивал, что наш принцип при разговорах с западными политиками о санкциях прост: "страну не трогать, негодяев наказывать". Для нас важно, чтобы санкции были индивидуальными и точечными, чтобы они были не против России, а за права российских граждан и против тех, кто их нарушает и ворует деньги российских налогоплательщиков.

Жанна Немцова: "Нельзя убивать политических оппонентов".

Алексей Венедиктов: "Надеюсь, что табличка появится и на месте убийства". Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, присутствовавший на открытии площади Бориса Немцова, считает, что наименование площади в Вашингтоне - это только начало: "Для меня это событие - возможность дальше продвигать идею о том, что в Москве должна быть улица, площадь, мост Немцова. Если такое делают американцы для выдающегося иностранного общественного и государственного деятеля, то тем более такое надо делать в Москве и в России".

Венедиктов также полагает, что российские власти видят в Немцове врага: "Для нынешних российских властей Борис Немцов не только общественный и государственный деятель, но и лидер оппозиции, то есть - враг, и они не хотят пропагандировать своего врага. Если же говорить о мемориале Немцова в 200 метрах от Кремля - ну, они опасаются того, что это превратится в место паломничества и постоянных демонстраций, хотя это уже и случилась, но логика здесь линейная. Я надеюсь, что после решения московских властей о табличке с именем Немцова на доме будет движение и к табличке на месте убийства".

Сергей Алексашенко: "То, что Вашингтон помнит Немцова, - важный знак". Известный российский экономист Сергей Алексашенко в интервью "Голосу Америки" подчеркнул важность появления площади Бориса Немцова как признания заслуг этого человека на международном уровне.

"Вашингтон - город международный, и здесь огромное количество мест - улиц, площадей, скверов - названы именем людей из разных стран. Российских и советских имен здесь не очень много, мягко говоря. Борис сюда часто приезжал, у него тут большое количество друзей, и для меня то, что Вашингтон ставит его на уровень людей, достойных того, чтобы их помнили - это очень важный знак".

По мнению Алексашенко, "в России этого не сделали потому, что там плоскостное мышление - либо свой, либо чужой, и у них не бывает просто гордости, что Немцов был россиянином, что его знают в мире".

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https://www.golos-ameriki.ru/a/ron-dg-nemtsov-plaza-inauguration/4272655.html

На фото - на новой площади в Вашингтоне. Фото Данилы Гальперовича.