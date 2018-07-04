Хорошо бы каждый день Начинался с добрых дел...
Стихи
Пока мои дочери молоды,
Я буду держаться в седле.
А все там досужие доводы
О годах... – оставьте себе.
Пока мои внуки готовятся
Подняться на собственный старт,
Я мудр буду, словно пословица.
И весел, как детский азарт.
И пусть им потом передастся
И опыт мой, и ремесло...
А мне за терпенье воздастся,
Когда они вскочат в седло.
2000
* * *
Хорошо бы каждый день
Начинался с добрых дел...
С новой книги Жени Рейна,
Где возвышенна строка.
С рюмки старого портвейна
В честь победы «Спартака».
С Говорухинской премьеры.
С писем, посланных друзьям,
Не терявшим в бедах веры
И дорог в Священный Храм.
Со звонков моих потомков.
(Да сойдет к ним благодать!)
Для кого дела все скомкав,
Новой встречи буду ждать.
И с твоей улыбки ранней,
И с твоих забот дневных.
С необидных расставаний,
Раз уж нам нельзя без них.
Хорошо бы каждый день
Начинался с добрых дел...
С Президентского Указа
О поддержке старых льгот.
Чтоб нам все отдали разом,
Что от власти ждет народ:
От пропавших сбережений
До богатств, где нефть и лес.
Чтоб мы больше не жалели,
Что живем в стране чудес.
* * *
Несусь я вновь путями скоростными
В страну мечты, где нас отныне нет.
И от которой лишь осталось имя
Да навсегда просроченный билет.
Несусь в страну несбывшихся желаний,
В страну не оправдавшихся надежд...
Никак не может приземлиться лайнер,
На поле том, что оказалось меж -
Меж бывшими и будущими днями,
Где ласточек сменяли снегири...
И где давно отполыхало пламя
Когда-то разгоревшейся зари.
Несусь я вновь путями скоростными
В былые дни, отжившие свой срок,
Пересекаясь с вехами иными,
Разбросанными вдоль моих дорог.
Но лайнер вдруг средь синевы и шума
Взял снова курс в знакомые края...
А рейс его я попросту придумал,
Чтоб молодым почувствовать себя...
* * *
Я родился на Волге,
Где в погожие дни
Нас баюкали волны
И будили они.
Я вставал на рассвете,
Лодку брал и – и айда!
Только Волга да ветер,
Может, знали куда.
Выходил, где хотелось.
Шел созвездьями трав.
Падал в мяту и вереск,
От восторга устав.
Слушал утренний гомон
И вечернюю тишь.
Лес глядел в сотни окон
Из-под зелени крыш.
Я любил его очень
За приветливый нрав,
За бессонницу сосен
И безмолвие трав.
... С той поры миновало
Столько лет, столько зим...
Как ни в чем ни бывало,
Мы встречаемся с ним.
Он по майски наряден.
Что гостям по душе.
И стучит тот же дятел
На своем этаже.
Узнаю эти тропы,
Тихий шепот осин,
И стволы высшей пробы,
И бездонную синь.
1964-2004
* * *
Чиновники России,
Опричники рубля,
Без видимых усилий
Вновь вознесли себя.
И раж свой удержали,
И обрели права...
А мы в своей державе,
Как на крючке плотва.
Мы все от них зависим.
Не потому ль мне так претит
И этот норов лисий,
И волчий аппетит.
Мы вновь живем под властью
Зарвавшихся чинуш.
Дана свобода красть им,
Брать мзду с наивных душ.
Страна погрязла в справках,
В очередях к чинам.
Живем под вечным страхом,
Что станет хуже нам.
Теперь и с просьбы малой
Прийти я не решусь.
Ах, как ты оплошала,
Моя родная Русь!
* * *
Уезжают россияне из России.
Сердце закрывают на засов.
Провожают их дожди косые
И косые взгляды земляков.
Видно, им чего-то не хватало,
На земле, что Родиной была.
Может быть, проклятого металла.
Может быть, житейского тепла.
Уезжают из России россияне.
И увозят прошлое с собой.
Зори им вдогонку отсияли.
И разлуку отзвонил Собор.
А в стране, куда они приедут,
Жизнь напоминает казино:
Путь один – и к радости, и к бедам.
И другого просто не дано.
Может выбор сразу быть удачен.
Может все случиться невпопад.
Кто-то от досады тихо плачет.
Ну, а кто-то своим будням рад.
