СТРОФЫ

НОЧЬ ВОЖДЯ

(После инаугурации)

Бессоница. Он вызывает

Машину к себе на порог.

И вот уж сирена взвывает,

Расчищены сотни дорог,

И словно пугаясь ареста

Под грузом грехов и злодейств

Он едет в надёжное место,

Чтоб миром оттуда владеть.

Охранник своим габаритом

Его прикрывает как щит,

О чём же весь день говорит он?

О чём среди ночи молчит?

Буряты Донбасс осаждают.

НашКрым запалил факела,

Отныне его ожидают

Великие только дела.

Наследники где-то в Лозанне,

В Ливане - гвардейцы и флот,

И с ширмою перед глазами

Давно населенье живёт.

А хоры церковные мощно

Осанну поют в унисон,

Да молятся денно и нощно

За здравье высоких персон.

Но мысль потаённая бесит,

Пугает и бесит его -

А вдруг он не весит, не весит,

Не весит почти ничего?..

А вдруг чья-то ясная сила

Разбудит перо и топор?..

И грозно сойдутся светила,

И грянет неведомый хор?..

И он, будто слабый мальчишка,

В подушку уткнулся во сне,

И третьего акта ружьишко

Зависло над ним на стене.



ПОСЛЕ ВЫБОРОВ-2018

Ну что же - улицы пусты.

Итоги, собственно, отличны.

Все телеграфы и мосты

Давно захвачены публично.

Трава растёт. В домах уют.

Стабильность - прочная основа.

И люди снова ложь жуют

С начинкой сахарной дешёвой.

Иным по вкусу сладкий яд

В узорном обрамленьи пошлом:

О светлом будущем твердят

Лихие люди с тёмным прошлым.

Без объявления войны

Они прошли из грязи в князи.

Часы как встарь заведены

И упорядочены связи.

Предложен верный компромисс

При существующем режиме.

И от того паденье вниз

Все глубже и неудержимей...

Как будто время снова вспять.

Как будто день застыл вчерашний.

И больше нечего терять,

Спешить куда-то бесшабашно.

Посуда вымыта. И пуст

Последний рейсовый автобус.

...Гори, неопалимый куст.

Вертись, вертись, полночный глобус.



100 ЛЕТ ПОЗОРА

(ко "Дню единства")

О, как легко без опасенья,

Когда иных берут на крюк,

Во имя личного спасенья

Махнуть рукой на всё вокруг.

С абсурдом свыкнуться. Смириться.

Включить ТВ и побрюзжать.

И день за днем привычно бриться.

И у хозяина лизать.

Пусть пастернак повыжжен с грядок.

Пускай сурок - из края в край -

Вам гарантирован порядок

И каждому обещан рай.

Отменены отныне буйства.

На этот раз - без дураков.

Рецепт покорного холуйства

Известен испокон веков.

Над подозрительными бдите.

Не разгребайте лом и хлам.

Грядет с добычей победитель

И режет землю пополам.

Горят костры и реют флаги.

В фаворе - армия и флот.

Но мертвые архипелаги

Зависли посреди болот.



Весь материк сковали льдины.

Последний жар остыл в печи,

А вы по прежнему едины

Как толпы призраков в ночи…



Больничный холл. Телевизионный экран. На экране - пустая площадь в Кемерово. Мемориал из детских игрушек. И по пустой площади печатает шаги вождь в окружении охраны. Отчаявшихся жителей города на площадь не пустили. Нельзя засорять телевизионные репортажи о страдающем отце нации.

В этой зловещей тишине, глядя на экран, на гору детских игрушек, я подумал еще и о детях Беслана, Норд-Оста, о детях из взорванных в Москве домов, о детях, потерявших из-за подлой бойни в Украине отцов - и вдруг явственно различил голос пушкинского юродивого. Как воющую сирену. На безмолвной сибирской площади.

А ночью родились эти строки.



"Нельзя молиться за царя Ирода ..."

/А.С. Пушкин, "Борис Годунов"/

Из века в век являются знаменья

Клубами из зловещих новостей.

С пожаров начинаются правленья

Ничтожеств и калигул всех мастей.

И пламя всё охватит и разрушит,

Но тьма кругом - и не видать ни зги.

Безмолвие на площади игрушек,

Где ирод-царь печатает шаги.

