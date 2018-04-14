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КругозорЭПИЦЕНТР
апрель '18
ЭПИЦЕНТР

"Промолчи - попадешь в палачи"

Заметки публициста

Из века в век эти слова Галича сопровождают ужасы, порожденные существованием человеческого  общества. Лгать под сурдинку, брать на крюк себе подобных, строить виселицы, лобные места , создавать газовые печи - этому научились неплохо.  И  виноватые , конечно же,  во все времена постфактум находятся.  Инквизиция, тайные канцелярии, тираны, чекисты, эсэсовцы... Но  разве они появляются и действуют в вакууме?  Вовсе нет.

     Масштабные злодеяния становятся возможными не потому, что существуют террористы и сотрудники  органов безопасности,  мафиози и   эскадроны смерти. Они воплощаются благодаря ничем не приметным гражданам. Своим молчаливым одобрением эти "законопослушные"   люди придают центростремительное ускорение всем темным делам властей и палачей всех мастей. И сами таким образом становятся соучастниками преступлений. Войны, казни, погромы, гетто, Аушвицы  и ГУЛАГи - вот результат молчания. Плод всех "надежных" компромиссов.  А поом эти самые граждане повторяют как мантру: "Мы не знали. От нас скрывали"...

Промолчи - попадешь в палачи... Они не знали... Ахматова отвечала на это: "Камни вопиют. Тростник плачет, а уж люди…".

Когда вокруг немолствовали, поэт Борис Чичибабин писал:

"Спокойно днюет и ночует кто за собой вины не чует.
Он свой своим в своем дому, и не в чем каяться ему".

 Молча одобряющее злодейства большинство - результат создания   своего рода искусственного мира на основе негласной, но прочной   консолидации обезумевшего общества. Настолько обезумевшего, что зловещая тишина перерастает в гул одобрения, факельные шествия, восторженные парады. Идеи зла назначаются национальными идеями. С помощью изощренной пропаганды внедряются планомерно, выдаваемые за добро, в мозги.

  Но такие общества неизбежно окажутся вынесенными за скобки истории. Ничего стоящего невозможно построить на крови и костях. Шаткий фундамент для царств. Разрушился и сгинул третий рейх. Первый, второй и третий Рим точно так же пропадут и исчезнут.  ...Опасность состоит в том, что люди начинают считать подобное состояние чем-то само собой разумеющимся. Они предаются иллюзиям, полагая, что в их стране царят спокойствие и стабильность, если возможно  по утрам ходить за булочками к завтраку, не боясь выстрелов и взрывов на улицах своих городов. Прекрасная иллюстрация к этому - результаты недавних президенских выборов в России.

   Палиндром БАРИН И РАБ по-прежнему актуален там и основополагающ. А молчаливое одобрение большинства  перерастает в восторженный хор. Найдена национальная объединительная идея. Обозначены внешние и внутренние враги. Можно воевать в Украине. В Грузии. На Ближнем Востоке. И бесконечно хапать чужое.

 Мне неприятно  писать об этом.  Хотелось бы молча лежать в траве и  глядеть   в  бесконечное молчащее синее небо...

Но промолчи - попадешь в палачи. Молчание - это та бесконечная  лазурная пропасть, куда тысячелетиями мы падаем. Перистыми облачками  изукрашенная  псевдомораль прежде заката. Высокая безысходность, порождаемая всепрощающей черствостью, всеобъемлющей глупостью ,  всех под крыло своё принимающей  жестокостью. Под одобрительное молчание  перед злом  служат в бесконечных церквах и славословят  в СМИ.   Рассуждают  о национальной идее, о Боге.  Но ничего этого на самом деле не существует.  У людей , блаженных в рабстве ,  нет и не может быть ни Бога, ни национальной идеи.

      А вместо этого....  

.....Там зверства древнего еще кишат микробы;
Бориса дикий страх и всех иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав....

Промолчи - попадешь в палачи...
Что же вы молчите?  Кричите!
Но  пока  по-прежнему тишина. И в этой тишине , как писал Бродский,

        "Счасстливое пение крыс
         Как всегда над Росией звенит"

Закончу моим новым стихотворением. Оно как раз об этом, и написано после оглашения результатов президентских выборов в России, на которых одобряющее молчащее большинство одержало очередную пиррову победу.

"...Я заметил , что о светлом будущем говорят обычно люди с темным прошлым..."

               ( Из частной беседы)

  Ну что же -  улицы пусты.
Итоги, собственно, отличны.
Все телеграфы и мосты
Давно захвачены публично
Трава растёт. В домах уют.
Стабильность  - прочная основа.
И люди снова ложь жуют
С начинкой сахарной дешёвой.
Иным по вкусу сладкий яд
В узорном обрамленьи пошлом: .
О светлом будущем твердят
Лихие люди с тёмным прошлым.
Без объявления войны
Они прошли из грязи в князи.
Часы как встарь заведены
И упорядочены связи.
Предложен верный компромисс
При существующем режиме.
И от того паденье вниз
Все глубже и неудержимей...
Как будто время снова -вспять.
Как будто день застыл вчерашний.
И больше нечего терять,
Спешить куда-то бесшабашно
Посуда вымыта. И пуст
Последний рейсовый автобус...

....Гори,неопалимый куст.
Вертись, вертись, полночный глобус.

ПЕСНЯ ПРО ПУТИНА

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