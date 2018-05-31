ИРОНИЗМЫ

О, женщины!.. Не в бровь, а в глаз

ОБ АВТОРЕ

Аркадий Давидович - уникальный человек, писатель, афорист, автор бесчисленного количества афоризмов и основатель уникального музея афористики.

o В глаза, как правило, бросаются девушки, которые никогда не бросаются на шею…

o Если б мужчины ценили женщин за ум, дур было бы куда меньше.

o Чтобы разглядеть женщину, нужно заткнуть уши.

o Когда с женщины не сводят глаз, она хорошеет на глазах…

o Сила женщины заключается не в том, что она говорит, а в том, сколько раз она это говорит.

o Жизнь надо принимать такой, какая она есть, а женщин - такими, какими они притворяются.

o Женщина пытается завлечь мужчину смехом, а удержать слезами.

o Когда женщина не знает, чего она хочет, - она хочет не тебя.

o Любящая женщина все простит, но ничего не забудет.

o Не следует противоречить женщине - достаточно подождать, пока она переменит мнение.

o Чем красивее женщина, тем труднее её переспорить.

o Не стоит говорить с женщинами о возрасте, и с возрастом - о женщинах.

o Жизнь становится все короче, а ноги девушек - все длиннее.

o Женщина никак не хочет понять, что любить ее вечно - вовсе не значит любить ее все время, без перерывов.

o Женщина становится свободной с той минуты, когда ее уже не заботит, что думают о ней другие женщины.

o Лучше быть без ума от женщины, чем с умом, но без нее!

o Есть женщины такие красивые, что хочется потушить свет, чтобы лучше их рассмотреть.

o Немногие женщины настолько глупы, чтобы слушать разумные доводы.

o Женщины любят тех, кого любят женщины.

o У женщины два возраста - до косметики и после.

o Все женщины неповторимы, все бабы одинаковы.

o Если мы не желаем перечитывать женщину, её не стоило и читать.

o Каждой женщине нужно что-то любить, даже если это будет всего лишь мужчина