Праздник освобождения под градом камней

БОЛЬ ДНЯ

ОБ АВТОРЕ

Родился в Москве в 1946г. В 1969г. закончил Московский педагогический институт. Служил в Советской армии. После армии работал в НИИ океанографии (ВНИРО), Гидрорыбпроекте. В 1979 г. по доносу привлекался КГБ по статье 190(прим.), получил официальное предупреждение по линии КГБ, потерял работу в НИИ, с 1980г. по 1985г. работал на договорах в институте археологии АНСССР. С 1985 по 1988г. работал на должности инженера ЦБНТИ. Во времена т. наз. Горбачевской перестройки был активистом Демдвижения. С 1984 по 1988г. учился на заочном отделении Московского литературного института им Горького. С конца 1990 г. живет в Израиле. Член союза писателей Израиля. Член международного ПЕН-клуба.

В первый день еврейского праздника ПЕСАХ (нашего праздника освобождения из египетского рабства), возле границы Израиля с Газой террористическая организация ХАМАС организовала грубую провокацию . Более 20 тысяч палестинских арабов сектора Газа собрались у пограничного забора и пытались прорвать забор безопасности для проникновения на территорию суверенного государства Израиль.

Они бросали в бойцов пограничных войск камни и "коктейли Молотова", открывали огонь из автоматов Калашникова по бойцам МАГАВ и пришедшим к ним на помощь солдатам "Голани", "Гивати" и "Нахаля". Попытки нападения продолжались в течение 30-го и 31-го марта. В двух местах палестинским бандитам удалось прорваться на территорию Израиля. Но они были уничтожены огнем бойцов АОИ. Всего за двое суток провокаций было уничтожено 17 провокаторов и около 1200 получили легкие ранения, точнее травмы от средств разгона демонстраций. Но руководство ХАМАСа угрожает Израилю продолжением подобных провокаций вплоть до 19 апреля, когда наша страна будет праздновать 70-ю годовщину Независимости Израиля.

Одновременно и руководство ХАМАС и правительство ПА обратились уже в Совбез ООН с требованием, чтобы международное сообщество немедленно остановило "ужасающую резню". Палестинский представитель, Рияд Мансур потребовал от Собвеза ООН "защитить палестинский народ и "отметил, что массовые акции протеста будут продолжаться аж до 15 мая (именно в этот день будет отмечаться так называемая "Накба", т.е. "катастрофа" палестинских арабов, приуроченная к 70-летию независимости Израиля). Вся эта насквозь лживая и наглая провокация, организованная и проплаченная ХАМАСом (за один день демонстрации потратили 17 миллионов долларов!), естественно, вызвала бурную реакцию Совбеза ООН, но, в итоге, там не смогли договориться о формулировке заявления и инициатива Кувейта по Газе была заблокирована США.

Но дело на этом не закончилось. Представители Франции и Великобритании (к-а-анешно!) выразили озабоченность, внимание (!) - "положением на палестинских территориях"! Совсем позабыв, что Газа к "палестинским территориям никакого отношения не имеет с 2005 года, когда премьер-министр Израиля А. Шарон насильственно выкинул из Газы 10 тысяч израильских поселенцев, сделав Газу "юденфрай". Вот уже 12 лет Газой управляет террористическая организация ХАМАС, постоянно обстреливающая Израиль ракетами и угрожающая "стереть сионистское образование с лица земли". Представители ЕС потребовали от Израиля "защиты права на мирную демонстрацию" и призвали ЦАХАЛ избегать "чрезмерного применения силы". Этот призыв - великолепный образчик европейского фарисейства, применения двойных стандартов именно в отношении Еврейского государства. Свыше полмиллиона убитых в Сирии. Десятки тысяч погибших в Ливии, Йемене, Ираке, продолжающиеся убийства курдов Эрдоганом, все это "мелочи", не удостоенные упоминания. А 17 бандитов, пытавшихся прорвать пограничные сооружения на южной границе Израиля и убитых бойцами АОИ, да, об этом надо вопить на весь мир, это "геноцид", "апартеид" "покушение на базовые права человека" и тому подобная либеральная чушь.

Что же произошло на самом деле 30-го и 31-го марта на границе Израиля с Газой? ХАМАС решил отравить евреям праздник ПЕСАХ (т.е. освобождение из египетского рабства, произошедшее более 3000 лет тому назад.) А заодно и привлечь внимание мирового сообщества к проблемам населения сектора (отсутствие работы, денег, электричества, чистой воды и т.д.) То есть, к тем проблемам, которые сам ХАМАС и создал в Газе за 12 лет правления. 260 миллионов долларов, кои ХАМАС получил только в прошлом году от доброхотов из БАПОР и от спонсоров ЕС и США, целиком были потрачены на сооружение террористических тоннелей в сторону Израиля и на покупку оружия. Ни один доллар не был потрачен на нужды населения Газы. Все стройматериалы, которые Израиль поставляет в сектор для строительства домов, идут для сооружения тех же тоннелей.

