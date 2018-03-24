После спектакля

ЭПИЦЕНТР

"...Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины"

/Из монолога Т.Дорониной в фильме "Старшая сестра" по пьесе А.Володина/

Для тех, кто не помнит, не смотрел и не читал, напомню: спектакли, поставленные по пьесе, названной в подзаголовке этой статьи, всегда пользовались успехом у публики. Причем, и изысканной театральной, и случайно попадавшей в театр, и со времен средней школы плохо помнящей, кто такие эти персонажи. После того, как я предлагал чаще ходить в картинные галереи, воспользуюсь этой театральной аллегорией и подведу итог статей, улегшихся в избирательный цикл 2018 года.

Успех выборов вместился в фразу С.Кургиняна, сказанную по горячим следам обсуждения в передаче В.Соловьева "Демонический народ выбрал непреклонного демонического лидера". Трудно с режиссёром не согласиться, хотя комплимент достаточно сомнительный на мой взгляд - сомнительный, но точный и справедливый.

Итак, итоги выборов. Официально победитель - Президент РФ В.Путин, повысивший свою легитимность! Стоп. А что, со времен новогодней ночи миллениума и публичного представления его граду и миру, у него недоставало легитимности? Мне кажется, что в России всегда действует старый принцип: пока на стене весит портрет - руководитель, вождь легитимен. Другое дело, когда портрет снимают… Но не будем о грустном, но происходящем в России во все времена практически обязательно. В любом случае "Цезарь умер - Да здравствует Цезарь!- Аве Цезарь!" Этот закон выборами непреодолим - природа возьмёт своё. Россиянам, да и мирянам просто нужно жить долго…

То, что выборы сродни театру, особенно в современном прочтении - бесспорно. Весь период привлечения электорального внимания в этот раз шёл под аккомпанемент театральных действий, то ли параллельных, то ли комментирующих происходящее в стране. Правда, действия были разные. От дела "Гоголь-Центра" во главе с Кириллом Серебренниковым и дела по проекту строительства нового здания для Малого драматического театра - театра Европы под руководством Льва Додина до трагической, но предсказуемой кончины Олега Табакова, не только великого русского актёра, но и создателя театров ("Современника", "Табакерка" и сегоднешнего "МХТ им. А.Чехова"). Почему всё это символично.

Но всё по порядку. Главным оружием против П.Грудинина был крик о его деньгах - более того, уже при подведении итогов звучат голоса "доброжелателей" о том, что налоговая, следственный теперь должны им заняться. Интересно, по весне стоит ожидать перебоев с клубникой. Моё мнение - П.Грудинина испугались как опасного кандидата, имеющего потенциал объединить социал-демократов, разумеется, густо замешанных на посткоммунистических дрожжах, и религиозно-патриотических чувствительных товарищей в единый строй. Почему так думаю? Потому, что иных посылов по извлечению из густого нафталина С.Бабурина с бело-жёлто-черным флагом - выглядевшего наиболее довольным на всём протяжении своего участия в выборах, и после объявления результатов - не вижу. Теперь уже можно на сытый покой, добавка к повышенной пенсии бывшего депутата честно заработана. Другое дело - зачем это стране? Вопрос как всегда останется без ответа.

Такой же с моей точки зрения мотивацией было обусловлено и появление скандального и драчливого "товарища", сколотившего миллионное состояние на комсомольской ниве - представьте себе, не ДО!, а после Перестройки. Такое даже многим комсомольцам 80-х, которым всё было по…, "короче вам по пояс будет", было не по силам. Видимо, "товарищ" нашёл ручеёк, продолжающий течь из закромов Родины и продолжает его с удовольствием сосать.

Новое явление на политической сцене перспективного актёра - если позволят расти, может, что-то и получится. Как получилось в Литве, Польше, Болгарии, Румынии, Чехии - там, где помнили об ужасах явления "призрака", бродившего в ХХ веке по Европе - но переболев, приобретали иммунитет, и не выплёскивая с водою ребёнка, шли дальше по развитию национальной сцены, т.е. страны и истории.

Про "а что ….Титов" даже написать нечего. Наиболее этот выход на сцену выборного театра напоминал роль без слов, в крайнем случае - "кушать, т.е. памятуя об Абрау-Дюрсо, пить подано!". Ничего, кроме скуки в зале это явление не вызывало. Уверен, через несколько лет об этой мизансцене никто не вспомнит, т.е. "ничто…Титов". Ушёл актёр - по традиции нужно встать и проводить аплодисментами.

