Иисус Христос: миф или реальность?

ВЕРА

Краеугольный камень христианства - вера в то, что Иисус Христос умер на Т-образном кресте, а затем "чудесным образом", по "распоряжению" своего папы Яхве, воскрес. Однако наука доказала, что Иисус Христос не умер на Т-образном кресте, а ВПАЛ В КОМУ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Что, естественно, "на корню" подрывает весь "карточный домик" под названием христианство. Апологеты христианства это "не замечают" и начинают, как всегда "переводить стрелки" (спекулировать) на нерешенные проблемы науки, заявляя, что это и есть-де "божественные дела", которые человек осознать и объяснить не может. Постепенно всё будет объяснено! В данном случае также не поможет такая уловка церковников, как в случае с гипнозом, гипноз-де тоже "разрешил" бог, ведь если церковники скажут, что и кому, бессознательное состояние "разрешил" бог, то это означает, что Иисус Христос не умер на Т-образном кресте. Апологеты христианства должны выдумать что-то более изощрённое!

Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, Глава 15: 13 Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; (Павел рассуждает о воскресении мёртвых: "Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес"). 14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. (Павел рассуждает о воскресении мёртвых: "а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша". Именно так оно и есть! Неправильное понимание природы смерти людьми I века н.э. и привело фактически к созданию новой религии христианства. Иисус Христос впал в кому на Т-образном кресте, его посчитали умершим, но он был жив!). 15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мёртвые не воскресают; (Павел рассуждает о воскресении мёртвых. Правильное рассуждение: "мёртвые не воскресают"!). 16 ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес. (Павел рассуждает о воскресении мёртвых. Правильное рассуждение: "мёртвые не воскресают"!). 17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших. (Сущность христианства и основное содержание Евангелия, с точки зрения Павла, сводится к воскресению Христа).

Евангелие от Иоанна

"Глава 19

1 Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его. (Пилат приказывает арестовать Иисуса и бить его).

2 И воины, сплетши венец из тёрна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, (Шутовская одежда царя. Багряница (слав.) - ткань, окрашенная драгоценной пурпуровой краской, а также одежда из этой ткани).

3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. (Насмешки и издевательства над Иисусом).

4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нём никакой вины. (Пилат вновь заявляет, что не находит в деятельности Иисуса никакой вины).

5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: сё, Человек! (Пилат, увидев Иисуса, говорит: "сё, Человек!").

6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нём вины. (Иудеи, подстрекаемые своей верхушкой, требуют распять Иисуса, Пилат вновь заявляет, что не находит в нём вины и передаёт Иисуса иудеям).

7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. (Главное преступление Иисуса, с точки зрения правоверного иудаизма, это то, что Иисус "сделал Себя Сыном Божиим").

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. (Пилат испугался).

9 И опять вошёл в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. (Пилат вновь опрашивает Иисуса, но последний молчит).

10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? (Пилат рассказывает о своей власти).

11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. (Всё по воле бога-отца, с точки зрения Иисуса, однако "более греха на том, кто предал Меня тебе").

12 С этого [времени] Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царём, противник кесарю. (Пилат пытался освободить Иисуса, но иудейская верхушка выступала яростно против, так как царём иудейским становится, по мнению верхушки иудеев, самозванец, не утверждённый римскими властями).

13 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. (Лифостротон - каменный помост).

14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: сё, Царь ваш! (Пилат отдал иудеям царя иудейского - Иисуса).

15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. (В то время в Иудеи царь отсутствовал, было прямое римское правление).

16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. (Иисуса приговорили к распятию).

17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; (Иисус сам несёт свой Т-образный крест, в других Евангелиях пишется, что крест Иисуса нёс Симон Киринеянин).

18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. (Вместе с ним были распяты ещё два преступника).

19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. (Надпись на кресте).

20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. (Надпись на 3 языках, это отличается от версий других Евангелий).

21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. (Иудейская знать не хотела, чтобы писалось, что Иисус "Царь Иудейский").

22 Пилат отвечал: что я написал, то написал. (Ответ Пилата).

23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. (После распятия Иисуса, воины начинают делить его одежду, значит, одежда была неплохой).

24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет,- да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. (Римские воины ссылаются на "Писание", чтобы "реченное" сбылось, то есть Тору и книги еврейских пророков, что невозможно, так как они не верили в Яхве, иудейского бога. Автор данной книги просто-напросто вставил цитату из Псалма 21: "19 делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий". Скорее всего имело место реальное исполнение заранее обусловленного действия, которое Иисус должен был отыграть, одев богатые одежды перед своим распятием, а римские солдаты, завидев богатые одежды на Иисусе, стали невольными исполнителями этого спектакля в реальности).

