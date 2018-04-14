БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Женщины живут дольше мужчин. Почему? Американское исследование объясняет это, а также что нужно сделать, чтобы переломить тенденцию

ЦИФРЫ

Авторы исследования советуют мужчинам отнестись без скепсиса к подобного рода информации и обратить внимание на статистику: Ишемическая болезнь сердца в три раза чаще встречается среди мужчин. Мужских самоубийств случается больше, чем женских в каждой возрастной группе.

Убийства и самоубийства - в числе трех основных причин смерти среди мужчин в возрасте от 15 до 34 лет.

Количество женщин, достигающих возраста 85 лет по отношению к мужчинам составляет 2:1.



Вот некоторые факты, приведенные в книге доктора медицинских наук Марианны Легато "Почему мужчины умирают первыми: как продлить свою жизнь". Автор провела масштабную работу, изучив биологические, культурные и личностные факторы, снижающие продолжительность жизни мужчин.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Смертность среди мужчин выше, потому что они менее выносливы психологически и более уязвимы. И в отличие от женщин, которые ведут ожесточенную борьбу со своими болезнями и внимательно относятся к своему здоровью, мужчины не могут похвастаться добросовестностью в этом вопросе. Чаще всего сильный пол пренебрегает рекомендациями врачей, пропускает обследования и не обращается за медицинской помощью, надеясь, что "все само пройдет".

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Мужчина терпит боль и не обращает внимание на явные симптомы болезни, потому что ему с детства внушали: "Терпи, не показывай, что тебе больно, будь сильным, не жалуйся! Тогда будешь настоящим мужчиной!". Статистика показывает: больше половины мужчин обращаются за медицинской помощью лишь под давлением супруги и родственников, или когда состояние резко ухудшается. Поэтому есть все основания говорить, что особенности воспитания убивают мужчин.

КАК МУЖЧИНЕ ПОДОЛЬШЕ ПРОЖИТЬ

В своей книге доктор Легато призывает медицинское сообщество взять мужское здоровье под усиленный контроль. Но не последнюю роль в этом процессе должны играть самые близкие люди - супруга, мама, сестра, дочь. Если женщины в состоянии победить рак груди, - говорит она, - они, безусловно, могут и должны сохранить своих мужчин. Сильный пол заслуживает внимательного отношения к себе.

Марианна Легато выделяет несколько факторов, провоцирующих раннюю смерть у мужчин. Вот советы, следуя которым мужчины способны продлить свою жизнь.

1. Всегда будьте откровенны с доктором. Оставьте смущение за дверью кабинета. Женщины с самого раннего возраста привыкают прямо говорить о своих проблемах со своими врачами. Возможно, о каких-то симптомах мужчине говорить неловко, но упомянуть их все равно необходимо, ведь они могут быть сигналами серьезных заболеваний. Отсутствие эрекции - тема, конечно, деликатная, но только подумайте - это может быть связано с диабетом и болезнями сердца. Неужели такая псевдостеснительность перед доктором стоит жизни?

Легато настаивает на прохождении мужчинами регулярного обследования яичек. Может, это и не самые приятные ощущения, но они, согласитесь, доставляют гораздо меньше неудобства, чем рак простаты.

2. Проверяйте уровень тестостерона. После 30 лет уровень тестостерона у мужчин начинает падать примерно на 1% каждый год. Пониженный уровень тестостерона может привести к снижению жизненного тонуса, мышечной массы, способности выдерживать физические нагрузки, притуплению памяти, концентрации и снижению либидо. Все это может повлечь за собой депрессию, которая, в свою очередь, оказывает пагубное влияние на здоровье мужчин, потенциально увеличивая риск развития ишемической болезни. Более высокому риску значительной потери тестостерона подвержены страдающие диабетом. Есть несколько способов лечения - в том числе гели, пластыри, инъекции, которые помогут быстро восстановить уровень этого жизненно важного гормона.

3. Поддерживайте иммунитет. Мужская иммунная система не настолько сильна, как у женщин. Статистика говорит о том, что мужчины чаще, чем женщины, умирают от семи из 10 наиболее распространенных инфекций, особенно туберкулеза и венерических заболеваний. Предохранение от заболеваний, передающихся половым путем, должно быть под контролем сразу же, как только юноша начинает жить половой жизнью. Мужчины также имеют обыкновение пренебрегать прививками, отправляясь в зарубежные (в том числе - экзотические) страны. А о здоровом питании большинство и вовсе забывает, ссылаясь на занятость, лень, нехватку времени и, как это ни смешно, "отсутствие силы воли" - ну как же устоять перед соблазном вкусно (но вредно) покушать!

4. Не оставайтесь наедине с депрессией. Мужская депрессия гораздо опаснее, чем принято считать. Тем более, что ее симптомы не всегда очевидны. Когда нервный срыв случается с женщиной - об этом узнают если не все ее близкие, то многие. Мужчины же стараются до последнего скрывать такие состояния. Иногда их выдает поведение. Некоторые начинают налегать на спиртное, кто-то целыми днями смотрит телевизор, "упирается" в Интернет, а иные ударяются в сексуальные приключения. Обращение к психологу стоит на последнем месте в их списке методов борьбы с депрессией. В то время как подобный образ жизни несет прямую угрозу здоровью.

Трудный период в жизни мужчины - "андропауза", когда падает уровень тестостерона. Что-то вроде менопаузы у женщин. В такие периоды большинство мужчин склонны испытывать сильную депрессию, с которой им тяжело справится.

Помните: душевное состояние не менее важно, чем физическое. Таблетки не всегда дают желаемый результат, особенно, если принимаются не по совету специалиста, а по рекомендации дилетантов, которым "помогло". Иногда откровенный разговор с психологом может быть очень полезным.

Депрессия без лечения может иметь катастрофические последствия. Что касается самоубийств, на этот счет тоже есть статистика: при том что женщины чаще делают попытки уйти из жизни, у мужчин эти попытки "успешнее".

5. Не будьте беспечным подростком. Безрассудный характер и образ жизни подростков делает их уязвимыми перед травмами и нелепой смертью. Мужчины часто надолго сохраняют в себе это "мальчишество". Женщины более рассудочны. Они совершают обдуманные поступки в более раннем возрасте, чем мужчины. Добавьте к этому смесь из тестостерона и других гормонов и получите смертоносный внутренний коктейль, который содержится в мужчинах. Все-таки контроль их поведения и поступков жизненно необходим. Ведь мужчины с самого детства склонны быть идеалистами, стремиться "погеройствовать", свято веря в свою неуязвимость.

6. Держите риск ишемической болезни сердца под контролем. Эта болезнь не щадит даже мужчин в самом расцвете сил. Поэтому после 35 лет мужчине необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски. Вспомните, господа, не было ли среди ваших родственников случаев смерти от болезни сердца в возрасте до 60 лет? Узнайте, какой у вас уровень холестерина и контролируйте его. Не случалось ли вам падать в обморок, терять сознание и испытывать трудности с дыханием? Порой мы чрезвычайно приуменьшаем важность этих сигналов, в то время на них следует сразу же обратить внимание своего врача.