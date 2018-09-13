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КругозорКИНОЗАЛ
сентябрь '18
КИНОЗАЛ

Короткометражный художественный фильм "Конец эпохи"

Студенческая работа

Отклики: "Gurdzhy Geo. Один из немногих российских фильмов последнего времени, который посмотрел с удовольствием. Спасибо."; "David Kossoglyad. Замечательно! Только вот в России нет концов эпохи, есть только периодический version upgrade."; "Yosanna Sosnovsky. Помню, мне было 12, как мама с бабушкой плакали и говорили об ожидающейся депортации евреев в очередные лагеря смерти. Как дядю-фронтовика, с орденами и медалями на весь китель, уволили с работы. Как было страшно идти в школу, все смотрели с таким презрением, отпускали обидные реплики… ".

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СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

16 Сентября 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Художник и война д/фильм

Уважаемые господа, ниже приведена ссылка на новый фильм "Художник и война" - если он тронет Вас, и Вам покажется, что он достоин того, чтобы его увидели другие, а также Вам захочется за него проголосовать в рамках кинофестиваля Артдокфест - смотрите и голосуйте. С уважением к Вам и Вашему делу - создатели фильма.

04 Сентября 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

"...А вдоль дороги - мертвые с косами стоять!"

Ситуация на украинском (оккупированном проросийскими боевиками и солдатами РФ) Донбассе все более напоминает кровавый балаган. Начинают появляться новые версии того, что произошло 31 августа в донецком кафе «Сепар». Так, украинский дипломат Василий Филипчук заметил, что эпизод с убийством Захарченко подозрительно напоминает сцену из известного фильма:«Сценаристы, режиссеры, авторы декораций и исполнители постарались на славу.

23 Августа 2018

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

О Пользе Вредной Пищи

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