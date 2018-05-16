Перепутанный адрес

ПРОЗА

- Ты настоящий друг, Миша, - сказал Игорь, худой и неприятного вида мужчина, сидящий в углу бара. Щетина на раскрасневшемся лице, заплывшие глаза, на щеке шрам.

- Я всегда отбираю у богатых и помогаю бедным, - сказал Миша и усмехнулся. Нос Миши был красным, со рта тянуло спиртом. Миша был почти трезвым. Он огляделся в поиске официанта, но никого вокруг не было, тогда он пересел на другую сторону стола, чтоб быть ближе к приятелю.

- Я вызову такси, - сказал Миша, - ты пьян, сам не дойдёшь.

- Не нужно, - возразил Игорь, уткнувшийся лбом в стол. Он на несколько секунд поднял голову, затем опустил, поняв, что находиться всё в том же баре и мелькающие люди не плод воображения.

- Хватит пить, Игорь. Я помогу доехать домой.

Миша поднял приятеля, помог выйти на улицу. Повеяло осенней прохладой. Игорь смутно понимал, где он, и хотел лишь одного: поскорей оказаться в постели. Он припомнил как два часа назад, когда пил в одиночестве, к нему подошёл Миша и предложил выпить, так как у него душевная рана, которую не с кем поделить. Мишу уволили с работы за пьянство, вполне логично, что он решил утопить горе в том же самом блюде, за которое его выгнали.

Игоря давно бросила девушка, на работе платили мало, друзей не было, он иногда приходил в бар и пил без причины, просто забывался на время. Сидя на работе, ждал вечера, когда можно будет отдаться забытью. Потому они и поняли друг друга.

Игорь поднял голову и обнаружил, что он на улице у перекрёстка. На плече коричневая барсетка. Какое совпадение, подумал он, вспомнив, что у Миши на плече точно такая же.

- Я сам пойду, - сказал Игорь, - вечер прекрасный!

- Говори адрес, Игорь. Пока ты ещё можешь говорить.

- Улица Ленина, 25. Квартира 65.

Игорь улыбнулся и оглядел улицу, напичканную разноцветными огоньками. Вечер набирал обороты, собирая молодёжь по группам в предвкушении развлечений.

- Вон стоит машина, - сказал Миша и потянул Игоря, - пошли скорей!

Дальше было головокружение, тошнота и укачивание. Игорь уснул. Едва заметная тряска, служившая снотворным, затем пробуждение. Он спал недолго, вскоре его высадили из машины.

- Приехали, дружище! - сказал водитель и помог выйти пьяному мужчине, - улица Ленина, 25. До квартиры сам дойдёшь.

Таксист сел в машину, довольный. Ему хорошо заплатили, но и расстояние не шуточное. Пересчитав крупную сумму денег, он завёл двигатель и укатил. На заднем сидении, улыбаясь, сидел Миша.

- Спасибо, - сказал Игорь, едва держась на ногах. Он проверил на месте ли барсетка, обрадовался, когда убедился в её наличии. Глянув на дом, он двинулся в подъезд. Шёл на ощупь, скорее по памяти, чем ориентируясь взглядом. Он добрёл до второго этажа, глянул, прищурившись, на номер квартиры. В глазах всё поплыло. Цифры 65 танцевали по всей площади обзора. Он поковырялся в барсетке, достал ключ, открыл дверь. Что было дальше, он помнил слабо, так как сумел лишь войти и упасть на кровать. Дальше был шум и боль в голове. Очнулся он через несколько часов от того, что ему вылили на голову ведро воды. Он лежал в ванной, глядя непонимающими глазами на сидящего перед ним мужчину.

- Очнулся уже? Доброй ночи, друг. Как себя чувствуешь?

- Ты кто? - спросил удивлённый Игорь, глядя на мужчину в бежевом костюме. На его лице была злая улыбка, в глазах искорки.

- Я твой друг, который проведёт с тобой беседу прежде, чем придёт наш общий знакомый.

- Что ты делаешь в моей квартире? - спросил Игорь, пытаясь понять, где он. Неужели он ошибся домом или квартирой? Нет. Ключ подошёл, а образ плавающих перед глазами цифр был чётким и ясным, и метался до сих пор от одного тёмного пятна к другому. Игорь помнил указатель улицы, и то, как водитель вытолкнул его. Всё было правильно. Он пришёл к себе в квартиру. Он лёг на свою кровать и уснул, а проснулся не один.