Будь благословен отъезд, -
Когда он к счастью.
Будь благословенна жизнь
Для тех, кто смел...
Лишь бы нам с собой не разлучаться, -
Дома иль за тридевять земель...
* * *
Ветераны пишут мемуары,
Вспоминают давние бои.
Не для славы или гонорара.
Просто годы дарят нам свои.
Годы, где их юность начиналась,
Закалялась, как в огне металл.
Хочется, чтобы их жизнь осталась
В душах тех,
Кто этих лет не знал.
Только очень трудно им издаться,
Рядовым, не вышедшим в чины...
Без имен, без денег и сенсаций
Рукописи их обречены.
Сколько я прочел таких тетрадок!
Сколько правды я узнал из них...
И лежат, как гильзы от снарядов
Эти кипы не рожденных книг.
Пишут мемуары ветераны,
Долгой жизни подводя итог...
И болит душа, и ноют раны
От правдивых выстраданных строк.
* * *
Нас остается все меньше -
Сверстников прошлых побед,
С фронта со славой пришедших
В будни надежды и бед.
Нас остается все меньше -
Сверстников давних невзгод:
Добрых отзывчивых женщин,
Живших в те дни на измот.
Мы ни о чем не жалеем.
Мы –
Поколенье войны.
Над клеветой и елеем
Судьбы вознесены.
Чтобы доверьем минувшим
Не обманули страну,
Наши солдатские души
Снова идут на войну.
* * *
Анатолию Алексину
Стал и я уставать
От потерь и отчаяния.
От того,
Что уходят друзья в никуда.
Слишком рано их лодки
К бессмертью причалили.
Утекает их время,
Как с весел вода.
Вместе с ними
Полжизни почти
Я проплавал
По житейскому морю
Надежд и невзгод.
Мы делились в пути
И печалью, и славой,
И судьба те года
В минус нам не зачтет.
Все проходит. ..
Да только не все
Исчезает.
Не исчезнет и летопись
Гордых имен.
И глядит на меня
Молодыми глазами
Старый друг
Из далеких счастливых
Времен.
* * *
Я в Израиле, как дома…
На подъем душа легка.
Если ж мы в разлуке долго,
Точит душу мне тоска.
Там таинственные пальмы
Ловят в веер ветерок.
Как любил свой север Бальмонт,
Так люблю я свой Восток.
Море катит изумруды
И крошит их возле скал.
Если есть на свете чудо,
То его я отыскал.
Отыскал библейский остров -
Вечный берег трех морей,
Где живу легко и просто,
Вместе с Музою моей.
Всех душою принимаю.
Взглядом все боготворю.
В ноябре встречаюсь с маем
Вопреки календарю.
Я в Израиле, как дома.
Только жаль, что дома нет.
Снова гул аэродрома.
И беру я в рай билет…
* * *
Я иду по городу Давида.
Возвращаюсь к прожитым годам.
Я иду... И по улыбке видно,
Как мне дорог этот Город-Храм.
Прохожу старинные кварталы,
Поднимаюсь на гору Сион.
Здесь душа надежду обретала,
Слыша зовы будущих времен.
Я иду по городу Давида,
По земле и горестям Христа...
И бредет за мною, словно свита,
Тень о разноцветного куста.
Много повидал я стран заморских.
Лез в азарт, как белка в колесо.
Отстучали азбукою Морзе
Все ступени Прадо и Д Орсо.
Но второго Иерусалима
На планете не было и нет...
Я иду восторженным олимом
По Святому городу легенд.
Снова благодарно припадаю
Я к библейским датам и местам.
И молчит в ответ земля Святая...
Видно, тоже благодарна нам.
* * *
По Америке – в такси
По Америке - в такси,
Как на тройке – по Руси.
Тот же ветер, тот же снег.
Лишь немного разный бег.
А за окнами дома.
И глядит нам вслед зима.
Мы несемся по стране
Со страной наедине.
Я уж знаю наизусть
Эти белые снега.
Эту тишь и эту грусть.
Жаль дорога коротка.
И в любимый город твой
Я въезжаю, как ковбой.
В этот каменный пейзаж,
Где дома, как витражи,
Где вдали от бед и лжи -
Ждет знакомый мне этаж.
По Америке в такси,
Как на тройке по Руси...
Эх, была б еще деньга,-
Мы б вернулись в те снега,
В том же стареньком такси,
Что так лихо нас домчал...
Ты шофера попроси,
Чтобы счетчик не включал.
2006