А виноват в этом бедственном положении палестинцев опять же Израиль! И вот руководство ХАМАС, уверенное в поддержке мирового сообщества, решило устроить евреям праздник под градом камней и "коктейлей Молотова", угрожая устроить "марш миллионов" или же "марш возвращения". Возвращения куда? Ну, конечно, в пределы Израиля, ибо Палестина, по мнению ХАМАСа, - "исконная арабская земля". Ведь все средства "возвращения" уже были использованы: ракетные обстрелы, террор в Иудее и Самарии, тоннели на территорию Израиля. И все потуги провалились. Ракеты перехватывались системой "Железный купол", тоннели стали взрываться, террор израильтян не сломил. Вот и попробовали изобретатели ХАМАС новое средство: привели к границе сектора 40 тысяч бездельников - в основном членов террористических организаций - для прорыва границы с Израилем. Но… не вышло.

Бойцы Армии обороны Израиля оказались на высоте, они хирургически обезвредили активистов-боевиков, пытавшихся взорвать участки пограничного забора, бросавших "коктейли Молотова" и обстреливавших солдат ЦАХАЛа из автоматического оружия. Активисты ХАМАС посылали к забору безопасности детей - это излюбленная тактика арабских бандитов - в надежде, что кто-то из детей погибнет и тогда можно будет на весь мир вопить о "злодеяниях сионистских оккупантов". Но солдаты АОИ вывели семилетнюю арабскую девочку из опасной зоны и отправили ее назад к родителям. Те 1200 "раненых палестинцев" на самом деле не были ранены, а пострадали от средств разгона демонстраций (газовых гранат).

Ни одна страна не стала бы терпеть прорыва своих границ и погранвойска той же России, которая публично осудила Израиль за применение чрезмерной силы, просто уничтожили бы нарушителей своих границ из танков и артиллерии. Израильская армия применила боевые патроны только тогда, когда стало очевидным, что под видом демонстрантов у границы действуют группы террористов. Сторонники арабов в мире и в самом Израиле поднимают шум, осуждая Израиль за вполне законную защиту своих границ. Председатель ПА, старый террорист Абу Мазен, заявил, что "Израиль несет полную ответственность за агрессию, которая наблюдалась в Газе, и за убийство палестинцев".

Вот так. Ни Абу Мазен, ни ХАМАС никакой ответственности, естественно, не несут, а Израиль, защищающий свои границы от вторжения палестинской орды, конечно, несет.

И эта палестинская ложь, как видно, устраивает международное антисемитское сообщество. Генсек ООН, А. Гутьерреш уже призвал к "независимой и прозрачной проверке произошедшего". То есть, создании некой комиссии по расследованию инцидента. Израиль по своему горькому опыту знает, к чему приводят подобные комиссии. К очередной антиизраильской резолюции.

Министр обороны Израиля. Авигдор Либерман,заявил, что никаких комиссий Израиль не допустит, так как АОИ защищает территориальную целостность границ на законных основаниях. По оценке израильских силовых структур, беспорядки на южной границе продолжатся. И группы диверсантов будут снова пытаться прорваться на территорию Израиля для совершения терактов. Руководство ХАМАС не желает решать проблемы сектора мирным путем и не откажется от идеологии агрессивного ислама. И руководство ХАМАС, и правительство ПА прекрасно знают, что любую агрессию против Израиля с удовольствием поддержат и многие страны ЕС, и ООН, и так называемое "мировое сообщество".

Но самое замечательное выступление в эти тревожные дни исходило от главы леворадикальной партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг. Эта ультралевая дама уже призвала создать комиссию по расследованию действий ЦАХАЛа в секторе Газа. Вместо того чтобы поддержать наших ребят, рискующих во время боевых действий своими жизнями, эта левая мразь потребовала "немедленного расследования стрельбы по мирным демонстрантам". (!) Авигдор Либерман прокомментировал это заявление Зендберг: "МЕРЕЦ отстаивает палестинские интересы в ущерб интересам Израиля".

Когда я слышу заявления Зандберг, или же ведущего радиостанции "Галей ЦАХАЛ", Коби Мейдана, что ему "стыдно быть израильтянином", то всякий раз задаю себе один и тот же вопрос: "Они клинические идиоты или же законченные мерзавцы?". Пожалуй, все же второе. В сложившейся ситуации мы можем посоветовать "миротворцам" из ООН создать комиссии по расследованию массовых убийств в Сирии, Йемене, Ливии и прочих горячих точках Ближнего Востока. Ну а Тамар Зандберг и прочим нашим борцам за права "палестинского народа" - пожелаем поскорее переехать в милую их пламенным сердцам Газу.

Бойцы Армии обороны Израиля действуют и будут действовать в соответствии с приказом о защите границ государства, вопреки визгу мировых антисемитов и доморощенных ультралевых предателей. Не обращая внимания на ложь ХАМАСа и руководства ПА. Либеральному к бандитам мировому сообществу пора, наконец понять, что оружие палестинских арабов - лживая пропаганда, с помощью коей они хотят присвоить себе то, что им никогда не принадлежало - чужую историю, чужую память о прошлом, чужую территорию, где еще три тысячи лет назад было Израильское царство и наши национальные святыни, "Маарат-а-Махпела" в Хевроне, гробницу Иосефа в Шхеме и Храмовую гору в Иерусалиме.

Поэтому мы должны быть сильными и непоколебимыми, без споров и извинений охранять наши границы от любых посягательств. Не обращая внимания на истерику ООН и международного сообщества. Сердечная благодарность нашим солдатам, которые в это тяжелое для Израиля время охраняют нас от врагов и позволяют праздновать этот праздник нашей свободы. ХАГ ПЕСАХ САМЕАХ!