Лех Качиньский: люди и народы умеют выбрать свободу и защитить правду

НЕРВ

" Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили , это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога!"

/Послание к римлянам Аппостола Павла Глава 8/

10 апреля 2010 года Польша понесла огромную утрату - потеряла своего Президента профессора Леха Качиньского. Вместе с супругой и сопровождающей делегацией, в том числе с последним Президентом Республики Польша в изгнании Рышардом Качоровским, и ещё 93-мя государственными и общественными деятелями он направлялся в Катынь, чтобы от имени всего народа почтить память соотечественников, убитых преступниками из НКВД в апреле 1940 года. Прошло 78 и 8 лет боли, памяти, борьбы за историческую правду.

Последними в непроизнесённой из-за гибели речи Президента Качиньского были следующие слова: "Катынский расстрел всегда будет напоминать об угрозе порабощения и уничтожения людей и народов. О силе лжи. Однако станет также свидетельством того, что люди и народы умеют - даже в самые сложные времена - выбрать свободу и защитить правду."

Привожу эти слова, потому что они актуальны для всех, кто, испытывая и сегодня - силу лжи - постоянно выбирает Свободу и правду. Для тех, кто не только из чувства солидарности, но прежде всего из любви к собственной родине умеет разделять чужую боль. Тех, кто уверен, без покаяния, спасения не бывает. Тех, кому не безразлична репутация родины, страны в которой он живёт.

В 1940 году в Катыни, как и в Смоленске в 2010 году, погибли люди разного вероисповедования, национальностей, профессий и политических взглядов. Те, кто лежат рядом, в левой части этого, увы, далеко не единственного на территории России леса страшной человеческой памяти (Бутово, Левашово, Медное…) также были различны. Среди них были даже те, кто верил в то, что "Кровавое колесо", покатившееся по миру в 1917 году может принести счастье народам. Принесло… .

Пройдитесь по этим погостам, загляните в музеи Мемориала в России, Оккупации в Вильнюсе, Риге и Тбилиси, Таллинне и Будапеште, подойдите к памятнику "Жертвам коммунизма" в Праге, не забудьте заглянуть в мемориал Памяти жертв голодомора на высоком берегу Днепра в Киеве, пройдитесь мимо многочисленных памятников вдоль границы бывшей Берлинской стены, посвящённых памяти тех, кто вкусив прелести "советского рая" ценой собственной жизни указывал путь к прогрессу и человечности.

Всех жителей земли, отличают вероисповедование, политические симпатии, призвания, гражданства, но для одних свидетельствовать о правде и таким образом доносить понимание о трагической истории жизненно важно. Для других, всё ещё живущих в плену человеконенавистнической идеологии и пожинающих плоды преступной практики своих предков и предшественников, фальсифицировать факты и историю, как это делала печально знаменитая комиссия Бурденко 1943 года, в составе следующих фамилий : Толстой, Гундоров, Колесников, Потёмкин, Смирнов, Мельников, Прозоровский, Смольянинов, Семеновский, Швайков, Выропаев - важно продолжать дело фальсификации. Зарабатывать 30 серебряников, выслуживаться. Какие-то из этих фамилии и сегодня на слуху…

Тезки продолжают действовать. Другие сменились, но общая направленность на фальсификацию истории, а следовательно не просвещение новых поколений, на отравление разума, на заложение мин для новых поколений - продолжается.

Свидетельством этого являются стенды под грифами Министерства Культуры РФ и Военно-исторического общества по странному совпадению возглавляемых одним персонажем, и ещё Государственного центрального музея современной истории России, установленные при входе в Катынский мемориал.

Задержу ваше внимание, читатель, на них - это важно! Перед вами две фотографии. Вот то, на что советую обратить внимание:

Стенд предстоящих реконструкций Мемориального комплекса Катынь

Пункт 9. Могилы советских граждан - жертв политических репрессий.

Пункт 13. Польское военное кладбище.

Пункт 18. Стена с именными табличками расстрелянных польских военнопленных.

Пункт 20. "Долина смерти" - место массовых захоронений советских граждан - жертв политических репрессий.

Пункт 21. Памятник репрессированным советским гражданам.

На случай вашей невнимательности подчеркну - тут почти всё верно, но! В одном случае "репрессированные жертвы" (кстати, непонятно, каких именно политических репрессий?) При входе в Катыньский лес есть и памятная плита расстрелянным нацистами советских военнопленных - на ней всё точно, а на стенде?! В другом случае "расстрелянные польские военнопленные" - жертвы и расстрелянные непонятно кем!

И ещё лыко в строку - под пунктом 5 находится "столыпинский вагон" -"ГУЛАГ на колесах" - теперь рядом с ним тоже стенд, где специально выделены цифры: 157000. Крупно, красным, пояснение мелким белым шрифтом, кто-то подойдет, прочтёт, но 157000 советских граждан, оказавшихся в польском плену из-за агрессивной авантюры советского правительства в самом начале столетней истории каждому должно врезаться в память.

С другой стороны - фотография и цитата из выступления в апреле 2016 года С. Лаврова - Министра иностранных дел России, заканчивающаяся предложением: "МИД России осуществляет необходимые шаги - как по линии профильных международных структур - для противодействия этой неприемлемой линии"… (это о том, что по мнению РФ в мире фальсифицируется история). Цифре массового убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённого путём расстрела, производившегося на основании решения "тройки" НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года, в котором, согласно обнародованным архивным документам, 21 857 человек - на этих стендах места не нашлось. Как и возможности передать польской стороне тома, в которых фамилии и имена тех, кто "работал" в тройках и над рвами Катынского леса.

Может быть, стоит прибраться в своём доме, а потом уже указывать на проблемы в чужих домах?!. "В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь" - гласит русская поговорка. Может быть любителям и знатокам литературных цитат стоит её чаще вспоминать. Гражданам страны - жить тут!

Доверяя Провидению, нужно глубоко верить в то, что время и совесть поможет исцелению этих трагических ран.

Апрель 2018.