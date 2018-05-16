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КругозорПОЗИЦИЯ
май '18
ПОЗИЦИЯ

О хранителях и предателях

Записки чеченца

«ДЕРВИШИ»

 

Когда ты эмигрант, ты обречен тосковать по родине. Если же ты  эмигрант политический, ты обречен буквально жить мыслью о ней...

 

С годами эти бесконечные, тяжелые думы, изматывающие тебя день и ночь, начинают давить настолько, что ставят тебя перед выбором: "жить или не жить".

 

В результате одни берут чужие имена и бросаются в объятья нового мира; другие, под флагом "Блудного Сына" обретают тропинку домой; третьи находят покой, обратившись к Небесам; четвертые выходят на большие дороги с кистенем; пятые бросаются во все тяжкие...

 

Но есть группа, которая так и не определилась, десятилетиями продолжая делать круги перед этим перекрестком судьбы, таща на хребте поклажу дум, пусть и ставшую неподьемной.

 

Подобно йогам, питающимся энергией Солнца, эти люди становятся зависимыми от своих дум и начинают балансировать между реальностью и ирреальностью. Их можно назвать дервишами-навабит ("сорняк" по Ибн-Баджу), ибо, погрузившись отчасти в собственный мир, они не отгораживаются от мира реального, продолжая ходить среди людей, и реагировать на раздражители быта понятным людям образом.

 

Часто - с путанными семейными историями, слывя чудаками, не умеющими жить, эти современные дервиши продолжают неблагодарный труд своих предтечей: во тьме первобытного эгоизма нащупывать способы сохранения связи "Сознание-Бог"...

 

Соблюдая традиции "сорняков" - вне хвалы и хулы людской - чеченские дервиши размышляют о добре и зле, и тонких между ними гранях в рассеянном по миру народе.

 

Имею общение с одним из них и часто этим пользуюсь.

 

ПАСЬЯНС ПО-ЧЕЧЕНСКИ

 

Однако в данном тексте мы ограничимся одним - политическим - аспектом размышлений наших сорняков из чеченской эмигранской среды.

 

Для начала вспомним наиболее распространенные виды пасьянса политических идей в чеченских головах на сегодняшний день.

 

1. Россия - колонизировала нас в прошлом, сегодня она несет нам благо, ибо выплачивает пенсии, зарплаты, пособия по инвалидности... В мире, в котором правит жестокое право сильного, нам лучше продолжать находится в составе агрессивной России.

 

2. Россия есть наш исторический враг, однако в данный момент интересы русского и чеченского народов странно совпали. Возможно, в будущем нам предстоит снова сразиться с ними, но сейчас нас устраивает статус-кво под защитой России, ибо свободы нам никто не даст, а могут и уничтожить: как Ирак или Ливию.

 

3. Будучи мусульманами, мы должны сохранять свою религию и свой народ. Россия не препятствует ни первому, ни второму. Более того, в последнее двадцатилетие русские сами массово переходят в Ислам. Самое умное для чеченского народа сейчас - ускоренно развиваться, проникая в бизнес и политику России. А со временем возможно, что мы сумеем и возглавить эту омусульманенную империю.

 

4. Мы - чеченцы-мусульмане, в первую очередь. А Россия - кровный враг мусульман. Как и Америка с Европой. Земная жизнь есть юдоль испытаний и боли, через которые мы доказываем Аллаху свою верность. Помогать мусульманам всего мира в их праведной борьбе против агрессоров-неверных есть вернейший путь в рай, и путь настоящего чеченца.

 

5. Ни Россия с перманентными дураками во главе, ни арабский мир - разобщенный и трусливый - не принесут чеченцам счастья. Выход - в интеграции в демократический Запад (не зря предки предрекали власть англичан!). Ради этого необходимо соединять усилия с либеральной оппозицией в России с тем, чтобы после освобождения Кремля от Путина, Запад увидел в чеченцах своих союзников и помог восстановить свою политическую самостоятельность в рамках Конституции Ичкерии.

 

6. Никто из сильных стран в этом мире не заинтересован в возникновении Чечни в качестве независимой страны. Единственный путь - распространять идеи Свободы среди собственно кавказских народов, порабощенных Россией. Попытаться выстроить конфедеративную концепцию, опираясь на политический вес Грузии...

 

Несмотря на всю очевидную разношерстность (нюансы которой можно обсудить после), все эти идеи объединяет одно - поиск места чеченского народа в мире. А это значит, что каждому предстоит неприятная процедура определения своего отношения к тем, кто в данный момент решает вопросы жизни и смерти нашего народа - к оккупационным властям в Чечне.

 

СТОКГОЛЬМЦЫ-ДАУНЫ

 

Самый поверхностный взгляд на политическую элиту в Чечне отметает любые иллюзии по поводу её адекватности. Факт сей больно задевает национальную гордость чеченцев, прославившихся в веках своим обостренным чувством достоинства, в котором личное плавно переходит в общественное и наоборот.

