Возьмёмся за руки, друзья…

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

У мамы Александра был… даже не знаю как это назвать, ну предположим, домашний эмигрантский салон культуры. Там собиралась полубогемная публика: бывшие музыканты, доморощенные певцы, недоучившиеся художники, поэты в изгнании, во всяком случае так себя называвшие. Вторая же часть гостей была "трудовым коллективом" - жены творческой интеллигенции, тяжелым трудом зарабатывавшие хлеб, в том числе для своих интеллектуальных мужей: работницы близлежащих фабрик, мелкие служащие, секретарши, бухгалтерши, и нечто подобное.

Мама Александра была серьезно озабочена будущим сына. Ему было уже тридцать лет, и он не был женат. Да и с девушками не особенно встречался. Он был красив, высокого роста, широкие плечи, нос с горбинкой, восточные маслянистые глаза. В маму он не пошел - она была среднего роста с простыми чертами лица, редкими волосами, отчего всегда носила парик. Надо сказать, что из своей русскоязычной эмигрантской среды девяностых годов в филадельфийском норд-истовском окружении не так уж легко было найти себе пару для Александра. Но дело еще усугублялось тем, что мама Александра искала определенный тип "девушки-ангела" для своего сына.

Мама была дама активная и решительная. Она обратилась к многочисленным знакомым полубогемного общества культуры, которым руководила, и общими усилиями "девушка-ангел", наконец, была найдена. Как говорится: она ему встретилась, а он ей - попался…

Её звали красивым именем Анна. Учитывая любовь Александра к материальной культуре, она соответственно обладала достаточно большими округлостями и впереди и сзади. Диспропорциональность фигуры привела к небольшим осложнениям - платье невесте даже с трудом не могли отыскать в нормальном магазине для молодоженов. Пришлось в достаточной мере потратиться деньгами и временем на портних из местечка Бельцы, у которых теперь в Филадельфии была своя пошивочная мастерская.

Состоялась роскошная русско-еврейская свадьба в ресторане с претенциозным и пышным названием "Император", куда была приглашена местная местечковая знать. Платья были взяты на прокат на один день в ближайших магазинах одежды, сияла дешевая бижутерия всех цветов и оттенков. Еда была на выбор: гусиная печенка, пельмени по-сибирски, вареники по-украински, купаты по-грузински, плов по-азиатски и т.д. и т.п. Стандартный набор подарков: кухонные принадлежности, немного техники: соковыжималки, смесители продуктов и т.д., кроме этого, кофейные и чайные чешские наборы из русских магазинов, и всё в таком духе.

После свадьбы, на собранные деньги, сразу сняли две квартиры - рядом. Одну для мамы Александра, другую для молодоженов.

Естественно, первый скандал произошел на второй же месяц совместной жизни молодых. Поссорились, выясняя отношения, обе мамы - жениха и невесты, и, естественно, Александр с женой не остались в долгу. Но за эти два медовых месяца совместной жизни, молодая успела удачно забеременеть, что впрочем, было не таким уж и сложным делом. У Александра позднее родился сын… Что такое семейное счастье, вы знаете сами: это промежуток времени между двумя семейными несчастьями.

Дальнейшую судьбу его жены легко проследить в связи с разразившимся скандалом в международной русской корпорации "Берег", где в то время служила уже эксподруга Александра. Там работал бывший эмигрант послевоенной второй волны, старичок по имени Николка. Он, не выдержав округлостей дамы и тоски по русской крупной материальной культуре, шлепнул-хлопнул ее по заду. Скандал был грандиозный. Старичка Николку перевели в другой филиал компании, вынесли выговор с предупреждением за вольность в рядах активистов антисоветского пропагандистского сообщества - тогда уже на полную мощность шла кампания по перестройке, сближение Запада и Востока, учреждение совместного бизнеса между двумя странами.

