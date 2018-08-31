Будьте добры!
Согреем друг друга, как в холод - костры
МОИМ РОВЕСНИКАМ, РОДИВШЕМСЯ В СЕНТЯБРЕ
Месяц сентябрь - не весенний, осенний,
Но, как весной, все вокруг расцвело:
Если у вас в сентябре день рожденья,
То на душе и светло, и тепло!
Петь никому дифирамбы не стану -
Пусть тяжелей не становится кладь.
То пожелаю, что всем по карману,
Что бы хотел и себе пожелать:
Чтобы недолгими были разлуки,
Стали бы встречи как можно длинней,
Чтобы ничем наши дети и внуки
Не огорчали нас в жизни своей,
Чтобы всегда, и в погоду любую
Мы ни за что не поддались хандре.
Вам этот скромный я тост адресую -
Тем, что пришли в этот мир в сентябре.
***
Дорогим папе Натану и маме Адели
Моя тропинка близится к туману,
И оборвется, может быть, за ним.
Что высший суд? На небесах предстану
Я перед мамой и отцом своим.
Спрошу, когда от дел земных остыну,
И получу родительский ответ:
Таким ли вы хотели видеть сына,
Ведь я прожил без вас немало лет?
Вы так давно парите легкокрыло,
Друг с другом - как в земные времена.
Оттуда, сверху вам виднее было,
Как ошибался, в чем моя вина.
Где обитают души бестелесно
И бренным дням подводится итог,
Мне откровенно скажете и честно -
В чем преуспел, чего достичь не смог.
Скучаю я по папе и по маме!
Хотя порою мнится: вы - со мной…
Во всех грехах покаюсь перед вами,
От вас приму я приговор любой.
К укорам, верю, не склонится чаша
Весов, что ожидают в судный час.
Живут на свете внук и внучки ваши,
Отец и мать, есть правнуки у вас!
А там, где нет ни праздников, ни буден,
И где бессильно зло перед добром,
Мы вечно с вами неразлучны будем,
Так, как на фото в рамке под стеклом.
***
Я не подвожу итога,
Не теряю с миром связь.
Впереди лежит дорога,
Как тревога, улеглась.
Кончен бал, утихли речи,
Пустозвучные слова…
Что стрекочет мне кузнечик,
Шелестит о чем листва?
На работу мне не надо -
Потрудился на веку,
И прогулки - как отрада
Молодому старику.
Юность старости я встретил,
Широко открыв окно.
Пахнет полем свежий ветер,
Опьяняя, как вино.
До межи на косогоре
Распростерто море ржи.
В этом солнечном просторе
Нет предательства и лжи.
На густых ветвях ракиты
Пауков заметен труд,
Но они не ядовиты,
И интриги не плетут.
Я у речки заночую,
Там, где тишь, да благодать.
Может, рыбку золотую
Доведется мне поймать?
Ни о чем просить не буду,
Ни с добра, и ни со зла,
Просто разберу запруду,
Отпустил - и уплыла!
Да и нужно мне так мало:
Жить не шумно, не спеша,
Чтоб моя душа впитала
Дым костра у шалаша,
Чтобы вместе с этим дымом
Подниматься к облакам,
И любить, и быть любимым,
Приравняв года к векам.
Я не подвожу итога,
Не теряю с миром связь.
Впереди лежит дорога,
Как тревога, улеглась.
***
Моей Музе
Не просто мы друг в друга влюблены,
Припаяны друг к другу мы судьбою,
И неспроста одни и те же сны
Нам каждой ночью видятся с тобою.
Как будто над землею мы парим
В мерцанье звездном - голубь и голубка,
И с высоты отчетлив след и зрим
И помыслов, и каждого поступка.
Хотя прощать предписано, любя,
И в жизни от добра добра не ищут,
Но, воспаряя, судим мы себя,
Еще добрее становясь и чище.
Пусть молодость прошла уже давно,
Живет любовь, а возраст важен разве?
И времени кружит веретено,
Даря нам новый день, как светлый праздник.
И души возвращаются в тела,
И замирают там перед рассветом,
И, значит, не закончены дела
У нас с тобою в бренном мире этом.
***
Когда обращаемся к людям чужим,
То вежливо "Будьте добры!" говорим,
Но это, всего лишь, почтительный тон,
Звучит не призывом, а просьбою он.
Важней, чтобы зов не смолкал среди зла:
Творите угодные богу дела!
Ведь кто мы без жалости и доброты? -
В глазах - равнодушье, а души пусты.
Беду мы пожнем, сея злобы зерно,
Добро понимать даже зверю дано.
Не верю, что мы для вражды и войны
В любви матерями на свет рождены.
Согреем друг друга, как в холод - костры.
Чтоб мир стал добрей, люди, будьте добры!