 

Однако парадокс ситуации как раз в том, что верховный правитель Чечни - человек, многим напоминающий дауна, - сумел обеспечить чеченскому народу десятилетие невиданного в новейшей истории развития.

 

Есть что-то апокалиптическо-эсхатологическое в том, что кадыровы пользуются особым расположением Путина (которого никто кроме как "крысой" не называл), начавшего восхождение во власть с обещания "мочить" чеченцев. С командой приспешников, преуспевших только в убийствах или подхалимстве, Рамзан Кадыров проявляет исключительную настойчивость в деле отстаивания интересов Чечни на федеральном уровне.

 

Результат: упрямые цифры темпов строительства в оккупированной стране мешают карты всем противникам российской власти в Чечне. Ни в советское, ни в дудаевское время народ не знал такой легкой жизни: там практически нет ни единого дома, в котором не получают, например, пособия по инвалидности по фальшивым бумагам.

 

Если в самом начале кадыровской эры широкие массы верили во временность подобной халявы и шли на всякие бумажные махинации исключительно из-за острой необходимости, то со временем всё остепенилось.

 

И сегодня, переживающий настоящий бум рождения и строительства народ, в оккупированной стране сознательно встает за статус-кво с даунами в Грозном и крысами в Кремле. В данной ситуации все аргументы "против" легко разбиваются о железобетонную реальность жизни "до" и "теперь", и ничего с этим поделать нельзя.

 

Таким образом можно констатировать, что в Чечне синдром дауна соединился с другим синдромом – стокгольмским - и эта реальность определяет уманастроения народа, живущего не только внутри, но и вне Чечни.

 

Не в этом ли ответ на вопрос: почему чеченцы так и не создали в Европе свою самостоятельную диаспору?

 

КОГДА КОЛЛАБОРАНТИСТ - ГЕРОЙ, А ГЕРОЙ – НЕ ГЕРОЙ

 

Когда ругают чеченцев, сотрудничающих в той или иной степени с оккупационной администрацией, вспоминается случай, рассказанный мне близким другом.

 

В декабре 1999 года он приехал в родное село, везя с собой тела погибших товарищей. Русские стояли рядом, вражеская разведка была всюду, и мало кто посмел выйти на похороны погибших бойцов Сопротивления.

 

Моему другу с большим трудом удалось уговорить местного имама и нескольких стариков справить обряд. А когда через день, русские подошли вплотную и начали обстрел, а мой друг с десятком товарищей обсуждал (в силу бессмысленности сопоротивления) план отхода в Грузию, к нему пришел тот имам (кстати, родственник моего друга). Он предлагал возглавить парламентеров к тем самым русским, обстреливающим село, и уже убившим женщину с двумя детьми. Мой друг гневно возразил, сказав, что кроме как в прицел смотреть на русских не намерен.

 

Через месяц, когда группа добралась до Грузии, мой друг узнал, что тот самый имам ходил к русским и выторговал-таки у них относительный покой для сельчан и тысяч беженцев, скопившихся там. Он возил им денно и нощно водку, оружие и деньги в качестве выкупа. Во время очередной встречи с солдатней он со своим товарищем был убит. Русские продали сельчанам два тела за крупную сумму: одно целиком, а тело имама - без головы...

 

Этот имам понимал всю опасность задуманного, но действовать по-другому не мог, ибо осознавал ответсвенность за свою паству. Потому и не ушел через безопасный коридор в Грузию.

 

Имеют ли право люди, спасавшие свои жизни и обретшие в Европе славу героев Сопротивления, презирать подобных имамов, что во имя народа сознательно шли на унижения и бесславную смерть?

 

А ведь по всей стране происходило примерно то же самое. Да и сейчас продолжаются подобные сценарии, пусть и с небольшими вариациями.

 

"Горе Побежденные" - так, кажется, сказали Римлянам...

 

Что может быть хуже поражения? Только взаимное ожесточение проигравших...

 

Никто не знает, куда нас выведут наши мысли завтра, однако сегодня видится необходимым переосмыслить отношение к оккупированному народу, обычным людям, которые через дауна ежедневно выторговывают себе хоть какие-то блага у кровожадной крысы. Ведь принося врагу даже человеческие жертвы, наши имамы спасают как умеют свою паству, наш народ.

 

Надо понять, что полмиллиона чеченцев в зарубежье и миллион в Чечне - словно два крыла птицы, без взаимодействия которых ей никогда не взлететь.

 

Там - наша колыбель, а здесь - кладезь знаний, необходимых для выживания в качестве нации.

 

Времени - в обрез, и работает оно против нас: тут Европа нас превращает в космополитов, в то время, как народ на нашей оккупированной родине ускоренными темпами превращается в нечто среднее между зомби и казаком.

