Возвращение
Новые стихи
Вновь весна возвращается,
Злые зимы сменяя.
День за днём воплощается
Жизнь простая земная.
Всеми новыми гранями,
Всеми "до" или "после".
И закатами ранними,
И прощанием поздним.
Ночь проносится бешено,
Непонятны расклады.
Словно год перемешивал
Эти лица и взгляды.
.А под утро - затишие.
И виднеются где-то
Наши судьбы застывшие
В робком конусе света.
Всё ,что было - запишется.
Остаётся немного
От веселого пиршества
До его эпилога.
Замирают мгновения,
Затворяется дверца.
Лишь слова откровения,
Обретенные сердцем
Вновь и вновь повторяются -
Возвращается власть им.
И лицо озаряется
Непритворным согласьем.
Всё друг другу прощается,
Всё стремится друг к другу...
И планеты вращаются
По незримому кругу
08.04.2018
На фото - Весна в Иерусалиме.