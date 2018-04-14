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Мир на пороге апокалипсиса? До вероятной катастрофы глобального масштаба остаётся… 11 лет

Это произойдёт в пятницу, 13 апреля 2029 года, в 4 часа 36 минут по Гринвичу. Таково рассчитанное учёными точное время возможного падения астероида Апофис /Apofis/ на Землю.

Существует очень большая вероятность, что Апофис - астероид диаметром 320 метров и массой 50 миллионов тонн - подойдёт настолько близко к Земле, что сможет пересечь орбиту Луны и упасть на поверхность нашей планеты.

Подробнее - смотрите и слушайте: СМЕРТОНОСНЫЙ АПОФИС