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. (При распятии Иисуса присутствовали три Марии).

26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! сё, сын Твой. (С женщинами был и любимый ученик Иисуса).

27 Потом говорит ученику: сё, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Её к себе. (Иисус указывает любимому ученику о своей матери: "сё, Матерь твоя!").

28 После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. (Всё должно проходить, как написано в "Писании").

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. (Иссоп - растение, из стеблей которого изготавливались кропила - метелочки для ритуального окропления).

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. (Иисус потерял сознание).

31 Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу,- ибо та суббота была день великий,- просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. (Иудеи просят Пилата перебить голени у распятых).

32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. (Римские воины перебили голени у двух распятых преступников).

33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, (Воины посчитали, что Иисус уже умер, поэтому голени у него не перебили).

34 но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода. ("Один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода", то есть сердце работало, если бы Иисус умер, то сердце не перекачивало бы кровь, а так как тело находилось в вертикальном положении, кровь бы ушла вниз, в ноги. Иисус был жив!).

35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. (Свидетельство того, что это было на самом деле).

36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. (Обязательная ссылка на "Писание").

37 Также и в другом [месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. (Ссылка на пророка Захарию, Зах 12 "10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце").

38 После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев,- просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошёл и снял тело Иисуса. ("Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса" просит тела Иисуса, Пилат разрешает, тело Иисуса снято).

39 Пришёл также и Никодим,- приходивший прежде к Иисусу ночью,- и принёс состав из смирны и алоя, литр около ста. (Этот состав "из смирны и алоя, литр около ста" может уничтожать болезнетворные бактерии и способствовать заживлению ран).

