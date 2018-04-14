СТРОФЫ

Свою звезду, свою потерю

Искать до века не дано.

Я до конца в мгновенье верю,

Но в сердце скрылося оно.

Тем светом, миром, - для него ли

Душа наитием полна.

Из сольной воли к вольной боли.

И просит веры тишина.

Не стоит к жизни возвращаться,

Когда уже дано идти

Дорогой гордости и счастья.

Одно или другое чаще,

Во времени им не сойтись.

26.2.18.

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Счастье возникает из изъяна.

Верит в смерть по-прежнему душа,

Лето вынимая из кармана.

Жизнь опасна, тем и хороша.

Вот и я черничною порою,

Волю принимая от беды,

Поднимаю Солнце над собою,

Вырастая стоном, словно дым.

31.1.18.

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Правда вечная вся, как в прицеле видна,

Умещаясь до гроба в груди.

И она согревает ладони одна,

Становясь божеством впереди.

Эта радость не прячет надежды в земле,

Собирая невинную кровь.

И роскошных знамений играющий лев

Побеждает отчаянье вновь.

30.2.17.

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В своей тревоге успокоясь,

Нам только б вызвать дух суметь.

Живёт в груди молотобоец,

И он выковывает смерть.

Но два знамения, не ссорясь,

Сойдутся ночью у окна,

И месяц, тихий огнеборец,

И сущность света - тишина.

10.11.17.