В таких местах расставлены акценты

Средь стадионов, стелл и пирамид -

Горит рейхстаг. Горит торговый центр.

И крематорий Аушвица дымит...

По нам звонят, как будто SOS в эфире,

Колокола с утра и до темна...

Безмолвие на площади в Сибири.

На площади в Сибири - тишина.



СЛЕПОТА

Провидцы растеряли дар свой -

Прёт одноглазым карта в масть...

Слепого выдвинув на царство

И захватив надежно власть,

Они напялили повязки

На рукава, на правый глаз,

Всех жучек усадив в салазки,

Потом на Запад дав приказ,

ЖучкИ, салазки, каталажки.

Объявлен в розыск врач глазной.

Но ни промашки, ни поблажки -

Не постоим мы за ценой.

На огороженной границе

Играют в жмурки погранцы.

Здесь не поют под утро птицы,

Здесь прячут в воду все концы.

В бюро находок плесневеют

Очки и лупы, и пенсне.

Здесь ветры новые не веют.

Всё - на войне как на войне.

И борной кислотой на блюде

Промыв сетчатку аж до дыр,

Глядят с уверенностью люди

В грядущий рай, в грядущий мир.

И прозорливо в одночасье,

Пока не вскрыт глубинный пласт,

Своё искусство косоглазья

Папаша детям преподаст.



ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, КРЕЙСЕР "АВРОРА"

Контрреволюционнная песня, грядущему 100-летнему юбилею Октября 2017-го посвящённая

Снова на стреме северный город.

Все на подъеме - встали с колен.

Чмо тебе снится, крейсер "Аврора",

Прям на тебя поднимавшийся член

Партии новой, партии сильной,

Гумманитарный груз и конвой.

Видишь, стадами прут по России

Волки ночные с тамбовской братвой.

Парни крутые. Горы златые.

Доля большая - виолончель.

Все подставные, все нанятые.

В Сколково катят, и в Куршавель.

Может быть Вова с тучей магнатов

Быстро нам скажет здесь и сейчас -

Кто засылает черных бурятов

Жовто-блокитных мочить на Донбасс?

Что тебе снится, крейсер "Аврора"?

Степь Украины или "Нашкрым"?

Видишь, как прежде, марш мародеров -

Грозный шагает, и Сталин за ним.

Что тебе снится? Может быть Прага?

Может, иные части Земли?

Слышишь, как прежде в дебрях ГУЛАГа,

Топают громко твои патрули.

Топот смолкает. Песня стихает.

Поздно ложатся спать топтуны.

В час, когда утро, прут вертухаи

По площадям и дорогам страны.

Катит столетье тьмы и позора,

Батюшки крестят мрак чумовой...

Что тебе снится, крейсер "Аврора",

В час, когда утро встаёт над Невой?

****

Один грузин ходил Арбатом,

Бродил, как Моцарт, налегке.

Ходил по улочкам горбатым

С гитарой-дудочкой в руке.

Назло суровым серым зимам

Он солнца в сердце высекал...

Ходил грузин по магазинам

И шляпу легкую искал.

Он не купил, а деньги пропил,

Весь озареньями лучась.

И час беды однажды пробил,

Когда пришел неношный час.

А на откосе, на обрыве

На берегах реки Куры

Так пахли куры и сациви,

Текли неспешные пиры.

На холмах Грузии лежала

Печаль души - ночная мгла.

Но смерть высовывала жало,

Дрожала вечности игла.

Умолкли песни. Стало пусто.

Лишь автомат трещал в руке.

И ночь, как бомба перед спуском

Легла на месяца крюке.

Тоска, как червь, перед закатом.

Плывет Арагви из -за туч....

Один грузин ходил Арбатом.

В реке сгорал последний луч



ПАМЯТИ НЕМЦОВА

Опять убивают свободу

И правду, и совесть, и честь...

И вождь возвещает народу

Благую воистину весть,

Что вдоволь и хлеба, и риса,

Что злато блестит на крестах...

Без Глеба теперь. Без Бориса.

Без Бога. И ложь на устах.

Звенят барабаны и трубы.

Слащавые речи попа...

А трупы… - да побоку трупы -

Их жаждет, беснуясь,толпа.

И что тот младенческий Клавдий,

Вливающий в призрака яд!

По совести, чести и правде

В России палят и палят...

Из пленок и книг вырезают,

Нигде не найти, не прочесть...

