Волшебный колодец

СТРОФЫ

Уйти от истин в споре так легко,

Но не прожить без этого колодца…

Не убегайте слишком далеко,

Ведь возвращаться столько же придётся.

То быль, или не быль, но вечно жива

О древнем колодце людская молва.

Днем солнце смотрелось в него, а в ночи

В воде звезд далеких играли лучи.

Обычным казался колодец на вид,

Но был он волшебным, - легенда гласит.

В ведре каждый раз поднималось со дна

Все то, чем душа человека полна.

И вот до краев наполняли ведро

И ласка и нежность, любовь и добро.

Но что-то случилось, попробуй - пойми

С колодцем волшебным, а может, с людьми?

Случилось, а если точнее, - стряслось,

И стали черпаться лишь зависть и злость.

И все в одночасье решили тогда:

Колодец испорчен, и это - беда!

Никто не увидел причины иной -

Засыпав, колодец сравняли с землей,

Решив поскорее забыть к нему путь,

Да только добрее не стал мир ничуть.

Но что тут поделать? - таков уж народ,

Что быстро лопаты пускаются в ход,

А сердце свое ведь не каждый готов,

Очистить, ошибки признав, от грехов.

То быль, или не быль, но вечно жива

О древнем колодце людская молва.



КОЛОДЕЗНЫЕ ЖУРАВЛИ

Кто знает, как случилось это? -

Колодец, где лучами света

Играла чистая вода,

Лишился влаги навсегда.

Среди и холода, и зноя

Качается ведро пустое.

Зловещий слышен скрип цепей,

Что воя волчьего страшней.

И словно зверь, возжаждав пищи,

То днем, то ночью ветер рыщет,

Над горестной судьбой пыля

Колодезного журавля.

Плывут в высоком небе стаи,

Его зовя и окликая,

Да он, наверное, и сам

Взлететь хотел бы к небесам,

Когда его была бы воля,

Но такова уж, видно, доля:

Стоять на страже рубежа -

Пустой колодец сторожа.

Да вот беда: мы тоже с вами

По сути, служим сторожами,

И кто себя не обманул,

Встав в добровольный караул?

Храним без смысла, и без цели

Колодцы те, что обмелели,

И те сады, что отцвели -

Былой и дружбы, и любви,

Хотя и знаем, не вернется

Вода, не оживит колодца,

И не подарит больше сад

Цветов красу и аромат.

Мы это чувствуем, но всё же,

Так удивительно похожи

В печальной веренице дней

На деревянных журавлей.

На крыльях бы взлететь над степью,

Но прошлое сковало цепью.

Так тяжела его печать,

Что мы не в силах воспарять.

И только по ночам несмело

Душа, покинувшая тело,

Уходит ввысь, на лунный свет,

Но нам туда дороги нет.

***

… И долгий день, по существу, - глоток.

О, как колодец жизни неглубок!

И сколько из него не пей, спеша,

Не может жажды утолить душа.

А ворота скрипучий поворот

От раза к разу больше сил берет.

Немного суждено нам зачерпнуть!

Цепь коротка, конечен этот путь,

А точка в нем - колодезное дно.

Как ни верти, всему итог - оно?

Всё можно изменить в своей судьбе:

Отдай до капли, что дано тебе.