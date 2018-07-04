Гении и злодейство

СКАНДАЛ

Многим покажется мой первый посыл в теме о коррупции необычным: предлагаю поговорить… о Национальной опере Украины!

Казалось бы, Высокое искусство и коррупционные явления, ставшие бичем Божьим в моей стране, - явления не совместимые. Но, во-первых, привычно вторичная в нашем обществе и формировавшая свой бюджет по остаточному принципу (наследие Совка), украинская культура давно стала сферой наиболее страдательной истории независимого государства Украина.

А вот еще очевидный феномен: украинский дирижер Кирилл Карабиц недавно стал генеральным музыкальным директором Немецкого национального театра в Веймаре; украинская сопрано Людмила Монастырская недавно дебютировала в Парижской опере и уже давно и с успехом выступает на ведущих оперных сценах мира. Еще одно сопрано - Оксана Дикая - поет в Нью-Йорке, Париже, Цюрихе, Берлине, Вероне... А намного раньше - в советские времена - фактически эмигрировал известный в мире певец, "бас номер один славянского происхождения", как его до сих пор величает критика, Анатолий Кочерга. Живёт вместе с женой в Вене, поет в Венской опере, у них также жильё в Люксембурге, но А.Кочерга при этм остётся гражданином Украины…

Теперь, собственно о феномене. Почему мы узнаем об украинских звездах не тогда, когда они работают в Украине, а только если они расцветают в театрах на Западе?

Мой давний и добрый друг, Заслуженный артист Украины, баритон и солист Национальной Оперы (в недавнем прошлом), Владимир Опенько, единственный "реальный Фигаро" и блестящий исполнитель десятков партий из других оперных шедевров, недавно был по сути изгнан из Национальной Оперы. Причина? За некое, по мнению директора театра, "фрондерство" и оппозиционность теперешнему коррумпированному руководству. За политику, то есть. Перед уходом певец проработал в театре двадцать годиков. Оказаться в 45 лет на улице, имея за плечами и сценический опыт, и блестящий, далеко не исчерпанный талант - это удар!.. Сейчас Владимир Васильевич преподает вокал (его многие ученики - уже лауреаты международных конкурсов) и "таксует". То есть крутит баранку такси, ибо на одну зарплату учителя музыки в Киеве прожить трудно. Все происшедшее выглядит как настоящее злодейство по отношению к национальному достоянию республики, пардон!

"Славных прадедов великих правнуки поганые..." (пожалуй, это о сыне знаменитого украинского тенора Анатолия Соловьяненко - об Анатолии Соловьяненко-младшем, который сейчас фактически возглавляет киевский театр Оперы).

Вместе с Опенько ушли еще 16 певцов и работников сцены. Среди них - почти вся профсоюзная верхушка театра. С ними просто не заключили контракт, который был искусственно навязан администрацией во главе с двумя уже одиозными фигурами украинской культуры: директором Петром Чупрыной и худруком театра Анатолием Соловьяненко-младшим.

Об этом одно время интенсивно писала украинская пресса. Телевидение сняло душераздирающий сюжет о том, как руководство театра занималось все эти годы поборами во время гастролей (отбирало половину гонораров у ведущих солистов - с "добровольного" согласия тех, разумеется). Чупрына, Соловьяненко и главбух (фамилию не помню) отработали и с выгодой для себя использовали еще несколько коррупционных схем. В иной стране только за одно из этих злоупотреблений чиновник загремел бы за решетку.

Все не так в Украине. Вот что написал об этом недавно об этом в своём блоге критик-искусствовед и балетный продюсер в одном лице Алена Матвиенко.

"Артистов руководство театра решило окончательно закрепить в качестве рабов. Чупрына и Соловьяненко заставили 90 процентов сотрудников (солистов) Национальной Оперы подписать такой контракт, по которому их можно уволить за любой косой взгляд в сторону руководства. Судьбу артистов теперь решает маленькая кучка воров, бездарей и приспособленцев. Абсолютная незащищённость перед лицом даже не государства, а всего пяти человек, стоящих во главе театра, и возмутила артистов…"

Конечно же, эта несправедливость возмутила всех, но осмелились пойти против руководства лишь 17 человек. Владимир Опенько рассказал мне, что сейчас идет череда судов. Выиграли их пока двое из уволенных артистов. Но и они по непонятной причине не восстановлены на работе. Большинство (Владимир Опенько уверен, что в итоге их так и будет оставшихся 15) надеются только на Европейский суд по правам человека, ибо почти все инстанции в Украине уже пройдены.

