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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорЗАРУБКИ В ПАМЯТИ
сентябрь '18
ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Свет Джохара

Первый документальный фильм о Президенте Ичкерии Джохаре Дудаеве

Посвящается Джохару и Алле Дудаевым

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СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

16 Сентября 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Художник и война д/фильм

Уважаемые господа, ниже приведена ссылка на новый фильм "Художник и война" - если он тронет Вас, и Вам покажется, что он достоин того, чтобы его увидели другие, а также Вам захочется за него проголосовать в рамках кинофестиваля Артдокфест - смотрите и голосуйте. С уважением к Вам и Вашему делу - создатели фильма.

04 Сентября 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

"...А вдоль дороги - мертвые с косами стоять!"

Ситуация на украинском (оккупированном проросийскими боевиками и солдатами РФ) Донбассе все более напоминает кровавый балаган. Начинают появляться новые версии того, что произошло 31 августа в донецком кафе «Сепар». Так, украинский дипломат Василий Филипчук заметил, что эпизод с убийством Захарченко подозрительно напоминает сцену из известного фильма:«Сценаристы, режиссеры, авторы декораций и исполнители постарались на славу.

23 Августа 2018

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

О Пользе Вредной Пищи

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