Женщины живут дольше мужчин. Почему?
Американское исследование объясняет это, а также что нужно сделать, чтобы переломить тенденцию
ЦИФРЫ
Авторы исследования советуют мужчинам отнестись без скепсиса к подобного рода информации и обратить внимание на статистику: Ишемическая болезнь сердца в три раза чаще встречается среди мужчин. Мужских самоубийств случается больше, чем женских в каждой возрастной группе.
Убийства и самоубийства - в числе трех основных причин смерти среди мужчин в возрасте от 15 до 34 лет.
Количество женщин, достигающих возраста 85 лет по отношению к мужчинам составляет 2:1.
Вот некоторые факты, приведенные в книге доктора медицинских наук Марианны Легато "Почему мужчины умирают первыми: как продлить свою жизнь". Автор провела масштабную работу, изучив биологические, культурные и личностные факторы, снижающие продолжительность жизни мужчин.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Смертность среди мужчин выше, потому что они менее выносливы психологически и более уязвимы. И в отличие от женщин, которые ведут ожесточенную борьбу со своими болезнями и внимательно относятся к своему здоровью, мужчины не могут похвастаться добросовестностью в этом вопросе. Чаще всего сильный пол пренебрегает рекомендациями врачей, пропускает обследования и не обращается за медицинской помощью, надеясь, что "все само пройдет".
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Мужчина терпит боль и не обращает внимание на явные симптомы болезни, потому что ему с детства внушали: "Терпи, не показывай, что тебе больно, будь сильным, не жалуйся! Тогда будешь настоящим мужчиной!". Статистика показывает: больше половины мужчин обращаются за медицинской помощью лишь под давлением супруги и родственников, или когда состояние резко ухудшается. Поэтому есть все основания говорить, что особенности воспитания убивают мужчин.
КАК МУЖЧИНЕ ПОДОЛЬШЕ ПРОЖИТЬ
В своей книге доктор Легато призывает медицинское сообщество взять мужское здоровье под усиленный контроль. Но не последнюю роль в этом процессе должны играть самые близкие люди - супруга, мама, сестра, дочь. Если женщины в состоянии победить рак груди, - говорит она, - они, безусловно, могут и должны сохранить своих мужчин. Сильный пол заслуживает внимательного отношения к себе.
Марианна Легато выделяет несколько факторов, провоцирующих раннюю смерть у мужчин. Вот советы, следуя которым мужчины способны продлить свою жизнь.
1. Всегда будьте откровенны с доктором. Оставьте смущение за дверью кабинета. Женщины с самого раннего возраста привыкают прямо говорить о своих проблемах со своими врачами. Возможно, о каких-то симптомах мужчине говорить неловко, но упомянуть их все равно необходимо, ведь они могут быть сигналами серьезных заболеваний. Отсутствие эрекции - тема, конечно, деликатная, но только подумайте - это может быть связано с диабетом и болезнями сердца. Неужели такая псевдостеснительность перед доктором стоит жизни?
Легато настаивает на прохождении мужчинами регулярного обследования яичек. Может, это и не самые приятные ощущения, но они, согласитесь, доставляют гораздо меньше неудобства, чем рак простаты.
2. Проверяйте уровень тестостерона. После 30 лет уровень тестостерона у мужчин начинает падать примерно на 1% каждый год. Пониженный уровень тестостерона может привести к снижению жизненного тонуса, мышечной массы, способности выдерживать физические нагрузки, притуплению памяти, концентрации и снижению либидо. Все это может повлечь за собой депрессию, которая, в свою очередь, оказывает пагубное влияние на здоровье мужчин, потенциально увеличивая риск развития ишемической болезни. Более высокому риску значительной потери тестостерона подвержены страдающие диабетом. Есть несколько способов лечения - в том числе гели, пластыри, инъекции, которые помогут быстро восстановить уровень этого жизненно важного гормона.
3. Поддерживайте иммунитет. Мужская иммунная система не настолько сильна, как у женщин. Статистика говорит о том, что мужчины чаще, чем женщины, умирают от семи из 10 наиболее распространенных инфекций, особенно туберкулеза и венерических заболеваний. Предохранение от заболеваний, передающихся половым путем, должно быть под контролем сразу же, как только юноша начинает жить половой жизнью. Мужчины также имеют обыкновение пренебрегать прививками, отправляясь в зарубежные (в том числе - экзотические) страны. А о здоровом питании большинство и вовсе забывает, ссылаясь на занятость, лень, нехватку времени и, как это ни смешно, "отсутствие силы воли" - ну как же устоять перед соблазном вкусно (но вредно) покушать!
4. Не оставайтесь наедине с депрессией. Мужская депрессия гораздо опаснее, чем принято считать. Тем более, что ее симптомы не всегда очевидны. Когда нервный срыв случается с женщиной - об этом узнают если не все ее близкие, то многие. Мужчины же стараются до последнего скрывать такие состояния. Иногда их выдает поведение. Некоторые начинают налегать на спиртное, кто-то целыми днями смотрит телевизор, "упирается" в Интернет, а иные ударяются в сексуальные приключения. Обращение к психологу стоит на последнем месте в их списке методов борьбы с депрессией. В то время как подобный образ жизни несет прямую угрозу здоровью.
Трудный период в жизни мужчины - "андропауза", когда падает уровень тестостерона. Что-то вроде менопаузы у женщин. В такие периоды большинство мужчин склонны испытывать сильную депрессию, с которой им тяжело справится.
Помните: душевное состояние не менее важно, чем физическое. Таблетки не всегда дают желаемый результат, особенно, если принимаются не по совету специалиста, а по рекомендации дилетантов, которым "помогло". Иногда откровенный разговор с психологом может быть очень полезным.
Депрессия без лечения может иметь катастрофические последствия. Что касается самоубийств, на этот счет тоже есть статистика: при том что женщины чаще делают попытки уйти из жизни, у мужчин эти попытки "успешнее".
5. Не будьте беспечным подростком. Безрассудный характер и образ жизни подростков делает их уязвимыми перед травмами и нелепой смертью. Мужчины часто надолго сохраняют в себе это "мальчишество". Женщины более рассудочны. Они совершают обдуманные поступки в более раннем возрасте, чем мужчины. Добавьте к этому смесь из тестостерона и других гормонов и получите смертоносный внутренний коктейль, который содержится в мужчинах. Все-таки контроль их поведения и поступков жизненно необходим. Ведь мужчины с самого детства склонны быть идеалистами, стремиться "погеройствовать", свято веря в свою неуязвимость.
6. Держите риск ишемической болезни сердца под контролем. Эта болезнь не щадит даже мужчин в самом расцвете сил. Поэтому после 35 лет мужчине необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски. Вспомните, господа, не было ли среди ваших родственников случаев смерти от болезни сердца в возрасте до 60 лет? Узнайте, какой у вас уровень холестерина и контролируйте его. Не случалось ли вам падать в обморок, терять сознание и испытывать трудности с дыханием? Порой мы чрезвычайно приуменьшаем важность этих сигналов, в то время на них следует сразу же обратить внимание своего врача.
Кроме прочего, мужчины на генетическом уровне уязвимее женщин. Женский гормон эстроген предоставляет женщинам дополнительный уровень защиты, которым мужчины не обладают. Поэтому они должны контролировать признаки ишемической болезни сердца уже с 35 лет. Если существует семейная история болезни, то обратиться к врачу стоит уже в 30 лет и принять все рекомендованные им