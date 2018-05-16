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КругозорИЗ ПОЧТЫ "КРУГОЗОРА"
май '18
ИЗ ПОЧТЫ "КРУГОЗОРА"

Заявление Российского гуманистического общества

В связи с репрессиями против участников общественных организаций 5 мая 2018 г.

5 мая 2018 года оппозиционная акция, "Он нам не царь", прошедшая в десятках российских городов, сопровождалась массовыми задержаниями её участников сотрудниками полиции. Всего, по данным ОВД-инфо, было задержано 1600 человек, в том числе в Москве 719 человек. Среди участников и задержанных большинство - молодые люди, в том числе подростки старшего школьного возраста. Фото и видеокадры с изображениями подвергнутых насилию, поваленных на землю 15 - 17-летних подростков, в том числе девушек, не могут не вызвать возмущения и протеста у каждого честного, порядочного человека.

Отличительной особенностью данной акции стало появление на ней представителей Центрального Казачьего Войска, военизированной, традиционалистской организации, финансируемой из государственного бюджета. Казацкая нагайка была символом подавления политической свободы в Российской Империи, и сегодня этот традиционный символ деспотизма вновь вернулся на улицы российских городов.

В "Манифесте российских гуманистов" мы заявили, что "поддерживаем политические и гражданские акции с общедемократическими требованиями". В таких акциях традиционно участвуют законопослушные, ответственные граждане России. Никакой угрозы общественному порядку такие акции не представляют. В то же время городские власти в нарушении 31-й статьи конституции РФ вот уже который год под надуманными предлогами отказывают организаторам в согласовании таких акций, а потом подвергают репрессиям их участников. Мы выражаем поддержку всем задержанным, всем подвергшимся штрафам и административным арестам участникам акции "Он нам не царь".

Мы требуем освобождения от административной ответственности всех участников акции "Он нам не царь"!

Мы осуждаем действия Президента РФ, несущего главную ответственность за ужесточение политического режима в России!

Мы осуждаем депутатов Государственной думы РФ, на протяжении многих лет ужесточающих законодательство о митингах и демонстрациях!

Мы осуждаем действия городских властей, не согласовывающих под надуманными предлогами оппозиционные акции!

Мы подчёркиваем особую ответственность московской мэрии, ответственной за финансирование парамилитарных казачьих организаций.

Мы осуждаем руководителей МВД и Национальной гвардии, отдающих приказы о разгонах митингов и массовых задержаниях их участников!

Мы осуждаем действия рядовых сотрудников полиции и национальной гвардии, выполняющих незаконные приказы, применяющих насилие в отношении участников мирных акций, оформляющих лживые протоколы на задержанных и дающие лживые показания в судах!

Мы осуждаем судей, выносящих участникам митингов приговоры об административных арестах и штрафах!

Российское гуманистическое общество призывает всех участников общественных движений и политических партий, уважающих Конституцию РФ, права и свободы граждан, объединить усилия для широкой кампании, направленной на прекращение любого насилия, преследований в отношении участников и организаторов мирных протестных акций вне зависимости от их "санкционированности". Мы призываем подавать правовые иски к исполнителям репрессий, и обращаемся к общественности инициировать сетевые петиции за отмену репрессивных антиконституционных законов.

Принято большинством голосов Российского гуманистического общества.

На фотографиях - на акции протеста в Москве 5 мая 2018 г.

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