Вот тут-то и начались довольно-таки необычные события. Мама Александра - новоиспеченная бабушка - полностью и бесповоротно перешла на сторону невестки, окончательно помешалась на внуке, очаровательном мальчике по имени Сальвадор, в честь нового папы-эмигранта из Латинской Америки. Вот тут-то бабушка разошлась по полной программе и пословице - чем ближе живёт бабушка, тем толще внуки. А сам Александр "ушел" на второй план. Мать Александра - София Николаевна - ублажала невестку как только могла, и сыну пришлось съехать с квартиры в другую часть района.

Дальше - больше. Конечно, София Николаевна, в девичестве Фельдман, не могла забывать и о своем родном отпрыске Александре. Поэтому через год появилась некая Розочка, сыгравшая огромную роль в дальнейшей жизни нашего героя.

А дело происходило таким образом. Розочка появилась на очередной встрече салона культуры мамы Александра - мадам Фельдман. Розочка была украинского типа с черными бровями и глазами, яркая и статная девица. Каждый член сообщества поощрялся в сообщении какой-нибудь оригинальной новости для общей пользы и развлечения.

Розочка, будучи первый раз на таком престижном заседании, от волнения немного переборщила. Она зачитала вслух, плохо переведенную с английского языка заметку какого-то известного университета о том, что проживание за границей обогащает творческий потенциал человека. Это сообщение потрясло местное эмигрантское полубогемное общество до глубины души, так как, по воле случая, все они были иностранцами в этой одной ими же избранной стране. Мало этого, сообщение Розочки вселяло им надежду на будущее творческое существование и, конечно, разумеющуюся востребованность.

В чем же заключалось это сообщение? А вот оказывается в чем. В заметке утверждалось, что проживание не в родной стране помогает расширять сознание и обогащать творческий потенциал человека. Так считали эксперты психологической ассоциации одного знаменитого университета. Говорилось, что получение опыта в зарубежных культурах давно служит классическим рецептом стимулирования воображения для писателей, музыкантов и художников.

Специалисты решили выяснить, действительно ли проживание за границей делает людей более творческими. Был проведен эксперимент со студентами. Предлагалось решить опыт-тест творческого понимания: на столе рядом с картонной стеной были расположены три объекта - свеча, пачка спичек и коробка кнопок. Задача состояла в том, чтобы прикрепить свечу к стене и чтобы она горела правильно, и ни капли воска не попало на стол или на пол.

Решение проблемы заключалось в использовании пустой коробки из-под кнопок, чтобы поместить свечу внутрь. Опыт-тест определил способности человека видеть различные предметы по их функциональности и их характеристикам, которые можно использовать не по назначению…

Короче, результаты показали, что чем больше времени студенты жили за границей, тем с большей вероятностью они принимали самые творческие решения задачи. Психологи полагали, что адаптация человека к иностранной культуре способствует своего рода психологической трансформации сознания, обогащая его творческие возможности.

В салоне культуры мадам Фельдман это сообщение Розочки вызвало просто шок. В основном невостребованные музыканты, художники, поэты и другие творческие личности твердо верили в свое предназначение, верили в свою исключительность на новой родине и только ждали того счастливого момента, чтобы местные аборигены тоже это поняли. А тут целая теория! Сообщение научного центра и университета! Поставленные, в конце концов, опыты! А выводы! Да что там говорить…

Героем вечера, конечно, была Розочка. И тут в дополнение наша героиня прочитала взволнованным голосом известное стихотворение-песню Булата Окуджавы "Возьмемся за руки друзья…", до боли знакомую эмигрантам. Хотя вначале она хотела прочитать пастернаковское "Свеча горела на столе, свеча горела…", чтобы проиллюстрировать опыт психологов. Но в последнюю минуту всё-таки остановилась на Окуджаве. Правда, она читала его тихим голосом в полной наступившей тишине:

Как вожделенно жаждет век

Нащупать брешь у нас в цепочке.

Возьмемся за руки, друзья,

Возьмемся за руки, друзья,

Чтоб не пропасть поодиночке…

И все присутствующие дружно взялись за руки. А Розочка продолжала:

Среди совсем чужих пиров,

И слишком ненадежных истин,

Не дожидаясь похвалы,

Мы перья белые свои почистим.

