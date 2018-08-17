Художественный фильм "Место убийцы вакантно"

Григорий Амнуэль:

Кажется, про Катынь уже почти всё сказано… Возрождённая, независимая Польша скинула покров тайны с одного из самых главных и многие десятилетия скрываемых преступлений ХХ века. Освободившаяся, пусть и только на время, от коммунистического диктата Россия признала, повинилась, передала польской стороне большинство документов. Большинство, но далеко не все.