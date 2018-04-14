Возвращение

СТРОФЫ

Вновь весна возвращается,

Злые зимы сменяя.

День за днём воплощается

Жизнь простая земная.

Всеми новыми гранями,

Всеми "до" или "после".

И закатами ранними,

И прощанием поздним.

Ночь проносится бешено,

Непонятны расклады.

Словно год перемешивал

Эти лица и взгляды.

.А под утро - затишие.

И виднеются где-то

Наши судьбы застывшие

В робком конусе света.

Всё ,что было - запишется.

Остаётся немного

От веселого пиршества

До его эпилога.

Замирают мгновения,

Затворяется дверца.

Лишь слова откровения,

Обретенные сердцем

Вновь и вновь повторяются -

Возвращается власть им.

И лицо озаряется

Непритворным согласьем.

Всё друг другу прощается,

Всё стремится друг к другу...

И планеты вращаются

По незримому кругу

08.04.2018

На фото - Весна в Иерусалиме.