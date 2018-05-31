Трамп - один из успешных Президентов современной истории США

ПОЛЕМИКА

"Морской прилив поднимает все лодки"

/Президент Джон Кеннеди/

Когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2016 г., все левые СМИ уверенно предсказывали наступление худших времён для США. Они убеждали нас в том, что разразится экономический кризис, безработица резко возрастёт, заработная плата начнёт снижаться и благосостояние американцев ухудшится. В действительности всё происходит наоборот.

В апреле было создано 164 тыс. новых рабочих мест и уровень безработицы упал с 4.1% до 3.9%. Это самый низкий показатель с конца прошлого века. Большинство экономистов предполагали, что уровень безработицы снизится только до 4%. Средний уровень безработицы в США после окончания Второй мировой войны до 2016 г. был равен 5.75%. В марте в экономику было добавлено 135 тыс. рабочих мест. На снижение темпов роста новых рабочих позиций в зимние месяцы этого года повлияла суровая зима.

Уровень безработицы среди афроамериканцев упал до 6.6%. Это самый низкий показатель с 2000 г. Среди испаноговорящих американцев безработица снизилась до уровня 2006 г. и составила 4.8%. Эти результаты были достигнуты благодаря экономической политике Трампа, которого левые объявили "противником меньшинств".

Безработица среди белого населения США не изменилась и составила 3.6%.

Таким образом, происходит сокращение разрыва уровней безработицы между белым населением и меньшинствами страны.

Заработная плата выросла на 2,6% в годовом исчислении. Это на 1.8% превышает её рост в прошлом году. Рост зарплаты не подстегнул рост инфляции. Поэтому Центральный Банк США оставил величину процентной ставки без изменения. В заявлении Банка отмечается, что "экономическая активность растёт умеренными темпами и условия на рынке труда остаются сильными".

Сегодня количество вакантных рабочих мест совпадает с количеством безработных. Это произошло впервые с тех пор, как такую информацию начали собирать. Однако не каждый, кто хочет работать, может найти работу. Всегда будет существовать несоответствие между видами вакансий и квалификацией желающих найти работу. Но для них экономическая ситуация в стране наилучшая за многие годы.

Даже при наилучших экономических условиях существуют люди, которые по личным причинам оставляют работу и не сразу приступают к поискам новой. Так, в марте добровольно ушли с работы более трёх миллионов человек.

Уровень участия трудоспособного населения на рынке труда застрял на отметке 62%-63%. Для привлечения на рынок труда людей, прекративших искать работу, администрация Трампа разработала программы получения новых специальностей и повышения квалификации американцев, а также приступила к дерегулированию системы лицензирования профессий.

Левые СМИ и многие экономисты пугали нас , что в результате снижения налогов уменьшится поступление налоговых сборов в казну. Закон о сокращении налогов начал действовать с 1 января 2018 г. И уже в апреле был получен солидный профицит. В казну поступило на $218 млрд. больше, чем было израсходовано. Кстати, рост расходов составил $297 млрд.

В результате снижения налогов работодатели начали повсеместно расширять свои производства. Число работающих увеличилось. Поэтому количество людей, платящих налоги, возросло. Хотя налоги на каждого уменьшились, но число налогоплательщиков возросло. Увеличились также и налоговые поступления от предприятий из-за их расширений. В целом за первые семь месяцев текущего финансового года в казну поступило на $83 млрд. больше, чем за тот же период прошлого финансового года.

Производительность труда, упавшая в результате экономического спада 2008 г. и экономической политики Обамы, возросла и достигла величины среднего значения за последние 25 лет.

В результате успешной экономической политики уровень оптимизма владельцев малых предприятий достиг 94,5%. Это самый высокий показатель после окончания Второй мировой войны. Почти 93% производителей сообщили о том, что с оптимизмом смотрят в будущее.

Налоговую политику Трампа поддерживают 90% опрошенных американцев. Congressional Budget Office повысил оценку экономического роста в этом году до 3.3%. При Обаме экономический рост был в два раза ниже.

Все левые экономисты высмеивали обещание Трампа довести рост экономики до 3%. Главный экономический советник президента Обамы Лэрри Саммерс сказал, что для того, чтобы поверить в трёхпроцентный рост экономики, мы должны поверить в "зубастых фей (в это верят обычно маленькие дети - Г.Г.) и смехотворную экономику". Саммерс прав, когда говорит о возможностях развития экономики при демократах. Сегодня они мечтают вернуться к обамовской экономике. Так Нэнси Пелоси обещает повысить налоги и ужесточить правила ведения бизнесов, если демократы победят на выборах 2018 г. Если вы тоже мечтаете жить при обамовской экономике, голосуйте за демократов.

Администрация Обамы делала всё возможное, чтобы надеть наручники на свободный рынок. При Обаме нельзя было даже мечтать об экономическом буме, охватившем сегодня нашу страну. Трамп сократил число правил, ограничивающих деловую активность, и уменьшил налоги. Экономическому сектору были предоставлены необходимые условия для успешного развития. И результаты не заставили себя ждать.

Дональд Трамп уже стал одним из успешных президентов современной истории США. Однако не ожидайте, что достижения Трампа прервут разыгрывание левыми СМИ мыльной оперы под названием "Сторми Даниэлс", а демократы откажутся от своих попыток проведения импичмента президента.

Экономическая политика Трампа очень успешна. И американцы выигрывают от этого.

Примечание автора: в статье были использованы данные Bureau of Labor Statistic, Department of Labor, Congressional Budget Office, Job Creators Network.