 

На фото: Митинг в Париже 23 февраля 2013 г. к 69 годовщине ссылки чеченцев и ингушей в Сибиррь и Казахстан.

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Комментарии

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Ахмед (Чечня)   18.05.2018 15:24

Ассалама 1алайкум, Адам! Извини, что на жаьли мот, но чтобы было понятно другим. В первую очередь, поздравляю с величайшим подарком от Аллаха - Рамаданом! Из всего, что здесь написано, я понимаю того твоего товарища, который не захотел смотреть на русских, кроме как в прицел. Больше всех я не понимаю чеченских туркхов, кадиев, муфтиев и прочих. А то, что происходит прямое следствие вероотступничества. По поводу строительства и прочего в Грозном. Мне пришлось заниматься вопросами исхода населения из Чечни.Привлёк меня в этот вопрос Мустафа Эдильбиев. У него у самого русские разграбили и разрушили 4домовладения в Грозном. Потом он, вопреки своей открытой оппозиции ко всему, что связано с Россией, приехал домой и начал восстановление домовладений. Мэрия Грозного сразу делает задними числами решения суда и сносят всю улицу, только Эдильбиеву никаких компенсаций. Его выселяют два раза - один раз русские, потом их марионетки. Мы специально провели независимое расследование по насильственной депортации чеченцев уже в настоящее время. В 2004г. за подписью лидера русской либерал-демократической оппозиции тогдашнего Премьер-министра РФ М. Касьянова было принято Постановление правительства РФ, согласно которому отменили компенсации и восстановление домовладений, разрушенний русскими фашистами в Чечне. То есть, либерал-демократ и знаковый оппозиционер Касьянов вывел чеченцев за рамки Российской конституции, отменив их конституционное право на жильё и её неприкосновенность. Ты прав в одном - Ичкерийцы проиграли войну, так как они и должны были её проиграть. И прав в том, что ичкерийцы не давали даже этого унизительного грошового пенсия, которое даёт русская власть. Но ты не прав, что Кадыров или кто - либо из его окружения защищают интересы Чечни или чеченского народа, они не моргнув глазом согласятся на участь Нагасаки всей Чечни, лишь бы уцелели они и их семьи. Я помню, как убегали и члены правительства Дудаева. За месяц до начала войны, они ночью подгоняли к своим шикарным домам грузовики, грузили награбленно и вывозили. Война досталась тем, кого они больше всех ненавидели. Тоже самое и со всеми ичкерийцами. В 1998г. в Махачкале, кабинете зам. директора ФСК Яхьяев Руслан (если я не ошибаюсь). были Турпал-Али Атгириев - 1-й Вицепремьер Масхадова, братья Ямадаевы, братья Байсаровы и некоторые туркхи из Чечни были на встрече с сотрудниками ФСК из Москвы. После они получили деньни, оружие и обмундирование, чтобы начать войну с "вахабитами". За оружием и обмундированием и деньгами Атгиреев езди вместе с Хункар-пашей. Он в этом признался лично мне во время 2-й войны. Он, ИншАллах1, раскаялся в своём поступке. Так была начата компания по уничтожению лучшего генофонда чеченцев и лучших мусульман. Я своими ушами слышал, как Атгиреев отдавал приказ командирам открыть огонь с града на Урус-мартан, где было самое активное ополчение, но я перед этим слышал и разговор Мустафы с этими командирами, в котором он назвал вещи своими именами и пофамильно называл всех, кто продался русским. В том, что сегодня произошло в Чечне виноваты туркхи и ичкерийцы. А произошло самое страшное - они убили чеченский народ. Его считай нет, если Аллах1 не возродить его, как тот сказочный феникс
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Султан (Чечня)   18.05.2018 15:54

Ассалама 1алайкум, Ахьмад! Масхадов тоьхна указ дага цадог1у хьуна - кхечупачхьалкхера вайна г1о да баьхкина маджахедаш бай а аьлла. О чём вообще после этого говорить. Ты прав - чеченский народ усилиями продажных туркхаш и ичкерийцев убили. Вай Пайхамара (С1С) бийцина бу къадарий, цаьргара дера долу зулам а. Они перевели стрелки на нашу молодёжь и её уничтожили. Царна ца лаар Ислам ч1аг1лойла, иманехь къам хуьлийла. Посмотри кто эти гомики, о которых трубить весь интернет. Уьш бу-кх уьш - мурадаш - пидары. Сейчас в Чечне ровно такое же самосознание о подавляющего большинства, какое было при СССР. Это и есть, на самом деле, убийство народа, народа, который туркхи превратили в нравственных уродов. А кто они эти туркхи? Они были агентами КГБ, а сейчас - агенты ФСБ. Им это позволяет их религия, позволяет даже вешать кресты и креститься, Валлах1и, Биллах1и, Таллах1и!!!
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