ПРАВДОРУБКА

Кремль преследует оппозиционеров даже заграницей В руки спецслужб РФ или "дружественных" ей стран уже передают конфиденциальную информацию

Российские правоохранительные органы налаживают работу со своими коллегами из "дружественных" стран Евросоюза для поимки эмигрировавших из России оппозиционеров. Некоторые европейские страны передают российским силовикам конфиденциальную информацию об оппозиционерах, которые получили убежище на территории ЕС. Об этом пишет журналист Максим Эристави для американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council.

…Рассказывается о преследовании бежавших из России оппозиционеров, среди которых сотрудник отдела расследований Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Никита Кулаченков.

Кулаченков еще в 2014 году уехал из России и получил убежище в Литве. Российские власти направили обращение в Интерпол с требованием об аресте и выдаче его России, где ему заочно предъявили обвинение. Однако Интерпол счел эту просьбу политически мотивированной и не стал арестовывать Кулаченкова.

В 2016 году оппозиционер поехал на Кипр, где хотел встретиться со своей семьей. Вопреки международному и европейскому праву, получивший убежище Кулаченков был задержан на три недели местными правоохранителями.

Позже стало известно, что экстрадицией Кулаченкова на родину занималась заместитель генпрокурора Республики Кипр Элени Лоизиду. Ранее ее кандидатура рассматривалась на место судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Дело о возможной высылке Кулаченкова в Россию осудили в других странах, после чего оппозиционера отпустили.

Тогда же стало известно об утечке переписки между кипрскими и российскими чиновниками, которая велась до задержания Кулаченкова. В статье отмечается, что речь может идти о гораздо более тесном сотрудничестве российских силовиков с некоторыми европейскими странами по обмену конфиденциальной информацией.

В этой переписке также обсуждалось и дело Леонида Невзлина, экс-совладельца ЮКОСа. Он получил израильское гражданство. Российские власти также просили ордер Интерпола на арест. Как и в деле Кулаченкова, запрос России признали политически мотивированным и отказали.

Из переписки Лоизиду с российскими властями стало известно, что она передала конфиденциальную информацию о Невзлине России, которую ей предоставили адвокаты бизнесмена. Адвокаты сообщали кипрским правоохранителям о политически мотивированном преследовании своего клиента в России и предоставили список стран, которые признают это и предоставляют ему безопасный проезд.

По словам Невзлина, Россия использует иностранные юридические фирмы для охоты на оппозиционеров. Среди недружественных стран он называет также Швейцарию, не входящую в ЕС. Ранее по просьбе Кремля швейцарские власти заблокировали его банковские счета в стране.

О преследовании Кремлем российских оппозиционеров за рубежом говорит также бывший юрист ЮКОСа Алексей Оболенец, который помогает бежавшим из России получить защиту. Сам Оболенец покинул Россию и получил гражданство Израиля. В разговоре с Atlantic Council он отметил, помимо дел Невзлина и Кулаченкова, еще три идентичных случая. В них также речь идет о сотрудничестве российских властей с Лоизиду. Оболенец теперь предупреждает клиентов, что конфиденциальная информация о них может попасть в руки спецслужб России или "дружественных" ей стран: такие случаи стали происходить всё чаще.