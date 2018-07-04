СТРОФЫ

Хорошо бы каждый день Начинался с добрых дел... Стихи

Пока мои дочери молоды,

Я буду держаться в седле.

А все там досужие доводы

О годах... – оставьте себе.

Пока мои внуки готовятся

Подняться на собственный старт,

Я мудр буду, словно пословица.

И весел, как детский азарт.

И пусть им потом передастся

И опыт мой, и ремесло...

А мне за терпенье воздастся,

Когда они вскочат в седло.

2000

* * *

Хорошо бы каждый день

Начинался с добрых дел...

С новой книги Жени Рейна,

Где возвышенна строка.

С рюмки старого портвейна

В честь победы «Спартака».

С Говорухинской премьеры.

С писем, посланных друзьям,

Не терявшим в бедах веры

И дорог в Священный Храм.

Со звонков моих потомков.

(Да сойдет к ним благодать!)

Для кого дела все скомкав,

Новой встречи буду ждать.

И с твоей улыбки ранней,

И с твоих забот дневных.

С необидных расставаний,

Раз уж нам нельзя без них.

Хорошо бы каждый день

Начинался с добрых дел...

С Президентского Указа

О поддержке старых льгот.

Чтоб нам все отдали разом,

Что от власти ждет народ:

От пропавших сбережений

До богатств, где нефть и лес.

Чтоб мы больше не жалели,

Что живем в стране чудес.

* * *

Несусь я вновь путями скоростными

В страну мечты, где нас отныне нет.

И от которой лишь осталось имя

Да навсегда просроченный билет.

Несусь в страну несбывшихся желаний,

В страну не оправдавшихся надежд...

Никак не может приземлиться лайнер,

На поле том, что оказалось меж -

Меж бывшими и будущими днями,

Где ласточек сменяли снегири...

И где давно отполыхало пламя

Когда-то разгоревшейся зари.

Несусь я вновь путями скоростными

В былые дни, отжившие свой срок,

Пересекаясь с вехами иными,

Разбросанными вдоль моих дорог.

Но лайнер вдруг средь синевы и шума

Взял снова курс в знакомые края...

А рейс его я попросту придумал,

Чтоб молодым почувствовать себя...

* * *

Я родился на Волге,

Где в погожие дни

Нас баюкали волны

И будили они.

Я вставал на рассвете,

Лодку брал и – и айда!

Только Волга да ветер,

Может, знали куда.

Выходил, где хотелось.

Шел созвездьями трав.

Падал в мяту и вереск,

От восторга устав.

Слушал утренний гомон

И вечернюю тишь.

Лес глядел в сотни окон

Из-под зелени крыш.

Я любил его очень

За приветливый нрав,

За бессонницу сосен

И безмолвие трав.

... С той поры миновало

Столько лет, столько зим...

Как ни в чем ни бывало,

Мы встречаемся с ним.

Он по майски наряден.

Что гостям по душе.

И стучит тот же дятел

На своем этаже.

Узнаю эти тропы,

Тихий шепот осин,

И стволы высшей пробы,

И бездонную синь.

1964-2004

* * *

Чиновники России,

Опричники рубля,

Без видимых усилий

Вновь вознесли себя.

И раж свой удержали,

И обрели права...

А мы в своей державе,

Как на крючке плотва.

Мы все от них зависим.

Не потому ль мне так претит

И этот норов лисий,

И волчий аппетит.

Мы вновь живем под властью

Зарвавшихся чинуш.

Дана свобода красть им,

Брать мзду с наивных душ.

Страна погрязла в справках,

В очередях к чинам.

Живем под вечным страхом,

Что станет хуже нам.

Теперь и с просьбы малой

Прийти я не решусь.

Ах, как ты оплошала,

Моя родная Русь!

* * *

Уезжают россияне из России.

Сердце закрывают на засов.

Провожают их дожди косые

И косые взгляды земляков.

Видно, им чего-то не хватало,

На земле, что Родиной была.

Может быть, проклятого металла.

Может быть, житейского тепла.

Уезжают из России россияне.

И увозят прошлое с собой.

Зори им вдогонку отсияли.

И разлуку отзвонил Собор.

А в стране, куда они приедут,

Жизнь напоминает казино:

Путь один – и к радости, и к бедам.

И другого просто не дано.

Может выбор сразу быть удачен.

Может все случиться невпопад.

Кто-то от досады тихо плачет.

Ну, а кто-то своим будням рад.

