США. Крепчает… антисемитизм

ПРАВДОРУБКА

"Ничего не обходится в жизни так дорого, как болезни и глупость"

/Зигмунд Фрейд/

В Америке набирает силу антисемитизм. Согласно данным ФБР в 2016 г. 54.4% всех жертв религиозных преступлений на почве ненависти были евреи. Антидиффамационная лига сообщила о том, что с 2016 г. по 2017 г. число антисемитских инцидентов увеличилось на 57%. Это самый большой годичный рост за многие годы.

Антисемитизм расцвёл во многих левых организациях и группах и глубоко проник в Демократическую партию. Сегодня трудно не заметить упорное стремление левых и демократов игнорировать распространение антисемитизма среди их единомышленников.

Безусловным лидером американских антисемитов является Луис Фаррахан, руководитель движения "Нация ислама". Он не только не скрывает своей ненависти к евреям, белым и к самой Америке, но и открыто пропагандирует это. Вот лишь некоторые высказывания Фаррахана:

- "Белые люди США ещё не развились в настоящих людей" (2000 г.);

- "Белые люди заслуживают смерти и они знают это. Мы пришли, чтобы сделать это" (2015 г.);

- "Америка больше никогда не будет снова великой. Дни её величия закончились. Бог справедливости пришёл" (2017 г.);

- "Евреи были так плохи в политике, что потеряли половину своего населения в Холокосте" (1998 г.);

- "Теперь становится очевидным, что в теракте 11 сентября 2001 г. участвовало много израильтян и сионистских евреев" (2015 г.).

В феврале этого года в Чикаго прошла ежегодная конференция "День Спасителя". Главным докладчиком был Фаррахан. Он осудил "сатанинских евреев" за то, что они были "родоначальниками апартеида". Фаррахан обвинил евреев в том, что они контролируют ФБР и занимаются "химическим стимулированием гомосексуализма среди чёрных мужчин", распространяя марихуану. Кстати, Фаррахан также резко отрицательно высказывался о женщинах, геях и трансгендерах.

На этой конференции присутствовала сопредседатель движения "Women's March" Тамика Мэллори. Она не была пассивным участником конференции. Наоборот, она аплодировала Фаррахану, когда тот извергал свою обычную клевету, и даже сфотографировалась с ним.

Стойким сторонником Фаррахана является председатель "Women's March" Линда Сарсур. Мэллори и Сарсур неоднократно заявляли, что не понимают, почему и за что следует осудить Фаррахана.

В феврале 2005 г. на собрании Congressional Black Caucus Фаррахан сфотографировался с молодым политиком Бараком Обамой. Никто из левых никогда не задавал Обаме неприятные вопросы о его дружбе с Фарраханом. С ним постоянно встречаются видные члены Демократической партии. Только за последние два года с Фарраханом встретились семь демократов, членов Конгресса США, а также и Рам Эммануэль, мэр Чикаго. И никого не смущают антисемитские, расистские высказывания Фаррахана, а также его открытая ненависть к Америке.

Одним из активных сторонников Фаррахана, одобряющего его антисемитские высказывания, является конгрессмен демократ Дэнни Дэвис. Рекламируя себя как стойкого борца с ненавистью и фанатизмом, Дэвис сказал, что провёл свою жизнь, осуждая все формы их проявления. Джон Кэсс, репортёр Chicago Tribune, позвонил в офис Дэвиса и спросил Эрона Коэна, директора по коммуникации в команде Дэвиса, почему Дэвис, осуждая ненависть, не упомянул Фаррхана. Коэн долго молчал, а затем ответил, что перезвонит, если у Дэвиса будет что добавить. Коэн так и не перезвонил.

Сегодня немыслимо себе представить, чтобы кто-либо, будучи многие годы членом ККК, может занять заметное место на политической сцене США. Но давний член "Нации ислама" Кит Эллисон стал заместителем председателя Национального комитета Демократической партии. Демократов, оспаривающих это назначение, можно пересчитать по пальцам.

В феврале 2018 г. Эллисон выступил в Миннеаполисе в качестве представителя Фаррахана. Эллисон, в частности, сказал: "Евреи - одни из самых расистских белых, которых я знаю. Европейские белые евреи пытаются угнетать меньшинства во всём мире". 8 сентября 2013 г. Эллисон и Фаррахан присутствовали на ужине в честь президента Ирана, активно отрицающего Холокост и призывающего к уничтожению государства Израиль.

Оправдывая свои открытые тесные связи с Фарраханом, Эллисон сказал: "Я знаю Фаррахана, я знаю Ближний Восток, я знаю евреев. Но это не то, на что я трачу своё время. Эти контакты с Фарраханом - лишь один сегмент того, что происходит в нашем мире. Мир намного больше, чем Фарахан и его позиция по еврейскому вопросу. Тем, кому тяжело с ним (Фарраханом-Г.Г.), это их дело. Это не моё дело". Избрание Эллисона на высокий пост Демократической партии показывает, что демократам "не тяжело" с Фарраханом.

Левые СМИ уделяют много времени освещению деятельности современных лидеров ККК Ричарда Спенсера и Дэвида Дюка. Сегодня ККК имеет небольшое число сторонников и нулевое политическое влияние. В то же время встреча членов Congressional Black Caucus с Фарраханом левыми СМИ практически не освещалась. Кстати, встречи с Фарраханом не только не разрушают карьеру демократов, но наоборот лишь укрепляют их позиции в Демократической партии.

