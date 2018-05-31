КРИМИНАЛ

Путинская РФ в махах и замахах Дудаев и Масхадов предостерегали о гопнике из подворотни, чья суть обнажена уже в полной мере

ФИАСКО В АРГЕНТИНСКОМ ТАНГО

Россия в лице своей политической элиты продолжает ошеломлять. Причем новости, касающиеся Кремля, уже прочно приобрели криминально-скандальный оттенок.

Калейдоскоп событий меняет картинку за картинкой со всё возрастающей скоростью, и мир постепенно перестает удивляться очередной выходке Кремля - каждый раз столь же странной, сколь и бесславной.

Глобальные массмедиа только-только начали отходить от эпохального разгрома российских солдат удачи, очень неудачно полезших на американскую зону, чтобы "отжать" нефтезавод (который, ко всему прочему, контролируется курдами - стратегическими союзниками Москвы против Анкары), как 1 марта случилась другая напасть - обращение президента России Путина к Федеральному Собранию...

Речь сия, не сходящая с тех пор с первых полос мировых СМИ и уже окрещенная аналитиками как "самая безумная выходка Путина", мало чем отличается по увлекательности сюжета от другого новейшего кремлевского скандала - аргентино-кокаинового.

Вообще-то, скандал главный (речь Путина) неразрывно связан и с кокаиновым, и с сирийским, и все три идеально ложатся в канву такого уродливого образования современности на нашей планете, как "путинская Россия".

Для сомневающихся предлагаю вместе вспомнить пять фактов, связанных с продолжающимся "кокаиновым скандалом" (начало которому, надо отметить, было заложено в конце 2016 года, когда началась антикокаиновая операция аргентинской наркополиции):

1. Вопреки утверждениям кремлевских СМИ такая крупная партия ни в коем разе не могла быть "пробной", ибо содержала почти 400 килограммов чистейшего кокаина стоимостью в полсотни миллионов долларов... Хотя бы в силу того, что история мирового наркотрафика не знает случая, чтобы такой крупный опт отправляли по непроторенному пути.

2. Партия сия (состоящая из 12 чемоданов общим весом около полутонны, в которых аргентинская полиция заменила кокаин на муку) была доставлена в Москву не каким-нибудь "левым" самолетом, а правительственным бортом самого Патрушева (директора Совета Безопасности РФ), случайно пролетавшего накануне рядом с посадкой в Буэнос-Айресе.

3. Сама операция (на самом деле начатая исключительно аргентинской стороной и только позже политкорректно названная "совместной аргентино-российской") полностью обнажила вовлеченность высшего дипкорпуса России в наркотрафик. О самом после Викторе Коронелли мало что известно в этом плане (кроме того, что он под давлением аргентинской полиции, предоставившей ему неоспоримые факты ввоза наркоты в ворота российской дипмиссии, пошел на сотрудничество с властями страны), чего нельзя сказать об отпрыске посла - Викторе Коронелли-младшем - который задерживался (но был тут же отпущен по звонку папаши) в Москве за наркоторговлю еще в 2010 году.

4. За две недели освещения этого скандала в СМИ уже и соседний Уругвай подключился к расследованию связей отечественных наркокартелей с Кремлем, и Колумбия нервно зашевелилась... И нам остается только гадать об истинном размахе этого кровавого бизнеса российских послов-барыг в Латинской Америке.

5. В свете всего сказанного выше цепь (всего 9 случаев на сегодня) неожиданных смертей российских дипломатов по всему миру за период с начала операции включая замдиректора Государственного Протокола МИД Сергея Барашкова (утоплен в ванне у себя дома) и начальника отдела Латиноамериканского департамента МИД Петра Польщикова (застрелен в голову в своей же квартире) не выглядит такой уж загадочной.

А довершает этот зловещий ряд неожиданно вскрывшийся факт инициации этой нарковойны правительствами стран, как раз регулярно сотрясаемых скандалами, связанными с вовлеченностью - на уровне высшего руководства - в международный наркотрафик (под зорким надзором ЦРУ, стоящем в данный момент за кулисами и норовящем утащить обнаруженный в США знаменитый путинский триллион).

Но, как бы то ни было - на ловца и зверь бежит: аргентинское танго милонгеро российского жулья завершается явно не по плану московских хореографов...

В.В. И ТЕНЬ ГААГИ

Кроме целой плеяды неудач, продолжающих с начала года сыпаться на многогрешное темя кремлевского пахана: (потери целого батальона ихтамнетов в Сирии; тлеющего аргентинского кокаина; нависающего дамокловым мечом дела о "путинском триллионе" в руках американского правосудия), Путина обрадовали и его заклятые друзья - чеченцы.

Дело в том, что в ознаменование годовщины тотальной депортации их народа в 1944 году (признанной Европарламентом в 2004 году актом геноцида), Свободные Чеченцы Европы подали иск против России и лично Путина в Международный Уголовный Суд в Гааге - за военные преступления в ходе двух войн с 1994 года. При том, что мировые СМИ почти не освещали данное событие, оно было живо подхвачено многими известными русскими ютуб-каналами, включая Сотник-ТВ, и не могло не дойти до Путина.

Поэтому вторая часть речи Путина, наполовину состоявшая из описаний последних адских изобретений русского ВПК, напомнивших военным экспертам Европы и Америки "Вундерваффе" Третьего Рейха (миф о "Чудесном Оружии", которым Гитлер поддерживал боевой дух своей погибающей империи в 1944-45 годах), мне, как чеченцу, более понятна.

Смонтированные явно впопыхах плохонькие ролики с убогой графикой а-ля Марио 90-х, чтение строго по шпаргалке, частые сбои и покашливания - всё указывало на то, что вторая часть Обращения (в отличие от первой - размеренной и скучно-плавной) писалась буквально накануне и наспех. Практически все эксперты заметили это разительное отличие и ломают голову, ища этому объяснение... А разгадка проста: судя по всему, вторую часть писал на коленке лично Путин, и ролик к ней смонтировали тут же - за пару часов.

Под давлением обрушившихся на него ударов, президент РФ потерял последние остатки чекистского хладнокровия и обнажил в полной мере свою истинную суть гопника из подворотни. Вот вам и загадка его виртуального пуляния "вундер-ракетой", летящей со скоростью в 20 махов и двигаемой ядерной тягой (что является технически невыполнимым, по мнению всех ведущих ученых мира) к Флориде в отместку за то, что "нас никто не хотел слушать".

Теперь, когда психический диагноз Путина (озвучив который и поплатился жизнью Борис Немцов) проявился во всей своей ужасной наготе, впору вспомнить, как ни сами россияне, ни мировая элита не услышали предостережений Дудаева, а затем Масхадова - президентов Чеченской Республики - страны, первой принявшей натиск русизма и принесенной в жертву еще мелкому в то время упырю Путину.

Результат - кровь грузин, украинцев, сирийцев... Европа и Америка, содрогнувшиеся под ударами традиционно дружественных Кремлю "исламистов"... И в довершение - сегодня планета получает большого Ким Чен Ына в Кремле, открыто угрожающего спалить уже весь мир в глобальной ядерной войне.

Остается ждать скорейшей Фултонской Речи...

Только боюсь, что вместо "железного занавеса" фигурировать там будет, уже, "свинцовый саркофаг".

Да и то - если хорошенько поторопятся.