Но вновь на Руси воскресают

И правда, и совесть, и честь.

28 февраля 2015 года



* От автора: Стихи памяти Немцова я написал в ночь убийства, когда увидел кадры по ТВ с места трагедии...

****

Виктору Шендеровичу

На границе таможня затюкана.

Жгут костры. И колбасы - под нож.

Льют дожди над деревней Гадюкино.

В Ватикан зачастил мелкий вождь.

Но не сдохший из двадцать четвертого -

А живого чего б не принять?

Это ж, братья, не лысого черта вам

В полусонных свиней загонять.

Чай не злыдни, не волки, не ждановы,

Не татары с монголом во рту.

Зря зажарили Бруно Джордано вы -

Лучше б с бабой гулял на мосту.

Право, славное все католичество -

Други игрищ и темных забав!..

А в Гадюкино нет электричества,

Злые песни навязли в зубах.

Эй, Русь-тройка, все катишь над пропастью,

Вдоль обрыва несешься, как тать.

Завязать бы с попкорною робостью,

Не рыдать, не терпеть и не ждать.

Хватит слова, и взгляда, и жеста вам,

Чтоб собрались под сенью руки

От морского до преображенского

Всей лейб-гвардии новой полки.

Уж они-то покажут вождю кино -

Чай не в Болдине-карантинЕ...

Льют дожди над деревней Гадюкино.

Все пятнадцатый год на войне.

Значит, к бесам тоску и апатию,

Дураков, проходимцев и ложь...

Римский папа гребет с крымским батею.

В Ватикане прошел мелкий дождь

2015

1.

Когда пройдя до половины

Земную жизнь, страна - в разрухе,

Идут, как тать в ночи, личины,

Берут бразды правленья в руки,

О, серости, лжецы, кликуши!

Чума на вас! На вас - зараза!

Всё - стены ватные... Все уши

Набиты серой до отказа.

Всё - маньки, встаньки, цацки, танки.

Сто лет - от Вовы и до Вовы -

Вы и чуму-царицу в банки

Спокойно уложить готовы.

Владельцы акций, драгметалла,

Торговцы нефтью и душою,

Подслащенная дрянь достала,

Покрыта гнилью и паршою.

Но песни хлесткие по коже

Хлыстом прошлись, огнем по лицам.

И что-то дрогнуло, похоже,

В грозОвом воздухе столицы

От муравьишек-полицейских,

От батогов и стрел державы

Все ж ускользает дух лицейский,

Средь мишуры и лезвий ржавых.

Средь обесценившихся истин

И в мессиве былых утопий...

Источник жизни всё очистит,

Смывая грязь и смрад холопий

Иная, новая зажглась там

Звезда под сенью небосвода.

И, попранная самовластьем,

Грядет последняя свобода.

2.

Гундят бессменные кащеи.

И несть числа под ними стерв.

Свернуть бы бройлерные шеи

Курв-выводков из министерств

Брехни, труда и обороны....

Встал на часах пост мордой вниз.

Паяц, увенчанный короной,

Дает на камеру стриптиз.

Газетных уток жестче плотность.

Разлив кисельных берегов.

Пусть бог отравы упасет нас

От этих барских пирогов.

От слов и заицев фальшивых,

От пряников и суеты...

Но шепчут вечное оливы

За краем неба. С высоты.

И все загладят волны моря,

На нас плывущие из тьмы.

А мы - свободны. Мы - в фаворе.

Но кто же - мы? И где же - мы?



БЕГСТВО ТИРАНА

(Предсказание)

Не заслуживший славословья,

Тиран-беглец встает с постели.

Он морщит лоб и хмурит брови.

И грязи слой на царском теле

Тот лоб, проклятьем заклейменный -

Печали малые и знанья...

Ужо приспущены знамена.

Он отправляется в изгнанье.

Куда бежать? - Во тьму? На грязи ль?

Его рабы молчат. Забыл им

сказать: "Простите". Не украсил

Трон мудростью иль изобильем,

Рать засылал туманной ранью

В страну чужую, там, где горе

Встречают хлебом состраданья,

Где люди с родиной во взоре...

Но слышно тех, кого когда-то

В пучину бед с позором ввергнул

За то, что честь дороже злата,

Считали праведно и верно.

Иная новая зажглась им

Звезда в потёмках небосвода.

И попранная самовластьем,

К ним возвращается свобода...