- Куда ты дел деньги?

- Какие деньги? - спросил Игорь. Незнакомец не повторил, просто стукнул Игоря по лицу. Тот ударился о плитку, боль пробежала по затылку, обдав теплом зубы.

- Юра, ты хочешь, чтоб я был груб с тобой или добр?

- Юра? - переспросил Игорь, - но я не Юра, я Игорь.

Незнакомец вновь ударил по лицу, Игорь отлетел назад.

- Когда придёт Фунтик, он не будет спрашивать имя, он просто отрежет тебе палец. Ты понял?

- Я же сказал я не Юра, я Игорь.

Послышались шаги, из коридора вышел ещё один незнакомец, на вид грозный и огромный. При виде его рук, Игорь замолчал. Он обдумывал, не согласиться ли ему с тем, что он Юра?

- Это твоя барсетка? - спросил "бежевый костюм".

- Моя, - сказал Игорь.

Незнакомец достал оттуда паспорт с фотографией Игоря, на котором было написано Бурдюк Юрий Игоревич.

- О чём теперь говорить?

- Но меня зовут…

Он не успел договорить, так как незнакомец ударил его с такой силой, что выбил два зуба. Игорь застонал, схватился за щёку.

- Фунтик искал тебя семь месяцев. Он знал, что ты поменяешь фамилию, имя и адрес. Мы знаем лишь приметы. Птичка нашептала твои новые инициалы, а затем и номер квартиры. Я не буду объяснять, как тебе следует поступить. Время сейчас против тебя. Я не хочу дожидаться, пока придёт Фунтик. Намёк ясен?

- Но я… - Игорь замолчал на полуслове, глядя в лицо противнику. Он понял, что сейчас его вновь ударят. Была ночь, крики должны были слышать и он рассчитывал, что вскоре кто-то из соседей доложит о шуме.

- Что ты хотел сказать? Что не знаешь, где деньги, правильно? Я так и думал. Я вижу, что ты под хмельком, так будет даже лучше.

- Подожди, - сказал Игорь, отрезвевший настолько, что час назад удивился бы, - дай мне взглянуть на паспорт.

- Что ты хочешь увидеть? Ты не знаешь адреса? Улица Ленина 25, квартира 65. Имя забыл? Или город Николаев вылетел из головы?

- Николаев? - спросил Игорь и радостно заулыбался, - я в Николаеве? Это ошибка! Я живу в Одессе! Я могу это доказать. И зовут меня Игорь.

Вновь удар, Игорь потерял сознание. Когда он очнулся, он сидел связанный на стуле. По затылку блуждала боль. Перед ним был "бежевый костюм" и громила, который принёс барсетку.

- У нас мало времени, - сказал "костюм", - я буду говорить быстро. Через два часа приедет Фунтик. Я хочу знать, где деньги.

Наступило молчание, в ходе которого Игорь не знал, что сказать, опасливо глядя на них. Он боялся и понял, что попал в ситуацию, из которой он не выкрутится до приезда Фунтика. Он понял, что незнакомец в костюме захотел присвоить все украденные деньги, минуя шефа. Таким образом эти два часа покажутся очень долгими.

- Витя, давай, - сказал "костюм" и кивнул на связанные сзади руки. Витя обошёл Игоря, в руках он держал какой-то прямоугольный предмет с отверстием посередине. Игорь ощутил, как его мизинец всовывают в отверстие.

- Ну что? Скажешь или будем лишать тебя пальцев?

- Но я уже сказал, я не знаю, где…

- Витя, - сказал "костюм", перебив Игоря. Громила щёлкнул прибором, и палец упал на пол. Игорь закричал. Громила закрыл ему рот рукой.

- Тише! Тише! - сказал "костюм" и приставил палец к губам, - ты же не хочешь, чтоб мы разбудили соседей, верно? Кричи молча, я тебя прошу, - сказал, улыбнувшись "костюм". Шутка показалась ему забавной.

- Я прошу вас! Это не я! Я действительно живу по этому адресу, но я не Юра, я Игорь. Паспорт подделка! Я прошу вас позвонить, вы в этом убедитесь.

