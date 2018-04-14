обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
апрель '18
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Яйца полезны или вредны?

Необходимы всем

КАК БЫТЬ

Мы привыкли слышать о том, что яйца - тяжелый для печени продукт, богатый холестерином. Многие люди даже полностью исключают их из рациона, заботясь о своем здоровье! Сегодня исследования диетологов подтверждают: яйца необходимо употреблять в пищу всем. Только люди, страдающие диабетом и аллергией, должны ограничивать себя. Для остальных этот продукт - бесценен! Обязательно включайте яйца в свое ежедневное меню, и вот почему…

ЯЙЦО - ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЙ ПРОДУКТ

Яичный белок усваивается организмом на 98 % процентов. Это отличный строительный материал для новых клеток. Важно есть яйца для роста мышечной массы и поддержания ее на должном уровне. Если у ребенка после трёх лет нет аллергии, очень важно обеспечить его одним яйцом в день для правильного развития мозга и формирования здорового гормонального фона.

Употребление одного яйца в день помогает похудеть. Питательный белковый продукт способствует быстрому насыщению, снижению аппетита и хорошему метаболизму. Особенно полезно есть яйца на завтрак! Это поможет организму контролировать гормон голода грелин, не переедать и отлично себя чувствовать.

ЯЙЦА БОГАТЫ ВИТАМИНАМИ

Яйца имеют в своем составе целый набор полезных витаминов. В одном яйце можно обнаружить витамин А - 5% от суточной нормы и витамин D - 10% от суточной нормы. Фосфор, железо, цинк, йод, ретинол, рибофлавин - все эти микроэлементы присутствуют в яйцах.

Если ты ешь одно яйцо ежедневно, можно не беспокоиться о здоровье глаз: антиоксидант лютеин обезопасит глазную мышцу от возрастной дегенерации, а витамин А спасет от "куриной слепоты" в темное время суток.

ЯЙЦА ЗАЩИЩАЮТ ОТ ОСТЕОПОРОЗА

Вареное яйцо всмятку - гарантия того, что твои кости будут крепкими. Проблема хрупких костей болезненна для многих людей, в особенности для женщин за 40. Стоит обезопасить себя, чтобы в будущем не иметь лишних хлопот со здоровьем.

ЯЙЦА ПОДКРЕПЛЯЮТ МОЗГ

В составе яиц присутствует холин - суперпродукт для мозга! Он помогает улучшить память, творческое мышление, быструю реакцию на раздражители. Для работников умственного труда эта еда просто незаменима. Белок - настоящий чудотворец! Тем, кому за 40, нужно съедать по три яичных белка в день…

СНИЖАЮТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

После употребления яйца в пищу уровень холестерина не повышается в крови! Холестерин в яйцах уравновешен в них фосфатидами (соединениями, похожими на лецитин). Фосфатиды препятствуют возникновению атеросклеротических бляшек в сосудах.

Лучше употреблять вареные яйца, без сливочного и оливкового масла. Это на 100 % обезопасит от возникновения проблем с печенью.

ВАРЁНЫЕ ЯЙЦА

Обратите внимание: тонкая, ломающаяся скорлупа яиц говорит о пониженной пищевой ценности продукта. Но цвет скорлупы не показатель пользы яйца, как принято считать. Если вы нечасто едите яйца, стоит изменить положение вещей. Блюда из яиц готовятся быстро, а положительное влияние их на весь организм не вызывает сомнений. Одно яйцо в день сотворит чудо с вашим здоровьем.

Читайте также

РЕЗОНАНС

Ответ на "Признание"

Ответ на "Признание"

ВИДЕОБЕСЕДКА

Каспаров против Трампа

Каспаров против Трампа

НЕРВ

Лех Качиньский: люди и народы умеют выбрать свободу и защитить правду

Лех Качиньский: люди и народы умеют выбрать свободу и защитить правду

КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Любовь с оружием"

Художественный фильм "Любовь с оружием"

КОНЦЕРТЫ

"Исторический роман" Скотт, Пушкин, Окуджава

"Исторический роман" Скотт, Пушкин, Окуджава

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Правильно ли обвинять Путина в кемеровской трагедии?

Самые обсуждаемые

за последнее время

9
Михаил Веллер. Охотник за истиной
7
"Нельзя молиться за царя Ирода…"
6
Видео youtu.be/HKGB-iZxbJg
4
Cаботаж и тайный сговор Трампа и Путина при участии спецслужб
4
Украина, что мне в имени твоём…
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

17 Апреля 2018

Леон Вайнстайн Леон Вайнстайн:

193: Cирийцы (читай Российские военные) не пускают инспекторов ООН на место газового заражения.

Небензя (ныне любимый комик Запада) требовал приезда инспекторов ООН в Сирию. Приехали. А их не пускают на место газовой атаки.…

16 Апреля 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Запрет ввоза в Россию лекарств

Депутат Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами. Например - отваром боярышника или коры дуба.

15 Апреля 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Анафема Майдану во время всенощной на Пасху

Церковь, где я оказался на этот ВЕЛИКДЕНЬ (Пасха по-украински) была маленькая и вмещала всего-то человек тридцать-сорок. В чем-то, это было даже символично. В Украине сегодня образовалось множество христианских конфессий.…

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center