И дальше уже вся аудитория, знавшая наизусть это стихотворение, подхватила:

Когда ж придет дележки час,

Не нас калач ржаной поманит,

И рай настанет не для нас,

Зато Офелия всех нас помянет…

Но конец стиха она опять прочитала в оцепеневшей тишине:

Пока ж не грянула пора

Нам расставаться понемногу,

Возьмемся за руки, друзья,

Возьмемся за руки, ей-богу.

И все писатели, художники и их жены дружно пели.

Это было знаменитое соло Розочки, которое не могло пройти мимо Александра. Он заинтересовался новой посетительницей культурного салона. Розочка оказалась дочерью приличных старинных санкт-петербургских жителей. На культурной встрече она была первый и последний раз. Но этого было достаточно, чтобы Розочка и Александр близко познакомились. Розочка когда-то училась музыке, искренне ее любила, особенно оперу, и больше ее мало что интересовало, разве что чтение книг романтического характера. Но и этого было достаточно для продолжения знакомства с Александром. Работала она в какой-то довольно приличной компании служащей и достаточно зарабатывала на жизнь.

Розочка вела исключительно замкнутый образ жизни. У нее была довольно просторная уютная квартира в высотном кооперативном доме. Через некоторое время напротив нее поселился новый сосед - наш герой рассказа Александр, ставший со временем довольно удачливым программистом.

Розочка почти всё время проводила за роялем и чтением книг. Она ни разу не ездила ни в Россию, ни в Израиль, откуда были ее предки. Если кто-нибудь приглашал их в гости, то Александр объяснял без всякого смущения: "Розочку раздражают люди. Она их с трудом выдерживает. Ей это утомительно. К тому же мы рано ложимся спать…". Хотя можно было всё объяснить попроще.

Но последующие события развивались по уже известному сценарию. Да-да. Розочка, конечно, легко забеременела и родился, на счастье мадам Фельдман, другой очаровательный мальчик по имени Ричард, так похожий на своего папу, то есть на её сына. И жизнь пошла той же чередой.

Но смысл этой жизни состоял в том, что она не должна была стоять на месте. Или как говорят: соль жизни в том, что она не сахар, или - найти своё место в жизни легче, чем его занять. Наш герой стал уставать от будней и однообразия. Надоели русские магазины и рестораны, аптеки и парикмахерские. Даже до кладбища было два шага ходьбы. Жена, уже вторая, была занята ребенком, и находила в этих заботах огромное удовольствие. Он же, как и она, разочаровался в людях.

А наш герой тем временем учудил новый номер своей программы. Он заключил очень выгодный контракт с одной известной фирмой на работу в одну продвинутую страну Африки. Провожать его в аэропорт пришли две жены, одна бывшая, и два его маленьких мальчика. Плюс всё та же неугомонная держательница салона культуры мадам Фельдман, обожавшая своего дитя и внуков.

Дальше - еще больше. Через год в Филадельфию пришло два пакета, письмо и фотография. Один пакет с указанной большой суммой денег предназначался маленькому мальчику по имени Сальвадор и его маме Анне. Второй пакет с указанной большой суммой денег предназначался маленькому мальчику по имени Ричард и его маме Розочке. Письмо соответственно предназначалось всем присутствующим при прочтении. В нем сообщалось, что Александр удачно открыл свою собственную компьютерную компанию и фирма зарабатывает приличные деньги. И сын мадам Фельдман даже развлекается новыми технологиями, создав программу для африканских стран перехода от их бывшего социализма к теперешнему капитализму, и пропагандирует эти идеи на международных конференциях. Его любимой пословицей стало высказывание: беда Африки не в дорогах и не в дураках, а в дураках, указывающих дорогу…

На фотографии он снят с прелестной африканской женщиной - его новой гражданской женой и маленьким шоколадным месячным младенцем - его новым сыном по имени Ауник - братиком Сальвадора и Ричарда, и третьего внука мадам Фельдман.

Вот какая история. И запомните: жизнь - это такая лотерея, в которой лучше удачно ошибиться, чем неудачно угадать. Всех нас хранит Господь: вот только срок хранения у всех разный…