- У меня нет времени. Если это не ты, тогда почему оказался тут?

- Я не знаю, я приехал домой. Я тут живу.

- Ты же сказал, что живёшь в Одессе.

- Верно. На улице Ленина 25, квартира 65. Я пришёл домой и лёг спать, больше ничего не помню.

- Когда ты пришёл домой и лёг спать, - сказал "костюм", наклонившись, - Витя ждал тебя. Он был в квартире. Он видел, как ты открыл дверь ключом, прошёл к кровати и уснул, думая, что тебя никогда не найдут.

- Я не знаю…

- Всё! - сказал "костюм", - ты будешь говорить? Не забывай, что я могу отрезать не только палец.

- Не надо, прошу вас.

- Витя! - сказал "костюм".

Вновь приступ боли. Так продолжалось полтора часа, после чего, когда Игорь вновь потерял сознание от болевого шока, в квартиру пришёл Фунтик.

- Что тут происходит? - спросил он, глядя на лежащего на полу изувеченного Игоря.

- Мы его допрашиваем, но он молчит.

Фунтик не ответил, лишь подошёл ближе к "костюму" и пристально вгляделся в напуганные глаза.

- Так заставь его заговорить! - сказал Фунтик и ушёл. Сказанного было достаточно.

Бокал наполнился вином. Свечи придавали уюта.

- Как ты себя чувствуешь? - спросил Михаил Коробов. Он сидел с девушкой у неё дома. Скромная двадцатилетняя студентка отводила взгляд и краснела.

- Всё хорошо, - сказала она.

Миша улыбнулся. Он вспоминал, как перехитрил всех, подставив лопуха из квартиры с похожим адресом. Сделать это было легко, ведь он нашёл подходящего кандидата, а затем дал наводку Фунтику с описанием подозреваемого. Он действовал анонимно, убеждая всех в том, что существует некий Юрий Бурдюк, ограбивший влиятельного авторитета и считающий, что окажется безнаказанным. Теперь следовало воплотить фантом в реальность, что Миша и сделал с помощью подобранной в баре кандидатуры. Много времени ушло на то, чтоб подделать паспорт, узнать обстановку помещения и выяснить, что родственники не станут мешать или опознавать труп (тем более зная характер Олега, который постоянно носил костюм и любил отрезать пальцы, Миша понял, что он захочет присвоить деньги себе). Мише оставалось только выбрать момент, когда жертва будет в полусознательном состоянии, чтоб заплатив таксисту, отвести в заранее подготовленную квартиру в другом городе. Таким образом, Игорь даже не знал, что войдя в квартиру, он вступил ногой в могилу. Миша заранее предупредил Олега о том, где должен будет объявиться Юрий Бурдюк. Миша подкинул небольшую сумму денег, похищенный кейс, фальшивый паспорт. Это было просто сделать, подменив барсетки. Он верно рассчитал, что приглядываться никто не станет. Это не суд, улики особо не рассматривают, подставить человека довольно легко. У мафии разговор короче пистолетного ствола.

- Налить ещё вина? - учтиво спросил Миша у девушки, чьи щёки стали ярко красными. Алкоголь возымел эффект. Девушка подняла взгляд и глядела на него уже более решительно. Она молчала, но глаза просили ещё. Миша налил.

На следующий день у Миши зазвонил телефон.

- Да?

- Ты говорил, тебе сообщили приметы того типа, за которым мы гонялись семь месяцев.

- Да, так и есть.

- Подробно опиши их.

- Среднего роста, некрасив, на левом плече татуировка паука, на щеке шрам. Зовут Юрий Бурдюк.

- Всё верно, - сказал Фунтик и стукнул ногой бездыханное тело. Миша понял, кого именно он пнул. Его план удался.

- Мы нашли только кейс и меньше четверти суммы. Куда он дел остальное он не говорит, но я думаю, что поиски теперь бесполезны.

Ты правильно думаешь, - решил Миша, но промолчал. Он повесил трубку, после того, как его шеф попрощался.

- Кто это звонил? - спросила лежащая с ним в постели девушка.

- Нашли того типа… - сказал Миша, но осёкся, - а неважно. Не думай об этом. Звонили по работе. Похоже, меня ожидает повышение. Давай за это выпьем.

Он налил в бокалы вина, раздался хрустальный звон.

Январь 2017.