Скандал в Национальной опере высветил следующие важные проблемы

Во-первых, ментальность и укоренившуяся в крови людей привычка сгибаться в три погибели перед начальством. Начальник - Бог, в лучшем случае - "старший брат"…

Далее. В Украине фактически отсутствуют деятельные и РЕАЛЬНЫЕ профсоюзы. Там, где они формально существуют, администрация откровенно плюет на их права.

"У нас профсоюзы по советской привычке не воспринимают как добровольное цеховое объединение работников для защиты своих прав и соблюдения баланса в правовых и трудовых отношениях между работниками и работодателями. У нас профсоюзы - это там, где гипотетически можно оформить льготную путёвку в санаторий барачного типа", - пишет Алена Матвиенко.

Действительно, администрации любого украинского предприятия даже в страшном сне не приснится, что с профсоюзом ей нужно (по закону!) вести диалог! Работники же не верят в то, что профсоюз создан для представления и защиты их прав.

Украинцы декларируют своё стремление в Европу и приверженность европейским цивилизационным ценностям. О скандале в Опере киевляне уже начинают забывать - СМИ, которые еще пару-тройку лет назад об этом всем шумели, теперь умолкли. Да и зачем им шуметь, если никакого резонанса, предусмотренного законом, не последовало. Уголовное дело поначалу, говорят, открывали, да теперь все затихло. Хотя и по закону, и по логике: либо Соловьяненко с Чупрыной должны были подать в суд за клевету, либо уголовным следствием и судом, по открытым СМИ фактам, этих людей давно надо было отправить за решетку. Ни того - ни другого не последовало.

Такие демагоги, "аппаратчики" еще той, советской закалки, конъюнктурщики и умелые коррупционеры, как Чуприна и Соловьяненко, первые дерут кричат о том, что они уже, мол, двумя ногами в Европе! А увольнение людей - это была просто чистка "авгиевых конюшен", ни больше, ни меньше! Мнение профсоюза театра проигнорировано. Расследования СМИ - тоже! Представить себе такое отношение к профсоюзам и журналистам в любой другой стране Евросоюза - полнейший бред.

Между тем, лидеров оперного профсоюза даже не пустили в здание театра, чтобы они могли забрать свои личные вещи и профсоюзные документы. Маразм крепчает…

Подобные проявления коррупции наносят вред не только имиджу Украины как государства. Интерес к украинским артистам (и не только оперным, поскольку похожие процессы и в других сферах культуры и искусства), приезжающим на гастроли в любую страну, резко упал. Не удимительно, ибо так же резко упала квалификация и мастерство солистов, обеднел репертуар. Украина сильно проигрывает в этом даже соседней России (хотя в советские времена в Европе славился киевский балет и высоко котировались многие солисты оперы. Люди во всем мире постоянно видят афиши российских пианистов, исполнителей, гастролируют с лучшими оркестрами, российским балетом. Афиши на каждом шагу говорят мировому зрителю о том, каким прекрасным является российская культура ( в отличие от "убогой" украинской). И это еще один из компонентов удачно разыгранной информационной войны.

Именно руководство киевского театра несёт ответственность за эффективность работы Национальной Оперы, ее уровень и имидж. Казалось бы, дирекция театра в таких условиях не может, не должна была себе позволить конфликт с коллективом, махинации с контрактами, увольнение работников исключительно по своей прихоти… Не может позволить - но позволяет! В угоду личному обогащению и в ущерб национальным интересам.

Как выбраться из тупика? Ладно суды - они по всем признакам тоже продажны, либо трусливо боятся "звонков сверху". Но куда же все эти годы смотрело Министерство культуры Украины? Оно ведь так и не смогло внятно сформировать культурную политику и стратегию государства. Оно не смогло и развязать для общественного блага конфликт в Национальной Опере - вчерашней ордости Украины и украинцев. Известные из СМИ министерские лозунги и декларации по этому поводу - всего лишь популизм. Но закрадываются мысли уже и не о популизме только, а о чем-то худшем, имея ввиду очевидность фактов коррупции в Опере и безнаказанность государственных воров.

…А как предполагает Международный валютный фонд - эта золотоносная курица для украинских олигархов - обращаться в ближайшем будущем с коррумпированными властями и чиновниками Украины? МВФ предлагает в Закон об Антикоррупционном суде внести поправки, касающиеся апелляции в судах общей юрисдикции. ЕС и цивилизованный мир теперь прозрачно намекают Украине: "кредитование будет возобновлено, только если МВФ получит ту версию закона об АКС, которая полностью передает в руки Запада всю антикоррупционную вертикаль: от следствия - до тюрьмы с конфискацией". Цитата из СМИ.

Ну, и что же теперь? Заграница нам поможет? Может и поможет. Но пока, даже в сферах высокого искусства, верх берут гении коррупционных схем и казнокрады…

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На фото: Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко; Директор театра П. Чупрына.