40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. (Римские воины "на глазок" определили, что Иисус умер, на самом деле, он был жив, один из воинов проткнул копьём рёбра Иисуса, "и тотчас истекла кровь и вода" (вода - это гной, сукровица, похожие по внешнему виду на воду), значит, сердце работало, поэтому воины и решили, что Иисус умер. Однако Иисус был жив! При неработающем сердце, кровь в теле, находящемся в вертикальном положении, должна была опуститься вниз. Понятное дело, что такая версия полностью разрушает христианство как религию, все священники, кормящиеся от этой религии, с такой трактовкой, естественно, не согласны. Иисус, по их мнению, умер, на кресте, а затем его бог-отец Яхве якобы его воскресил. Констатация факта наступления смерти. Джуваляков Г.П., Сундуков Д.В., Практикум по судебной медицине, учебное пособие. Ростов-на-Дону, "Феникс", 2006, с. 21-23: "Все существующие пробы диагностики наступления смерти основаны на доказательстве функции главнейших систем организма: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной. К ориентирующим (вероятным, первоначальным) признакам смерти, указывающим на наступление смерти, могут быть отнесены: неподвижное положение тела, бледность кожных покровов, отсутствие дыхания, пульса и сердцебиения, отсутствие чувствительности на болевые, термические и обонятельные раздражители, отсутствие рефлексов со стороны роговицы и зрачков и другие. К достоверным (несомненным, абсолютным) признакам смерти, возникающим в период ранних изменений трупа, относятся: охлаждение трупа (температура в прямой кишке 23? и ниже), высыхание кожных покровов и слизистых оболочек ("пятна Лярше"), трупные пятна, трупное (мышечное) окоченение, аутолиз. Одним из ценных признаков, указывающих на наступившую смерть, является признак Белоглазова ("феномен кошачьего глаза"), который наблюдается уже через 10-15 мин после наступления смерти. В. Установление времени наступления смерти Определение времени наступления смерти на месте происшествия по имеющимся трупным явлениям может быть произведено лишь ориентировочно, иногда с весьма значительным приближением. Охлаждение трупа. Сохранение в трупе прижизненной теплоты устанавливается на ощупь в открытых и закрытых частях тела (подмышечные впадины и др.), а также с помощью термометра (в прямой кишке или за щекой). Охлаждение трупа в среднем заканчивается в течение 24 часов с момента наступления смерти. Оно во многом зависит от температуры окружающей среды, причины смерти, упитанности тела и др. Рекомендуется несколько раз измерять температуру тела, чтобы иметь возможность суждения об интенсивности ее падения. Большинством исследователей признано, что температура трупа, находящегося при комнатной температуре (16-18 градусов), падает в среднем на 1 градус в час. Трупные пятна. Они свидетельствуют о времени наступления смерти, могут указать на ее причину, на положение трупа после смерти, иногда ошибочно их принимают за прижизненные кровоподтеки. Трупные пятна образуются в нижележащих отделах тела через 2-4 часа после смерти, проходя три стадии в своем развитии: в первой (гипостаз) трупные пятна до 12 часов при надавливании на них пальцем полностью исчезают. Во второй (диффузия, стаз) трупные пятна до 24 часов при надавливании лишь бледнеют. В третьей стадии (имбибиция) трупные пятна (свыше 24 часов после смерти) при надавливании пальцем не изменяют своей окраски. При этом необходимо учитывать причину смерти, оказывающую влияние на сроки появления трупных пятен и их развитие. Трупное окоченение. Оно появляется через 2-4 часа после наступления смерти, постепенно развивается и к концу первых суток достигает максимума. При определении времени наступления смерти необходимо учитывать степень развития мускулатуры трупа, температуру окружающего воздуха, предполагаемую причину смерти и другие факторы, оказывающие влияние на скорость и степень выраженности трупного окоченения. Трупное окоченение появляется через 2-4 часа в жевательных мышцах, затем в течение 8-10 часов последовательно распространяется на мышцы шеи, верхних конечностей, туловища, мышцы нижних конечностей. Начиная с третьих суток, подвергается "разрешению", исчезая в указанной выше последовательности. Так называемое каталептическое трупное окоченение характеризуется мгновенным сокращением мышц в момент наступления смерти и этим самым фиксируется поза трупа. Такое окоченение встречается при повреждении области продолговатого мозга, обширном ранении вещества головного мозга и при некоторых отравлениях. Естественно, каталептическое трупное окоченение не может служить критерием при решении вопроса о давности наступления смерти.". Там же, с. 83-84: " Признаки колотой рапы на коже: а) небольшие размеры входной раны; б) форма и размеры раны зависят от формы и размеров поперечного сечения колющего предмета (довольно часто щелевидной формы); в) края раны несколько неровные; г) осаднение краев; д) может быть поясок загрязнения (обтирания); е) стенки канала относительно гладкие; ж) глубина раневого канала преобладает над длиной и шириной кожной раны. Обильное наружное кровотечение несвойственно колотым ранам. 3. При воздействии колюще-режущих предметов. Механизм образования: сложный и неоднозначный. Если колюще-режущий предмет имеет одно лезвие, а второй край - тупой (обушок), то после повреждения кожи острым концом при последующем погружении в тело он будет рассекать ткани своим режущим краем и разрывать или расщеплять обушком. Если колюще-режущий предмет имеет 2 лезвия (обоюдоострый), то после повреждения кожи острым концом он, при после дующем внедрении в тело, рассекает ткани своими режущими краями. Колото-резаные повреждения состоят из входного отверстия, раневого (колото-резаного) канала и выходного отверстия. Различают основной разрез (входное отверстие) и дополнительный разрез (свойства признаков выходного отверстия). Признаки колото-резаной раны на коже. Основной разрез: а) края ровные; б) кайма осаднения; в) кайма обтирания (загрязнения); г) кайма высыхания; д) оба конца острые, остроугольные, (обоюдоострый клинок); е) один конец острый, другой тупой (односторонне-острый клинок); ж) ушибы (при полном погружении клинка - отпечатки в виде ссадин от ограничителя, рукоятки, бородки); з) надрывы кожи у обушковой части раны; и) много пересеченных волос; к) надрезы при втяжении кожи (у лезвия); л) отжимание (сгущение) эластичных волокон (у обушка); м) стенки раневого канала гладкие. Дополнительный разрез: а) края ровные; б) кайма высыхания от травматизации; в) надрывы без осаднения; г) мало пересеченных волос. Другие морфологические признаки, обнаруживаемые у основного разрыва, отсутствуют. Определение типа клинка сводится к установлению признаков действия обушка и лезвия. Действие обушка: а) один конец закругленный или П-образный; б) надрывы кожи (один или два); в) перемычки между стенками канала; г) поясок осадения выражен четко; д) сгущение (отжимание) эластических и коллагеновых волокон. Действие лезвия: а) образуется дополнительный разрез или надрез; б) острые концы повреждений; в) отсутствие перемычек между стенками канала; г) кровоизлияния у конца слабее выражены.").

41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был положен. (Указывается место погребения).

42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. (Указывается, что это была пятница иудейская).".

ПУТЬ ХРИСТА