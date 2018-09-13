Короткометражный художественный фильм "Конец эпохи"

КИНОЗАЛ

Отклики: "Gurdzhy Geo. Один из немногих российских фильмов последнего времени, который посмотрел с удовольствием. Спасибо."; "David Kossoglyad. Замечательно! Только вот в России нет концов эпохи, есть только периодический version upgrade."; "Yosanna Sosnovsky. Помню, мне было 12, как мама с бабушкой плакали и говорили об ожидающейся депортации евреев в очередные лагеря смерти. Как дядю-фронтовика, с орденами и медалями на весь китель, уволили с работы. Как было страшно идти в школу, все смотрели с таким презрением, отпускали обидные реплики… ".