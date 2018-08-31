Будьте добры!

СТРОФЫ

МОИМ РОВЕСНИКАМ, РОДИВШЕМСЯ В СЕНТЯБРЕ

Месяц сентябрь - не весенний, осенний,

Но, как весной, все вокруг расцвело:

Если у вас в сентябре день рожденья,

То на душе и светло, и тепло!

Петь никому дифирамбы не стану -

Пусть тяжелей не становится кладь.

То пожелаю, что всем по карману,

Что бы хотел и себе пожелать:

Чтобы недолгими были разлуки,

Стали бы встречи как можно длинней,

Чтобы ничем наши дети и внуки

Не огорчали нас в жизни своей,

Чтобы всегда, и в погоду любую

Мы ни за что не поддались хандре.

Вам этот скромный я тост адресую -

Тем, что пришли в этот мир в сентябре.

***

Дорогим папе Натану и маме Адели

Моя тропинка близится к туману,

И оборвется, может быть, за ним.

Что высший суд? На небесах предстану

Я перед мамой и отцом своим.

Спрошу, когда от дел земных остыну,

И получу родительский ответ:

Таким ли вы хотели видеть сына,

Ведь я прожил без вас немало лет?

Вы так давно парите легкокрыло,

Друг с другом - как в земные времена.

Оттуда, сверху вам виднее было,

Как ошибался, в чем моя вина.

Где обитают души бестелесно

И бренным дням подводится итог,

Мне откровенно скажете и честно -

В чем преуспел, чего достичь не смог.

Скучаю я по папе и по маме!

Хотя порою мнится: вы - со мной…

Во всех грехах покаюсь перед вами,

От вас приму я приговор любой.

К укорам, верю, не склонится чаша

Весов, что ожидают в судный час.

Живут на свете внук и внучки ваши,

Отец и мать, есть правнуки у вас!

А там, где нет ни праздников, ни буден,

И где бессильно зло перед добром,

Мы вечно с вами неразлучны будем,

Так, как на фото в рамке под стеклом.

***

Я не подвожу итога,

Не теряю с миром связь.

Впереди лежит дорога,

Как тревога, улеглась.

Кончен бал, утихли речи,

Пустозвучные слова…

Что стрекочет мне кузнечик,

Шелестит о чем листва?

На работу мне не надо -

Потрудился на веку,

И прогулки - как отрада

Молодому старику.

Юность старости я встретил,

Широко открыв окно.

Пахнет полем свежий ветер,

Опьяняя, как вино.

До межи на косогоре

Распростерто море ржи.

В этом солнечном просторе

Нет предательства и лжи.

На густых ветвях ракиты

Пауков заметен труд,

Но они не ядовиты,

И интриги не плетут.

Я у речки заночую,

Там, где тишь, да благодать.

Может, рыбку золотую

Доведется мне поймать?

Ни о чем просить не буду,

Ни с добра, и ни со зла,

Просто разберу запруду,

Отпустил - и уплыла!

Да и нужно мне так мало:

Жить не шумно, не спеша,

Чтоб моя душа впитала

Дым костра у шалаша,

Чтобы вместе с этим дымом

Подниматься к облакам,

И любить, и быть любимым,

Приравняв года к векам.

Я не подвожу итога,

Не теряю с миром связь.

Впереди лежит дорога,

Как тревога, улеглась.

***

Моей Музе

Не просто мы друг в друга влюблены,

Припаяны друг к другу мы судьбою,

И неспроста одни и те же сны

Нам каждой ночью видятся с тобою.

Как будто над землею мы парим

В мерцанье звездном - голубь и голубка,

И с высоты отчетлив след и зрим

И помыслов, и каждого поступка.

Хотя прощать предписано, любя,

И в жизни от добра добра не ищут,

Но, воспаряя, судим мы себя,

Еще добрее становясь и чище.

Пусть молодость прошла уже давно,

Живет любовь, а возраст важен разве?

И времени кружит веретено,

Даря нам новый день, как светлый праздник.

И души возвращаются в тела,

И замирают там перед рассветом,

И, значит, не закончены дела

У нас с тобою в бренном мире этом.

***

Когда обращаемся к людям чужим,

То вежливо "Будьте добры!" говорим,

Но это, всего лишь, почтительный тон,

Звучит не призывом, а просьбою он.

Важней, чтобы зов не смолкал среди зла:

Творите угодные богу дела!

Ведь кто мы без жалости и доброты? -

В глазах - равнодушье, а души пусты.

Беду мы пожнем, сея злобы зерно,

Добро понимать даже зверю дано.

Не верю, что мы для вражды и войны

В любви матерями на свет рождены.

Согреем друг друга, как в холод - костры.

Чтоб мир стал добрей, люди, будьте добры!