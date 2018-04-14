ЭПИЦЕНТР

Из века в век эти слова Галича сопровождают ужасы, порожденные существованием человеческого общества. Лгать под сурдинку, брать на крюк себе подобных, строить виселицы, лобные места , создавать газовые печи - этому научились неплохо. И виноватые , конечно же, во все времена постфактум находятся. Инквизиция, тайные канцелярии, тираны, чекисты, эсэсовцы... Но разве они появляются и действуют в вакууме? Вовсе нет.

Масштабные злодеяния становятся возможными не потому, что существуют террористы и сотрудники органов безопасности, мафиози и эскадроны смерти. Они воплощаются благодаря ничем не приметным гражданам. Своим молчаливым одобрением эти "законопослушные" люди придают центростремительное ускорение всем темным делам властей и палачей всех мастей. И сами таким образом становятся соучастниками преступлений. Войны, казни, погромы, гетто, Аушвицы и ГУЛАГи - вот результат молчания. Плод всех "надежных" компромиссов. А поом эти самые граждане повторяют как мантру: "Мы не знали. От нас скрывали"...

Промолчи - попадешь в палачи... Они не знали... Ахматова отвечала на это: "Камни вопиют. Тростник плачет, а уж люди…".

Когда вокруг немолствовали, поэт Борис Чичибабин писал:

"Спокойно днюет и ночует кто за собой вины не чует.

Он свой своим в своем дому, и не в чем каяться ему".

Молча одобряющее злодейства большинство - результат создания своего рода искусственного мира на основе негласной, но прочной консолидации обезумевшего общества. Настолько обезумевшего, что зловещая тишина перерастает в гул одобрения, факельные шествия, восторженные парады. Идеи зла назначаются национальными идеями. С помощью изощренной пропаганды внедряются планомерно, выдаваемые за добро, в мозги.

Но такие общества неизбежно окажутся вынесенными за скобки истории. Ничего стоящего невозможно построить на крови и костях. Шаткий фундамент для царств. Разрушился и сгинул третий рейх. Первый, второй и третий Рим точно так же пропадут и исчезнут. ...Опасность состоит в том, что люди начинают считать подобное состояние чем-то само собой разумеющимся. Они предаются иллюзиям, полагая, что в их стране царят спокойствие и стабильность, если возможно по утрам ходить за булочками к завтраку, не боясь выстрелов и взрывов на улицах своих городов. Прекрасная иллюстрация к этому - результаты недавних президенских выборов в России.

Палиндром БАРИН И РАБ по-прежнему актуален там и основополагающ. А молчаливое одобрение большинства перерастает в восторженный хор. Найдена национальная объединительная идея. Обозначены внешние и внутренние враги. Можно воевать в Украине. В Грузии. На Ближнем Востоке. И бесконечно хапать чужое.

Мне неприятно писать об этом. Хотелось бы молча лежать в траве и глядеть в бесконечное молчащее синее небо...

Но промолчи - попадешь в палачи. Молчание - это та бесконечная лазурная пропасть, куда тысячелетиями мы падаем. Перистыми облачками изукрашенная псевдомораль прежде заката. Высокая безысходность, порождаемая всепрощающей черствостью, всеобъемлющей глупостью , всех под крыло своё принимающей жестокостью. Под одобрительное молчание перед злом служат в бесконечных церквах и славословят в СМИ. Рассуждают о национальной идее, о Боге. Но ничего этого на самом деле не существует. У людей , блаженных в рабстве , нет и не может быть ни Бога, ни национальной идеи.

А вместо этого....

.....Там зверства древнего еще кишат микробы;

Бориса дикий страх и всех иванов злобы,

И самозванца спесь взамен народных прав....

Промолчи - попадешь в палачи...

Что же вы молчите? Кричите!

Но пока по-прежнему тишина. И в этой тишине , как писал Бродский,

"Счасстливое пение крыс

Как всегда над Росией звенит"

Закончу моим новым стихотворением. Оно как раз об этом, и написано после оглашения результатов президентских выборов в России, на которых одобряющее молчащее большинство одержало очередную пиррову победу.

"...Я заметил , что о светлом будущем говорят обычно люди с темным прошлым..."

( Из частной беседы)

Ну что же - улицы пусты.

Итоги, собственно, отличны.

Все телеграфы и мосты

Давно захвачены публично

Трава растёт. В домах уют.

Стабильность - прочная основа.

И люди снова ложь жуют

С начинкой сахарной дешёвой.

Иным по вкусу сладкий яд

В узорном обрамленьи пошлом: .

О светлом будущем твердят

Лихие люди с тёмным прошлым.

Без объявления войны

Они прошли из грязи в князи.

Часы как встарь заведены

И упорядочены связи.

Предложен верный компромисс

При существующем режиме.

И от того паденье вниз

Все глубже и неудержимей...

Как будто время снова -вспять.

Как будто день застыл вчерашний.

И больше нечего терять,

Спешить куда-то бесшабашно

Посуда вымыта. И пуст

Последний рейсовый автобус...

....Гори,неопалимый куст.

Вертись, вертись, полночный глобус.

ПЕСНЯ ПРО ПУТИНА