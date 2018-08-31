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КругозорПАМФЛЕТ
сентябрь '18
ПАМФЛЕТ

Православные коммунисты

"Они люди как люди, любят деньги. Но это же всегда было"

Анекдот: рабочий копает яму. Следом идет другой и эту яму закапывает. На вопрос, какой смысл? Отвечают - "Второй, который должен был сажать деревья, заболел".

ВМЕСТО РАЯ - КОММУНИЗМ

   Суть этого анекдота в чем-то соответствует российской истории. Большевики готовили почву для стоительства нового общества по принципу ? свобода, братство, равенство, счастье. Так и записали в Моральном кодексе строителя Коммунизма. Но второй "заболел"  и третий закопал благие намерения. Под первым и  вторым  я подразумеваю Горбачёва с Ельциным, которые  обещали  посадить  деревья  добра. Пришел третий - и закопал их жизнеутверждающие обещания.

   Большевикам власть досталась легко, по утверждению историков,  она "валялась на дороге", нужно было лишь её поднять. Но чтобы реализовать на практике новую  идеологию, необходимо уничтожить старую, а старой  являлось Православие.  И коммунисты-ленинцы не просто её  убрали, а дискредитировали и раздавили, а вместо светлого будущего ? рая,  обещанного церковью,  новая идеология  сулила коммунизм. С первых же дней после революции началось светопреставление: большевики бок обок с чекистами, с Лениным в башке и с наганом в руке, с гиканьем и уханьем убирали с церквей кресты, священников таскали за бороды, хищнически срывали серебряные оклады с образов, жгли иконы, распродавали и разрушали христианские ценности. За крещение детей и посещение церкви исключали из партии и из комсомола, увольняли с работы.

ФЛЮГЕР ТОВАРИЩ ЗЮГАНОВ 

Спустя десятки лет новой власти снова потребовалась новая идеология.  За неимением лучшей, стали реанимировать старую. Новые землекопы, правнуки первых, с тем же усердием, что их деды,  принялись закапывать  яму, вырытую большевиками. Нынешние отпрыски Ленина и Дзержинского заняли удобную позицию: когда речь заходила о достижениях и победах советского периода, они с готовностью позиционировали себя со своими предками-основоположниками. Когда же доходило до мерзостей, они  - в стороне.

   Характерный пример - метаморфоза главного коммуниста России Зюганова, который признался, что сам он - глубоко верующий человек. Согласитесь, после десятилетий советской идеологии коммунист и христианин - абсурдный коктейль! Ну, вроде как либеральная  демократия и партия ЛДПР. А заявление Геннадия Андреевича, что первым коммунистом в новом летоисчислении был Иисус Христос,  и коммунистическая идеология выросла  из Евангелия, это уже попахивает медицинским диагнозом и толкает обратиться к специалистам из области психиатрии.  Разве что они смогут объяснить, как в голове Геннадия Андреевича одновременно уживается поклонение Иисусу и Ленину.

Или же лидер КПРФ - обычный флюгер, перевёртыш.
 
В апреле 2016 года  лидер коммунистов назвал неслучайным совпадение  Дня солидарности трудящихся с Пасхой, которая также будет отмечаться 1 мая. По его мнению, "если бы был жив Иисус Христос", он шел бы в одной первомайской колонне с КПРФ. Да что он говорит!? Истинно верующим христианам доподлинно известно, что  Иисус Христос  всегда жив. Безо всяких "если".  Исходя из новых реалий, Зюганова за эти его высказывания следует привлечь к уголовной ответственности, согласно недавно принятой поправке к уголовному кодексу по ст. 148 УК РФ, в которой предусматривается уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих. А ведь КПРФ вместе со своим вождем дружно проголосовали за принятие этой статьи… 

Закономерен вопрос к коммунисту Зюганову: где же была его убеждённость, когда заведовал сектором в Отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС, являясь заместителем заведующего идеологическим отделом? Что мешало ему тогда высказывать своим товарищам по партии подобные убеждения? Представляете, кабы он в тогдашней "Правде" высказал то, что написал в нынешней - от 20 июля 2012 г: "Избиратели КПРФ на треть состоят из людей верующих. Коммунистическая партия во многом является представителем православного мира в делах политики. Она всегда защищала и будет защищать интересы верующих. Мы не раз поднимали, и будем поднимать свой голос в защиту наших национальных православных святынь, как и святынь всех других традиционных российских конфессий. Мы готовы употребить всё наше влияние для защиты доброго имени и авторитета тех священнослужителей, кто подвергается глумлению, клевете и шельмованию".

