Мир сенсаций: Дива дивные

ОТОВСЮДУ

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НА ЛУНЕ

До сих пор на Луне побывали три космических корабля землян - советский, американский и китайский. Скоро к ним присоединится израильский. SpaceIL - израильская некоммерческая организация, основанная тремя молодыми инженерами в конце 2010 года, совместно с израильским государственным концерном Israel Aerospace Industries намерена в декабре нынешнего года запустить, а 13 февраля будущего года мягко посадить на Луну космический аппарат.

Доставит его на Луну ракета Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

АВГУСТ-2018: АПОКАЛИПСИС НЕ СОСТОИТСЯ

Кто только ни трубил, что в августе-18, то есть вот-вот, к Земле приблизится гигантская комета C/2017 S3. И видно её будет даже невооруженным глазом - вот насколько близко!

Знаменитый австрийский астроном Michael Jager выложил в интернете фотографии яркого шара, стремящегося к Земле. Учёный предупредил: ее газовое облако составляет около 260 тысяч километров в диаметре. Дл сравнения, это в два раза больше диаметра Юпитера. Поэтому удастся наблюдать даже с чердачного телескопа.

Однако Michael Jager считает: хоть комета действительно большая, но не опасна для Земли. А другие исследователи настроены иначе. В частности, известный уфолог Тайлер Глокнер опасается, что этот космический объект не столь безопасен, как кажется. Это явно не комета, - утверждает он, ибо не имеет хвоста. Кроме того при внимательном рассмотрении огромного газового феномена в его середине можно заметить двойной объект, что наводит на разные размышления…

НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

Это изобретение американских ученых из знаменитого Массачусетского технологического института способно перевернуть мировую экономику. Благодаря ему по всей нашей планете удастся полностью перестроить энергетику, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания.

Изобретён быстрозаряжаемый аккумулятор. Джербранд Сидер и Канг Бьёнву изменитли обычные литий-железофосфатные аккумуляторы так, что скорость перемещения катионов лития в них стала почти в 100 раз выше. Несравненно уменьшилась продолжительность полной зарядки аккумулятора-новинки - теперь для этого достаточно десятков секунд или в крайнем случае четырёх-пяти минут. А как скоро удаётся заправить автомобиль бензином? Существующие же сегодня электромобили ограничены малым пробегом на одной зарядке, а продолжительность её достигает… пяти (!) часов.

БЕЛЬГИЙСКИЙ ВУНДЕРКИНД

Лорану Симонсу из Бельгии лишь восемь лет. Тем не менее он уже окончил школу и поступил в университет. Об этом сообщила RTBF - общественная вещательная организация французской общины Бельгии, южной, франкоязычной части Бельгии. Лоран за полтора года своил школьую программу и сдал выпускные экзамены наравне с 18-летними.

IQ Лорана сейчас достигает 145 баллов.

Мальчик думает о профессиях хирурга и астронавта, но решил заняться программированием.

НЫНЕШНЯЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ УГРОЗА ЕВРОПЕ

После известной аварии на Чернобыльской АЭС на огромных прилегающих лесных территориях развелось много мутированных животных. В частности, крупных хищников - волков, рысей. Американские учёные из Миссурийского университета не сомневаются в риске того, что волки из Чернобыльской зоны могут распространить мутированный ген по всей территории Европы, - передаёт украинский телеканал Ziк.

МОСКВА ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

По прогнозу ООН Москва через 12 лет займёт только 28-е место в списке наиболее населённых городов мира (сейчас она на 11-ом месте в списке городов-миллионников планеты). А самым большим городом по народонаселению станет индийский город. К 2030-му году его население возрастёт до 39 миллионов человек, обогнав Токио.

Ну, а столица Японии сохранит второе место по густонаселенности - 36,6 миллиона человек. В пятерку крупнейших городов мира также войдут Шанхай с 32,9 миллиона человек, столица Бангладеш Дакка с населением 28,1 миллиона человек и Каир с населением 25,5 миллиона жителей.

Данные ООН ориентируют на то, что к 2030 году в мире будет 703 города-миллионника, в 43-х из них будет жить более 10 миллионов жителей.