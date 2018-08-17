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КругозорКИНОЗАЛ
август '18
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Место убийцы вакантно"

Детектив

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БЛОГИ

06 Августа 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

У нас же не 37 год

Недавно экс министр обороны Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений Оборонсервиса Евгения Васильева узаконили свои отношения. Предварительно он развелся с прежней женой - дочерью экс-премьер министра Зубкова.

05 Августа 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Пятая колонна на марше. Неочевидное — вероятное!

Прихожане Московского патриархата идут на богослужение к памятнику князю Владимиру. 27 июля... По случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины в конце июля в Киеве состоялись общие (?…

20 Июля 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

«Необыкновенная» выставка.

Кажется, про Катынь уже почти всё сказано… Возрождённая, независимая Польша скинула покров тайны с одного из самых главных и многие десятилетия скрываемых преступлений ХХ века. Освободившаяся, пусть и только на время, от коммунистического диктата Россия признала, повинилась, передала польской стороне большинство документов. Большинство, но далеко не все.

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