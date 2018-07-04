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КругозорСТРОФЫ
июль '18
СТРОФЫ

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Стихи-размышления, написанные почему-то в День России

Пульс времени еще не найден,
Ни тайный смысл его, ни жест.
Пустопорожни, с ночи на день
Гремят  мистерии торжеств.
От празднеств тех спешите прочь вы
От грязи на чумных пирах...
Из призрачной бесплодной почвы
Взойдут ростками ложь и страх.
Душе, тем  адом начиненной,
Их яд дано испить до дна -
Из жизни, страху подчиненной,
Родится ненависть одна.
Предназначенья суть не в этом.
Цена злословью - медный грош.
Страх высоты крылу неведом.
Наветом душу не убьёшь.
Объятый пламенем творенья,
Не знает страха темноты.
Ищи, ищи в себе горенье
И смысла новые пласты.
В тенях, в  беседах приглушенных,
В преданьях из глубин веков,
В стихах, еще не завершенных,
В непостоянстве облаков.
Ищи от знака - и до знака,
Земли читая колдовство.
Не бойся мглы, не бойся мрака,
Не бойся больше ничего!
И посреди бескрайней бездны,
Где тьма и ледяная жуть,
Вдруг загорится свет небесный
И будет найден нужный путь.
И вот - уносит всё, что ложно 
Воды веселая волшба.
Как берег противоположный
В ней отражается судьба.
Открыто небо - и повсюду
Как будто заговор зеркал.
И слово явлено как чудо,
Которое везде искал.

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