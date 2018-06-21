Не возвращать мир к театру гладиаторов - уж больно тот был кровавый

ЭПИЦЕНТР

Читатель не поверит, но данный текст адресован прежде всего одному читателю, впрочем, возможно и другим вдумчивым будет небезынтересен. Начну по порядку.

Доказывать, что Россия - страна театральная, не надо. Достаточно вспомнить творчество, и трагические в большей или меньшей степени судьбы Станиславского, Михаила Чехова, Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Вахтангова, Любимова, Эфроса, Акимова, Товстоногова, Ефремова, Серебренникова… Список можно расширять и продолжать, и он займет как минимум целую страницу. Это без оперы, балета и театра кукол. Правды ради отмечу, что и некоторые другие страны в большей или меньшей степени театральны и легко могли бы предъявить свой список.

Увы, театр вписывает не всегда только творческие страницы в историю. Например, в киевском - убили премьера Столыпина. Но и тут российское государство не одиноко. А, пожалуй, и уступает безусловному лидерству Соединённых Штатов - там в театре убили Президента Линкольна.

Однако, простите, речь пойдёт не о традиционном театре, и хотя А. Пушкин советовал учиться у Шекспира, вспомню Б. Пастернака - "Но сейчас идёт другая драма, и на этот раз меня уволь".

Впрочем, можно вспомнить и крылатое - "Весь мир театр, и мы в нём актёры". Так вот, чуть-чуть о нескольких актёрах на этой сцене.

Президент Дональд Трамп заявил, что стоит подумать о том, дабы вернуть Россию (а в соответствии с лозунгом, превратившимся за десятилетия в поговорку: "мы говорим партия - подразумеваем Ленин") - В.Путина - в G-7. Вполне театрально и логично. Действительно, ну неудобно Трампу одному такому театральному среди остальных, а тут на сцену может быть возвращён не менее яркий артист, смотришь - все переключатся на него. Опять же, драмы прибавится.

Хотя, опережая события, уверен - остальные актёры на такой ввод не согласятся, уж больно сильно артист проштрафился, нарушая заведённый в театре порядок. То вместо текста отсебятину ляпнет, то с выходом опоздает, а то и вовсе мизансцену разрушит. Он, конечно, по мнению некоторой публики, яркий, талантливый, но уж больно не вписывается в труппу. Да, думаю, придется ещё труппе главного мирового театра пока играть в старом во всех отношениях составе, и Трампу трудиться на мировой сцене одному, ожидая встречи со своим возможным кумиром, В. Путин ведь ждёт встречи с Ганди...

Да, в театре очень важен диалог, и если артисты тянутся друг к другу, их встреча согласно драматургии может произойти. Главное - чтобы не на площадке аэродрома Северного. Ну, и, разумеется, не стоит спешить в театр, пролетая над сепаратистскими районами Востока Украины, а так дуэт может состояться при большом стечении публики.

Вообще-то я театр люблю, уверен, как и вы. Готов принимать любые творческие поиски, оставляя за собой право на критический взгляд. Считаю главным - не возвращать мир к театру гладиаторов, уж больно он был кровавый, хотя некоторые уверяют, что и справедливый. Но в наш ХХI век, насыщенный техническим прогрессом, боюсь, ареной, и далеко не театральной, может оказаться весь мир.

Так что будем ждать хороших спектаклей. Главное - не надо стрелять в режиссеров, да и сажать их не стоит. Пусть они творят. Может быть это хоть как-то компенсирует и вернёт в сценические рамки артистов, которые мнят себя гениями режиссуры. Театр ведь начинается с вешалки! С вешалки, и не надо путать её с виселицей… Драма - никому не чужда, и на сцене и в жизни, и в биографиях, но пусть театр будет творческим, главное - не военных действий.