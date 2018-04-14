Яйца полезны или вредны?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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Мы привыкли слышать о том, что яйца - тяжелый для печени продукт, богатый холестерином. Многие люди даже полностью исключают их из рациона, заботясь о своем здоровье! Сегодня исследования диетологов подтверждают: яйца необходимо употреблять в пищу всем . Только люди, страдающие диабетом и аллергией, должны ограничивать себя. Для остальных этот продукт - бесценен! Обязательно включайте яйца в свое ежедневное меню, и вот почему…

ЯЙЦО - ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЙ ПРОДУКТ

Яичный белок усваивается организмом на 98 % процентов. Это отличный строительный материал для новых клеток. Важно есть яйца для роста мышечной массы и поддержания ее на должном уровне. Если у ребенка после трёх лет нет аллергии, очень важно обеспечить его одним яйцом в день для правильного развития мозга и формирования здорового гормонального фона.

Употребление одного яйца в день помогает похудеть. Питательный белковый продукт способствует быстрому насыщению, снижению аппетита и хорошему метаболизму. Особенно полезно есть яйца на завтрак! Это поможет организму контролировать гормон голода грелин, не переедать и отлично себя чувствовать.

ЯЙЦА БОГАТЫ ВИТАМИНАМИ

Яйца имеют в своем составе целый набор полезных витаминов. В одном яйце можно обнаружить витамин А - 5% от суточной нормы и витамин D - 10% от суточной нормы. Фосфор, железо, цинк, йод, ретинол, рибофлавин - все эти микроэлементы присутствуют в яйцах.

Если ты ешь одно яйцо ежедневно, можно не беспокоиться о здоровье глаз: антиоксидант лютеин обезопасит глазную мышцу от возрастной дегенерации, а витамин А спасет от "куриной слепоты" в темное время суток.

ЯЙЦА ЗАЩИЩАЮТ ОТ ОСТЕОПОРОЗА

Вареное яйцо всмятку - гарантия того, что твои кости будут крепкими. Проблема хрупких костей болезненна для многих людей, в особенности для женщин за 40. Стоит обезопасить себя, чтобы в будущем не иметь лишних хлопот со здоровьем.

ЯЙЦА ПОДКРЕПЛЯЮТ МОЗГ

В составе яиц присутствует холин - суперпродукт для мозга! Он помогает улучшить память, творческое мышление, быструю реакцию на раздражители. Для работников умственного труда эта еда просто незаменима. Белок - настоящий чудотворец! Тем, кому за 40, нужно съедать по три яичных белка в день…

СНИЖАЮТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

После употребления яйца в пищу уровень холестерина не повышается в крови! Холестерин в яйцах уравновешен в них фосфатидами (соединениями, похожими на лецитин). Фосфатиды препятствуют возникновению атеросклеротических бляшек в сосудах.

Лучше употреблять вареные яйца, без сливочного и оливкового масла. Это на 100 % обезопасит от возникновения проблем с печенью.

ВАРЁНЫЕ ЯЙЦА

Обратите внимание: тонкая, ломающаяся скорлупа яиц говорит о пониженной пищевой ценности продукта. Но цвет скорлупы не показатель пользы яйца, как принято считать. Если вы нечасто едите яйца, стоит изменить положение вещей. Блюда из яиц готовятся быстро, а положительное влияние их на весь организм не вызывает сомнений. Одно яйцо в день сотворит чудо с вашим здоровьем.