     Можно ли поверить, что главный коммунист не знаком с трудами своего учителя? Ведь Ленин никогда не скрывал отношения к религии, и при желании это нетрудно выяснить. Вот что Ильич писал.

"Религия - род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь".

"…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом "зелёных" (мы потом на них свалим) пройдём на 10-20 вёрст и перевешаем кулаков, попов и помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…".

"Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам и попам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…".

"Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города".

"Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб.

Назначить заложников - согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни вёрст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц попов и кулаков.

Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин".

"… я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий…

Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше".

О ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ

… В нынешней России вера вновь стала обязательной к исполнению. Уже более 10 лет в городе Мирном и соседнем Плесецке церковники совершают миссионерские поездки по войсковым частям. На космодроме батюшка - практически штатный сотрудник. В борьбе за светлое будущее ракетно-космической промышленности все средства хороши. Уже не остается институтов, куда бы не вклинивали священников: наука, образование, здравооханение, спорт... Столичный спортивный корреспондент наблюдал, как чернокожий футболист Баба Адаму от ужаса побелел, когда в раздевалку ворвался бородатый мужик в черном балахоне и принялся веником из ведра брызгать водой по стенкам.

   Если раньше граждан преследовали за веру, то теперь могут наказать за неверие.

В заключение - случай, описанный в книге сатирика Шендеровича: "В самый разгар застоя Иннокентию Смоктуновскому предложили написать статью про Малый театр, где он в ту пору играл царя Федора, - статью, ни больше ни меньше, для "Правды"! Смоктуновский написал, что думал. А думал он про Малый театр такое, что вместо публикации в "Правде" его попросили зайти в ЦК КПСС, к Зимянину…

- Что же это вы такое написали? - брезгливо поинтересовался большой партиец. - Мы вас приютили в Москве, дали квартиру, а вы такое пишете!..

Он был настроен покуражиться над сыном Мельпомены, но тут на Смоктуновского накатило вдохновение.

- Пишу! - вдруг заявил он. - Ведь как учил Ленин?

- Как? - насторожился Зимянин.

Тут бывший Гамлет распрямился во весь рост и выдал огромную цитату из Ленина. К теме разговора цитата не имела никакого отношения, но сам факт досконального знания совершенно выбил Зимянина из колеи.

- Это из какой статьи? - спросил он, когда первый шок прошел.

Смоктуновский назвал статью!

Зимянин не поленился: пошел к шкафу с первоисточниками, нашел, проверил - и, уже совершенно сраженный, снова повернулся к артисту:

- Ты что же это, наизусть знаешь?

- А вы разве не знаете? - удивился Иннокентий Михайлович, и в голосе его дрогнули драматические нотки. Мол, неужели это возможно: заведовать идеологией и не знать наизусть Владимира Ильича?

Вскоре Зимянин собрал в своём кабинете подчиненную ему партийную шушеру и устроил разнос: всех по очереди поднимал и спрашивал ту цитату. Никто не знал!

- А этот шут из Малого театра - знает! - кричал Зимянин.

…Смоктуновский вообще-то с трудом отличал Маркса от Энгельса - просто как раз в ту пору озвучивал на студии документальных фильмов нечто про Ильича, и в тексте был фрагмент злосчастной статьи".

   Зюганов со своими единомышленниками истину знают не хуже Зимянина. Но, как говорил профессор Черной магии из романа Булгакова:  "Они люди как люди, любят деньги. Но это же всегда было".

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