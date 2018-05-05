обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорCОКРОВЕННОЕ
май '18
CОКРОВЕННОЕ

ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я...

Мысли "Злого Чечена"

ГЛУПЫЙ УМНЫЙ ТЕСТ

Недавно меня угораздило принять, против моего обыкновения, приглашение: тест Фейсбука на предмет "самых употребляемых слов".

Ответ, выданный холодным алгоритмом, меня сильно озадачил - размеры сказали всё: самое большое слово - РОССИЯ, и только потом - ЧЕЧЕНЦЫ (затем идут "Народ, Жизни, Война и т.д.).

Другими словами, вышло, что я думаю о русских больше, чем о народе собственном.

Признаюсь, результат этого - одного из множества подобных глуповатых тестов, которыми полон ФБ - занимает мои мысли всё время, уже недели две как.

Новость эта своей тяжелой непрошенной откровенностью спровоцировала целый цикл воспоминаний и размышлений; прижатый к стенке фактами, я бросался от воспоминания к воспоминанию и от вывода к выводу.

И, скажу откровенно, за эти полмесяца я прошел через несколько этапов созревания, метаясь между дедукцией и индукцией; уж очень нелегко (гуманисты: закройте глаза!) нормальному чеченцу признаться в любви к стране, что носит имя - Россия.

КОРНИ ДУАЛИЗМА

Пытаясь установить причино-следственную связь, я воскрешал между прочим обрывки самых ранних (конца 1970-х) детских воспоминаний.

Например, как я указываю на красное полотнище в журнале и узнаю от матери про такое понятие, как ФЛАГ. Узнав что это - русский флаг, я требую мать показать мне ЧЕЧЕНСКИЙ. Или - как я решаю про себя, что мухи, собаки, гуси, быки - русские, в то время, как муравьи, кошки, индюки, бараны - чеченцы...

Вообще, я рос с твердым (и глубоко личным) мнением русских как о народе, являющем из себя полное противоречие всему правильному, Божескому на земле. В таком качестве русские в моей шкале "правильности" стояли намного ниже животных и даже растений, деля низшую ступеньку с демонами.

Первое переосмысление моей теории случилось, когда мне стал понятен русский язык, и открылся фантастический мир чтения. Мне было 11 лет и - единственный чеченец в классе - за год я вырвался в лучшие ученики и гордость моей школы. Впрочем, перемены эти не подняли мое мнение о русских особо высоко, ибо очень скоро я добрался до французской и английской литературы; теперь русская словесность предстала передо мной в качестве плохого плагиата.

Вообще, очень рано я научился не ненавидеть русских людей. Я знал по опыту тесного с ними общения, что это - люди, в своей основе, простые, добрые и человечные. В то же самое время знал я и то, что и доброта, и человечность в большинстве из них улетучивались, как только им становилась известна моя национальность. Каким-то странным образом в этих существах совмещалось человеческое с дъявольским. Но и это обрело свое место в моей теории по мере того, как я стал постигать Историю...

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

В силу вынужденного проживания с русскими (долгие годы мы чабановали в Ставрополье и на Кубани), я научился говорить на их языке без акцента, а при том, что внешность у нашей семьи вполне европейская - я часто оказывался в роли "своего среди чужих". Такая практика позволяла огромное количество интересных наблюдений, вкупе с тем, что регулярно оказывался я и "чужим среди своих" (в силу слабого владения правилами поведения и некоторых тонкостей чеченской речи), когда летом приезжал в родное село.

В классе 6-ом я влюбился. И она была русской...

Юное сердце ничего не хотело знать, и я ночами часто бродил вокруг дома одноклассницы, крепко сжимая мое оружие - самодельную дубинку - и умоляя Небеса ниспослать на землю какое-нибудь стихийное бедствии, чтобы я смог её спасти... Но ничего такого не случилось и она так и не узнала про мою любовь.

Она была девочка ничем не примечательная и нисколько не заносчивая. Училась на четверки и ладила со всеми. Часто смеялась, вскидывая свои черные брови и обозначая ямки на щечках. Но войдя в моё сердце, она стала моим самым большим кошмаром. Целых два года (до переезда в другой район и даже после) я истязал свою душу неправильностью подобного к ней обожания, и только нерусская её кличка "Монголка" отчасти сбивала мое отчаянье.

ГОРБАЧ ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ

Горбачев. Вот кто стал крушить и ломать мою теорию о демонической натуре русских. Дальнейшие Перестройка и гласность буквально перевернули мой мир, и, даже патриотические баллады чеченского гитариста Имама не поддерживали уже былого презрения к русским. Всей нашей большой семьей мы горячо полюбили Михаила Горбачева (мой двоюродный дядя даже новорожденного внука нарек "Горбачем"), а через него - то есть через проводимые им реформы человечности и справедливости - мы учились видеть ЛЮДЕЙ в русских.

Два года в армии прошли в ключе заданного преобразованиями Горбачева векторе: утверждая чеченско-кавказское верховенство, мы принимали равными себе самых достойных из инородцев, и русские не были исключением.

