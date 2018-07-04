СТРОФЫ

Пульс времени еще не найден,Ни тайный смысл его, ни жест.Пустопорожни, с ночи на деньГремят мистерии торжеств.От празднеств тех спешите прочь выОт грязи на чумных пирах...Из призрачной бесплодной почвыВзойдут ростками ложь и страх.Душе, тем адом начиненной,Их яд дано испить до дна -Из жизни, страху подчиненной,Родится ненависть одна.Предназначенья суть не в этом.Цена злословью - медный грош.Страх высоты крылу неведом.Наветом душу не убьёшь.Объятый пламенем творенья,Не знает страха темноты.Ищи, ищи в себе гореньеИ смысла новые пласты.В тенях, в беседах приглушенных,В преданьях из глубин веков,В стихах, еще не завершенных,В непостоянстве облаков.Ищи от знака - и до знака,Земли читая колдовство.Не бойся мглы, не бойся мрака,Не бойся больше ничего!И посреди бескрайней бездны,Где тьма и ледяная жуть,Вдруг загорится свет небесныйИ будет найден нужный путь.И вот - уносит всё, что ложноВоды веселая волшба.Как берег противоположныйВ ней отражается судьба.Открыто небо - и повсюдуКак будто заговор зеркал.И слово явлено как чудо,Которое везде искал.