Да, нравится это или не нравится - в течение практически 30-ти лет В.Жириновский украшал сцену своей игрой. Талантливой, порой остроумной и вот - трагической. Как в театре с О.Табаковым ушла эпоха, так и тут мы свидетели её ухода. Разница есть. Истинный артист создал школу своих учеников, последователей и она будет продолжать славу русского театра, а великий политический актёр, всегда окруженный свитой, так никого и не вырастил. Его трагедия в том, что результат выборов показывает: на выборах в Государственную Думу история ЛДПР может превратиться в историю. Это логично - выдающемуся режиссёру и автору сценария представленного всем спектакля партия, играющая роль оппозиции, не нужна. "Финита ля комедия!" Великий актёр это понял. Путь, начатый меткой метафорой Ю.Корякина "Россия, ты сошла с ума" закончился практически этой же фразой, брошенной в зал, в эфир электорату теперь самим В.Жириновским.

В театре нужно уметь вовремя уйти со сцены. Это помогает остаться легендой. Одним это помогают сделать трагические обстоятельства, другим подсказывают близкие, третьи, самые прозорливые, понимают это сами. Сожалею, в случае с Григорием Явлинским никто не решился подсказать необходимость этого ухода. Печально.

Драматургии европейской демократии, как и демократии вообще - не специфической "суверенной" - на нашей сцене не хватает. Если не будут сделаны выводы, шансов нет. Может быть, стоит вспомнить об экспериментах на мировой сцене и рискнуть, позволить сыграть роль Гамлета - женщине**.

Кстати, о женщинах. Дебют Ксении Собчак, кем бы и чем бы он не был организован и мотивирован, необходимо признать ещё одним наиболее важным событием этой постановки. Получив шанс выступить на сцене в новой для себя роли, Ксения им воспользовалась по полной. С моей точки зрения, переиграв задумку возможного сценариста и режиссёра. Роль исполнена. Объединение с Д.Гудковым и вливание свежей крови в партию А.Нечаева произошло - создана новая, перспективная труппа, которая может продолжить свою игру на сцене. Создана не путём брака, а путём союза, т.е. компромисса и взаимопонимания и согласия в разделении ролей. Создана команда, не идеальная, с некоторым количеством балласта, который будет необходимо сбросить для успешного полёта, но команда - которую предыдущие десятилетия на демократической сцене создавать ни разу не удавалось из-за "звёздной" болезни главных артистов трупп. Впрочем, и сегодня, как и в любом театре (работавшие, служившие в театре это знают), есть "дружба" между соперниками в труппе, очень много проблем, и тех, кто постарается вставить палки в колёса.

Особо считаю нужным сказать спасибо за установку, увековечение в монументальном искусстве памятной мемориальной доски Б.Немцову на доме, к которому он шёл по мосту… Он прожил в этом доме последние свои годы. Возможно, даже ради этого стоило ввязываться в данную игру. Дай Бог, во время выборов в Государственную Думу удастся пролоббировать до конца и доску, памятник на месте вероломного убийства политика Бориса Немцова, чтобы прекратить вечную борьбу за человеческую память и совесть.

Последнее - по месту, а не по смыслу. Победа. Ещё раз подчеркну: легко прогнозировавшаяся ещё с 2000 года и вполне легитимная, процентом больше - процентом меньше, это ничего не значит. В стране более популярного актёра - извините, политика, хотя по количеству сыгранных в фильмах за последние годы ролей Владимир Путин обошёл и Олега Табакова, и клан Михалковых, и даже Сергея Безрукова и Евгения Миронова - с ним никто сравниться не сможет. Ещё бы, ведь на него работает весь коллектив театра. Опять простите, увлёкся культурной темой, конечно - страны.

На внешнем рынке эти роли пользуются очень ограниченной популярностью и пониманием, легитимности там цифры сборов в российском прокате не прибавят. Там и к своим-то актёрам - тьфу ты, политикам - относятся со скепсисом, а к результатам выборов часто с предубеждением; что уж им говорить о наших. Важно, что В.Путин получает от этого пока удовольствие, хотя усталость всё заметнее.

Знаковым является: "Вы что хотите, чтобы я до ста лет правил!".

Да, роль громовержца тяжела, и в исторической перспективе возможно неблагодарна, об этом не лишне задумываться иногда, дабы не получилось "головокружение от успеха". И не стоит забывать о реальностях самооценок - фанаты и фанатки хороши, но почти всегда необъективны, а квакеры легко перекупаемы новой "звездой".

В заключение - без второго смысла этого слова в русском языке. Сценарий и политрежиссура, т.е. политтехнологии, опробованные на последних парламентских выборах, сработали на 100 процентов. Доведены почти до идеала. Чего стоит новшество - возможность кому угодно голосовать где угодно. На парламентских выборах, судя по всему, это повторится.

Публика жаждет продолжения сериала, спектакля. Потом… потом, думаю, сценарист и режиссёр всё-таки сможет убедить актёра в праве показаться на сцене - во всём своём величии, разумеется - но сохранив в почетной галерее торжественный портрет предшественника.

Подождем.

В России нужно жить долго и желательно чаще ходить в театр.

ДЕМОНИЧЕСКИЙ - Необыкновенный, отличающийся сильным характером, коварный, злобный (из толкового словаря Ушакова).

Аста Нильсен, Сара Бернар est.