Еще с 19-й партконференции, когда на всю страну передали порку Ельцина, во мне росла тревога по поводу будущего реформ. Школьник, я пытался понять мотивы Ельцина, но так ничего и не обнаружил. Год 1991-й с ГКЧП и публичное унижение Горбачева неприятно напрягло, и вечно пьяный Ельцин на фоне непьющего Горбачева воспринимался мной уже как знак беды. Даже умный Хасбулатов в качестве второго человека в новоиспеченной стране - РОССИИ - не помогал.

Нам нужно свое государство. Полная и безоговорочная поддержка независимости страны чеченцев.

Дальнейшие события всё вернули на место: моя детская теория теперь функционирует заново, хоть и обрела более сложную структуру.

МЕЖДУ КЛЕЩОМ И СОЛДАТОМ

"Ну, а где тут заявленная в заголовке любовь к России?" - спросит дотошный читатель.

Отвечаю: а она - любовь эта - ТУТ, в тексте. Несмотря на все зверства, чинимые русскими по отношению к моему народу, я люблю Россию, в отличие от большинства русских, бездумно влюбленных в Путина - главнейшего вредителя России и врага русских.

Я продолжал любить её и верить в неё на фронтах первой российско-чеченской - благодаря тем россиянам, кто рисковал собой, пытаясь остановить это зло: как Сергей Адамович Ковалев, Немцов, Явлинский; во время второй войны - благодаря Старовойтовой, Политковской, Боннэр... и сейчас - благодаря Скобову, Шендеровичу, Стомахину, Подольской, Ганнушкиной...

В то же самое время я понимаю, что благодаря какому-то странному стечению свойств, среднестатистический русский уверенно вернулся сейчас в привычное свое состояние - верного солдата Дьявола. Каким-то нечистым чутьем Путину удалось не только уничтожить последние ростки человечности в русских, но и засеять эту громадную поляну ядовитой коноплей Геенны, в которой очевидная несостоятельность в качестве нации и страны соединяется с убежденностью в праве русского на насилие и убийства относительно всех иных народов.

Я, как и многие Свободные Чеченцы, продолжаю увещевать этот народ, ведя борьбу со Злом, что направляет его руку.

Подобный парадокс может ложиться в голову, не вызывая когнитивного дессонанса, только глубоко больному человеку. Несмотря на мощный поток добровольцев в Донбасс и Сирию, русский народ очень обессилен и глубоко болен. И Путин является тем самым клещом, выпиваюшим последние капли крови России, впрыскивая взамен отраву квазивеличия и могущества.

Итак, своим человеческим нутром я люблю этот глубоко несчастный народ - больной и исступленный; и эта любовь к России, то есть к 140 миллионам человеческих душ, населяющих это пространство, никак не противоречит моему мировозрению Европейца, Свободного Чеченца и Верующего Мусульманина.

Читайте также

ПОЗИЦИЯ

Алексей Серебряков. На него обиделись те, "на ком шапка горит"…

Алексей Серебряков. На него обиделись те, "на ком шапка горит"…

ФЕЛЬЕТОН

Врача, врача!..

Врача, врача!..

ЭПИЦЕНТР

После спектакля

После спектакля

ПРЕСТОЛ

Путин готовит шабаш

Путин готовит шабаш

ПОЛИТИКА РОССИИ

Загадка убийства Немцова проясняется

Загадка убийства Немцова проясняется

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
фото

Meret Margolin (Canada)   06.05.2018 06:11

Адам!Я из Великобритании летал с покойной Joan Beecher к вашему сhechen Мустафа. Мы были в его штабе. Это было в первая война. Я тогда подумал: "империю и его титульная граждан надо ненавидеть, как Мустафа и тогда можно победить. Читаю третий раз ваша статья и вспомнил комплекс заложника. Есть такое понимание. Называют это как стокгольмский синдром. Такой психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними Есть ещё одно: если понимаешь этих нелюдей, значит прошаешь. Яне могу понять русский человек, если, конечно, он человек в нравственном и духовном понимании этого слова. Все русский титульный граждан
  - 0   - 0

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

ЗА ЧТО ИЗРАИЛЬ НЕ ЛЮБЯТ?

Самые обсуждаемые

за последнее время

7
"Нельзя молиться за царя Ирода…"
7
Чайки. Не морские, а коррупционные и санкционные
7
"Промолчи - попадешь в палачи"
6
Видео youtu.be/HKGB-iZxbJg
4
Волшебный колодец
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

07 Мая 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Украинцы и "америкосы". ХХ век

07 Мая 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

История железных коней

"Патриоты", цепляющие георгиевские ленточки на антенны своих любимых автомобилей, не знают или делают вид, что не знают, историю своих железных коней.

06 Мая 2018

Леон Вайнстайн Леон Вайнстайн:

202: Связь наличия оружия у населения со свободой и безопасностью

Почему право владения оружием в Америке - это 2-я поправка к Конститутции, сразу после права свободы слова; зачем власть отбирает оружие у граждан; хунвейбины, штурмовики и комсомольцы; может ли "такое" случиться в США в 21-ом веке?..

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center