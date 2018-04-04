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КругозорПоэзияСТРОФЫ
апрель '18
СТРОФЫ

Волшебный колодец

Новые стихи

Уйти от истин в споре так легко,
Но не прожить без этого колодца…
Не убегайте слишком далеко,
Ведь возвращаться столько же придётся.

То быль, или не быль, но вечно жива
О древнем колодце людская молва.
Днем солнце смотрелось в него, а в ночи
В воде звезд далеких играли лучи.
Обычным казался колодец на вид,
Но был он волшебным, - легенда гласит.
В ведре каждый раз поднималось со дна
Все то, чем душа человека полна.
И вот до краев наполняли ведро
И ласка и нежность, любовь и добро.
Но что-то случилось, попробуй - пойми
С колодцем волшебным, а может, с людьми?
Случилось, а если точнее, - стряслось,
И стали черпаться лишь зависть и злость.
И все в одночасье решили тогда:
Колодец испорчен, и это - беда!
Никто не увидел причины иной -
Засыпав, колодец сравняли с землей,
Решив поскорее забыть к нему путь,
Да только добрее не стал мир ничуть.
Но что тут поделать? - таков уж народ,
Что быстро лопаты пускаются в ход,
А сердце свое ведь не каждый готов,
Очистить, ошибки признав, от грехов.  

То быль, или не быль, но вечно жива
О древнем колодце людская молва.


КОЛОДЕЗНЫЕ ЖУРАВЛИ

Кто знает, как случилось это? -
Колодец, где лучами света
Играла чистая вода,
Лишился влаги навсегда.
Среди и холода, и зноя
Качается ведро пустое.
Зловещий слышен скрип цепей,
Что воя волчьего страшней.
И словно зверь, возжаждав пищи,
То днем, то ночью ветер рыщет,
Над горестной судьбой пыля
Колодезного журавля.
Плывут в высоком небе стаи,
Его зовя и окликая,
Да он, наверное, и сам
Взлететь хотел бы к небесам,
Когда его была бы воля,
Но такова уж, видно, доля:
Стоять на страже рубежа -
Пустой колодец сторожа.
Да вот беда: мы тоже с вами
По сути, служим сторожами,
И кто себя не обманул,
Встав в добровольный караул?
Храним без смысла, и без цели
Колодцы те, что обмелели,
И те сады, что отцвели -
Былой и дружбы, и любви,
Хотя и знаем, не вернется
Вода, не оживит колодца,
И не подарит больше сад
Цветов красу и аромат.
Мы это чувствуем, но всё же,
Так удивительно похожи
В печальной веренице дней
На деревянных журавлей.
На крыльях бы взлететь над степью,
Но прошлое сковало цепью.
Так тяжела его печать,
Что мы не в силах воспарять.
И только по ночам несмело
Душа, покинувшая тело,
Уходит ввысь, на лунный свет,
Но нам туда дороги нет.

***

… И долгий день, по существу, - глоток.
О, как колодец жизни неглубок!
И сколько из него не пей, спеша,
Не может жажды утолить душа.
А ворота скрипучий поворот
От раза к разу больше сил берет.
Немного суждено нам зачерпнуть!
Цепь коротка, конечен этот путь,
А точка в нем - колодезное дно.
Как ни верти, всему итог - оно?
Всё можно изменить в своей судьбе:
Отдай до капли, что дано тебе.

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