Душа наитием полна
Новые стихи
Свою звезду, свою потерю
Искать до века не дано.
Я до конца в мгновенье верю,
Но в сердце скрылося оно.
Тем светом, миром, - для него ли
Душа наитием полна.
Из сольной воли к вольной боли.
И просит веры тишина.
Не стоит к жизни возвращаться,
Когда уже дано идти
Дорогой гордости и счастья.
Одно или другое чаще,
Во времени им не сойтись.
26.2.18.
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Счастье возникает из изъяна.
Верит в смерть по-прежнему душа,
Лето вынимая из кармана.
Жизнь опасна, тем и хороша.
Вот и я черничною порою,
Волю принимая от беды,
Поднимаю Солнце над собою,
Вырастая стоном, словно дым.
31.1.18.
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Правда вечная вся, как в прицеле видна,
Умещаясь до гроба в груди.
И она согревает ладони одна,
Становясь божеством впереди.
Эта радость не прячет надежды в земле,
Собирая невинную кровь.
И роскошных знамений играющий лев
Побеждает отчаянье вновь.
30.2.17.
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В своей тревоге успокоясь,
Нам только б вызвать дух суметь.
Живёт в груди молотобоец,
И он выковывает смерть.
Но два знамения, не ссорясь,
Сойдутся ночью у окна,
И месяц, тихий огнеборец,
И сущность света - тишина.
10.11.17.