Диана Ричардсон, член Ассамблеи Нью-Йорка, выступила на одном из заседаний Ассамблеи с часовой речью. Она обвинила евреев в сговоре с целью "захватить её район и украсть её дом". Ричардсон сказала также, что одним из организаторов этого сговоры был её соперник "еврейский сенатор из южного Бруклина".

Член Национального комитета Демократической партии Трайон Уайтт старший опубликовал видео, в котором обвинил семью Ротшильдов в том, что они контролируют климат Земли с целью "выжать деньги из угнетённых".

Нетрудно представить себе судьбу любого американца, если бы он или она обвинили афроамериканцев в заговоре захватить дом, в котором живут белые, или контроле за климатом. Левые раздули бы истерию о фанатизме, расизме и других "измах", которые распространяют в Америке правые. Но те же левые не обвиняют Ричардсон и Уайтта и подобных им демократов в разжигании ненависти и не думают отмежевываться от них.

Видный демократ Кристина Гиллибранд из Нью-Йорка, вероятный кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 г., активно защищает антисемитку Линду Сарсур. Демократы поддержали движение "Занимайте Уолл-стрит", выступавшего также и с антисемитскими лозунгами. Защитниками этого движения были президент Обама, вице-президент Байден, Нэнси Пеллоси и ещё десять сенаторов и конгрессменов демократов и, конечно, Кит Эллисон. Даже на Конвенции Демократической партии в 2016 г., утвердившей Хилари Клинтон кандидатом на пост президента США, громко звучали антисемитские высказывания, например, во время выступления Хэнка Джонсона из штата Джорджия.

В январе 2018 г. в Сенате рассматривалась кандидатура Кена Маркуса на должность помощника секретаря по гражданским правам в департаменте образования. На Маркуса обрушился поток клеветы со стороны ведущих демократов. Они припомнили ему его выступление против антисемитского движения "Бойкот, лишение прав и санкции" (BDS), выступающего против существования независимого государства Израиль.

С декабря прошлого года Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, не может найти время для встречи с активистами произраильской группы, которая поддерживала номинацию Кена Маркуса. Активисты этой группы хотели обсудить с Шумером проблему резкого роста антисемитизма в США и, в частности, в американских университетах и общественных школах. Шумер отказывается от этой встречи, так как рост антисемитизма в Америке его не интересует.

Кит Эллисон неоднократно заявлял о том, что он и его коллеги по Демократической партии не озабочены их тесными связями с Фарраханом. Эллисон прав, потому что антисемитизм встроен в Демократическую партию. Если вы демократ, вам не надо оправдываться за поддержку антисемитизма своих коллег.

Сегодня уже невозможно не заметить тенденцию распространения антисемитизма среди левых и демократов. Республиканская еврейская коалиция обвинила демократов в "вопиющем антисемитизме в их рядах". Один из крупнейших доноров Республиканской партии миллиардер Шелдон Адельсон написал в The Wall Street Journal в 2012 г., что он покинул Демократическую партию, потому что она кардинально изменилась, став "домом для внутреннего антиизраильского и антисемитского движений среди рядовых демократов". Это было сказано в 2012 г. С тех пор враждебность к Израилю, перерастающая в открытый антисемитизм среди демократов усилилась.

По данным Pew Research Center поддержка Израиля среди демократов упала с 45% в 2002 г. до 33% в 2017 г., а среди республиканцев выросла с 53% до 74%. Среди левых и демократов критика Израиля быстро переходит к отрицанию его права на существование. А это современная форма антисемитизма.

Левые еврейские лидеры стараются не замечать антисемитизма Фаррахана и его сторонников в Демократической партии. Например, редактор New York Times Джонатан Вейсман в своей пространной статье "Антисемитизм на подъёме. Почему американские евреи не говорят об этом?", опубликованной 17 марта 2018 г., даже не обмолвился об антисемитских высказываниях Фаррахана.

Активисты левых еврейских организаций, оправдывая беззубую критику антисемитизма своих левых коллег, утверждают, что такая критика отвлекает внимание от критики антисемитизма в правом лагере. Генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт заявил , что нужно сосредоточиться на борьбе с антисемитизмом среди правых. К правым от относит ККК и небольшие группы американских неофашистов. Сегодня все антисемитские выступления в американских университетах совершают левые группы. Правых антисемитских групп не существует. Но Гринблатт этого знать не хочет.

Левые еврейские организации упорно работают над тем, чтобы найти общий язык с демократами, выступающими с антисемитских позиций. Так, руководители J. Street встречались с Дэнни Дэвисом и заявили о своей поддержки Дэвиса на выборах 2018 г.

Антисемитизм быстро набирает силу в Америке. Бацилла антисемитизма нашла благодатную почву в Демократической партии. Но это упорно не видят левые американские евреи, слепо поддерживающие демократов.

Консультант Демократической партии Хэнк Шейнккоф сказал: "Более вероятно, что Земля столкнётся с Марсом, чем большинство американских евреев перестанут голосовать за демократов". К сожалению, это горькая и справедливая оценка. Левые американские евреи не хотят или не могут понять, что голосуя за демократов, они голосуют за усиление антисемитизма в Америке.

Поддержка Демократической партии левыми американскими евреями это недальновидная и глупая позиция. Глупость всегда обходится дорого, а нередко - очень дорого. Но левые американские евреи убеждены в том, что их не коснётся расплата за эту глупость.