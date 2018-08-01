Шпионские страсти

ТАЙНОЕ ЯВНО

КАК РОССИЯНКА "ЗАСВЕТИЛАСЬ"

Бесконечные сериалы о разведчиках-шпионах постоянно занимают медийное пространство мировых СМИ. Вот нынешний.

Россиянке Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в "шпионаже", выдвинули официальные обвинения - участие в сговоре с целью работать иноагентом без регистрации при минюсте. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Суд постановил оставить Бутину под стражей - сторона обвинения заявила, что она попытается сбежать из США. В ходатайстве, поданном в суд федеральным прокурором Эриком Кенерсеном, утверждается, что Мария Бутина "имеет прочные связи с Россией" и может попытаться сбежать из Соединенных Штатов. Однако, у России нет договора о выдаче с США. Прокурор также подчеркивал, что накануне задержания ФБР наблюдало приготовления россиянки к отбытию из страны. В частности, она не стала продлевать договор об аренде жилья в Вашингтоне, который истекал 31 июля. При аресте сотрудники ФБР обнаружили в квартире Бутиной упакованные коробки с вещами. Кроме того, американские спецслужбы выяснили, что незадолго до задержания она перевела 3,5 тысяч долларов на счет в России.

Этот сериал волей-неволей напоминает события 2010 года.

ВСПОМНИМ ПРОШЛОЕ

Почти сразу же, как из Соединенных Штатов уехал российский президент Д. Медведев, здесь были арестованы 10 предполагаемых русских шпионов (11-го задержали и выпустили на Кипре), это - нарочитые непрофессионалы. Скорее всего, шпионские скандалы используются власть имущими, спецслужбами (по договоренности) для разжигания очередной "холодной войны" и выбивания огромного бюджетного финансирования, установления тотального контроля.

Ранее президент Медведев побывал в США, где он посетил Кремниевую долину в Калифорнии и выступил в Стэндфордском университете, офис компании Twitter. Также российский глава государства посетил офис компании Apple, где ее глава Стив Джобс подарил президенту новый iPhone 4G. В Кремниевой долине Медведев встретился с соотечественниками в кафе Пало-Альто. Участники беседы передали президенту свои проекты инновационного города в Сколково. Глава государства не оставил без внимания губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Вместе с ним он поднялся на борт флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера "Варяг", находящегося с неофициальным визитом в Сан-Франциско. Форт-Росс взят на финансовое обеспечение олигархом В. Вексельбергом. После переговоров с президентом США Б. Обамой, который пообещал присоединить Россию к ВТО, объявлено о закупке Россией 50 "Боингов" для "Аэрофлота" и о ввозе вновь в Россию опасных для здоровья "ножек Буша", вместо того, чтобы развивать собственную авиационную промышленность и птицепром. Затем Д. Медведев отбывал в Канаду, где в Торонто прошла встреча лидеров стран "восьмерки".

Шпионский скандал между США и Россией закончился обменом в Вене (Австрия) 10 российских агентов на 4 осужденных иностранных агентов, трое из которых в прошлом - офицеры спецслужб (А. Запорожский, Г. Василенко, С. Скрипаль), а один - И. Сутягин, физик, сотрудник Института США и Канады. После выхода в 1999 г. книги "Стратегическое ядерное вооружение России", в которой он написал одну из глав, против Сутягина было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Он был признан виновным и получил 15 лет колонии строгого режима. Уверения защиты в том, что ученый использовал в своей работе открытые данные, суд не убедили. "Международная амнистия" признала Сутягина политическим заключенным, в июле 2010 г. он признал свою вину и был помилован. ФБР арестовало всех 10 российских разведчиков после того, как одна из фигуранток шпионского дела Анна Чапман позвонила в Москву своему отцу Василию Кущенко, "бывшему" сотруднику КГБ, и пожаловалась на слежку, она лишена британского гражданства. Спецслужбы США арестовали еще одного 23-летнего российского шпиона.

По словам премьера В. Путина, встретившегося с опальными шпионами, российские разведчики в США были выданы предателем. Между тем, в Грузии разоблачили сеть российских шпионов.

Анна Чапман, обвиненная в США в шпионаже, получила должность советника по инвестициям и инновациям президента Фондсервисбанка, она также была награждена в закрытом режиме высшей наградой разведчика. А Алексей Кудрин к своему 50-летию получил от финансового журнала EuroMoney титул "Лучший министр финансов 2010 года" за то, что сумел сберечь в Стабфонде нефтяные сверхдоходы, которые Россия получила до кризиса. ЦБ перешел к гибкому курсу рубля, что означает ослабление госконтроля в отношении российской валюты.

"Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) на съезде утвердила Тимура Прокопенко своим новым лидером и главой координационного совета, а также приняла в свои ряды фигурантку российско-американского шпионского скандала Анну Чапман.

СКРИПАЛИ И ДРУГИЕ СОВРЕМЕННИКИ

5 марта 2018 года бывшего разведчика вместе с дочерью Юлией обнаружили на скамейке в городском сквере в критическом состоянии. Эта история получила широкий резонанс в мире. Последовали высылки дипломатов и прочие дела. Министр иностранных дел страны Борис Джонсон заявил, что в деле просматривается русский след, упомянув дело бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году. В Москве выразили удивление в связи с подобными заявлениями, отметив готовность помочь в расследовании. Следы неизвестного нервно-паралитического вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizi в Солсбери. Вещество, похожее на то, которым был отравлен в Великобритании шпион Сергей Скрипаль, уже применялось ранее, нервно-паралитическое вещество под названием "Новичок", которым якобы был отравлен бывший полковник ГРУ Скрипаль, обостряет все хронические заболевания. Единственный зафиксированный документально случай применения подобного вещества произошел в 1995 году, когда российский бизнесмен Иван Кивелиди был отравлен ядом, нанесенным на телефонную трубку. В результате предприниматель впал в кому из-за отказа почек и скончался через три дня. Тогда же отравилась секретарь Кивелиди, которая лишь протирала пыль в кабинете, но не прикасалась к телефону. Кроме того, спустя полтора месяца от симптомов отравления умер вскрывавший тело Кивелиди патологоанатом.

О других современных "шпионских сериалах". США неоднократно обвиняли российскую компанию "Лаборатория Касперского", крупнейшего производителя IT-систем защиты, в шпионаже.

МИД Румынии просит Россию предоставить подробности и объяснения в связи с задержанием в Москве топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан. Известно, что она имеет двойное гражданство России и Румынии. По сообщению румынского дипведомства, Москва пока не предоставила никаких официальных сведений о произошедшем 15 июня задержании. Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии, члена НАТО. Предполагается, что она передавала сведения о крупных энергетических проектах РФ за рубежом. Цуркан, ставшую фигуранткой дела о шпионаже, заподозрили в передаче иностранцам схем поставок электричества в Донбасс.