Будь благословен отъезд, -

Когда он к счастью.

Будь благословенна жизнь

Для тех, кто смел...

Лишь бы нам с собой не разлучаться, -

Дома иль за тридевять земель...



* * *

Ветераны пишут мемуары,

Вспоминают давние бои.

Не для славы или гонорара.

Просто годы дарят нам свои.

Годы, где их юность начиналась,

Закалялась, как в огне металл.

Хочется, чтобы их жизнь осталась

В душах тех,

Кто этих лет не знал.

Только очень трудно им издаться,

Рядовым, не вышедшим в чины...

Без имен, без денег и сенсаций

Рукописи их обречены.

Сколько я прочел таких тетрадок!

Сколько правды я узнал из них...

И лежат, как гильзы от снарядов

Эти кипы не рожденных книг.

Пишут мемуары ветераны,

Долгой жизни подводя итог...

И болит душа, и ноют раны

От правдивых выстраданных строк.

* * *

Нас остается все меньше -

Сверстников прошлых побед,

С фронта со славой пришедших

В будни надежды и бед.

Нас остается все меньше -

Сверстников давних невзгод:

Добрых отзывчивых женщин,

Живших в те дни на измот.

Мы ни о чем не жалеем.

Мы –

Поколенье войны.

Над клеветой и елеем

Судьбы вознесены.

Чтобы доверьем минувшим

Не обманули страну,

Наши солдатские души

Снова идут на войну.

* * *

Анатолию Алексину

Стал и я уставать

От потерь и отчаяния.

От того,

Что уходят друзья в никуда.

Слишком рано их лодки

К бессмертью причалили.

Утекает их время,

Как с весел вода.

Вместе с ними

Полжизни почти

Я проплавал

По житейскому морю

Надежд и невзгод.

Мы делились в пути

И печалью, и славой,

И судьба те года

В минус нам не зачтет.

Все проходит. ..

Да только не все

Исчезает.

Не исчезнет и летопись

Гордых имен.

И глядит на меня

Молодыми глазами

Старый друг

Из далеких счастливых

Времен.

* * *

Я в Израиле, как дома…

На подъем душа легка.

Если ж мы в разлуке долго,

Точит душу мне тоска.

Там таинственные пальмы

Ловят в веер ветерок.

Как любил свой север Бальмонт,

Так люблю я свой Восток.

Море катит изумруды

И крошит их возле скал.

Если есть на свете чудо,

То его я отыскал.

Отыскал библейский остров -

Вечный берег трех морей,

Где живу легко и просто,

Вместе с Музою моей.

Всех душою принимаю.

Взглядом все боготворю.

В ноябре встречаюсь с маем

Вопреки календарю.

Я в Израиле, как дома.

Только жаль, что дома нет.



Снова гул аэродрома.

И беру я в рай билет…

* * *

Я иду по городу Давида.

Возвращаюсь к прожитым годам.

Я иду... И по улыбке видно,

Как мне дорог этот Город-Храм.

Прохожу старинные кварталы,

Поднимаюсь на гору Сион.

Здесь душа надежду обретала,

Слыша зовы будущих времен.

Я иду по городу Давида,

По земле и горестям Христа...

И бредет за мною, словно свита,

Тень о разноцветного куста.

Много повидал я стран заморских.

Лез в азарт, как белка в колесо.

Отстучали азбукою Морзе

Все ступени Прадо и Д Орсо.

Но второго Иерусалима

На планете не было и нет...

Я иду восторженным олимом

По Святому городу легенд.

Снова благодарно припадаю

Я к библейским датам и местам.

И молчит в ответ земля Святая...

Видно, тоже благодарна нам.

* * *

По Америке – в такси

По Америке - в такси,

Как на тройке – по Руси.

Тот же ветер, тот же снег.

Лишь немного разный бег.

А за окнами дома.

И глядит нам вслед зима.

Мы несемся по стране

Со страной наедине.

Я уж знаю наизусть

Эти белые снега.

Эту тишь и эту грусть.

Жаль дорога коротка.



И в любимый город твой

Я въезжаю, как ковбой.

В этот каменный пейзаж,

Где дома, как витражи,

Где вдали от бед и лжи -

Ждет знакомый мне этаж.

По Америке в такси,

Как на тройке по Руси...

Эх, была б еще деньга,-

Мы б вернулись в те снега,

В том же стареньком такси,

Что так лихо нас домчал...

Ты шофера попроси,

Чтобы счетчик не включал.

2006