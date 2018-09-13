К суду Божьему и Истории
Российская военщина свидетельствует против самой себя
"...Испытан 231 вид нового вооружения, 63 000 военнослужащих получили боевой опыт, уничтожено более 84 000 боевиков, включая 4500 выходцев из России и СНГ...".
Вчитываясь в этот доклад минобороны РФ от 22 августа 2018 года о трёх годах вакханалии России над народом Сирии, невозможно избавиться от ощущения сюрреалистичности картины: когда еще такое бывало, чтобы насильник хвастал на весь мир о своих зверствах?
Однако память выдает другое выступление - заявление Путина в 2015 году по поводу начала военного вмешательства России в сирийскую гражданскую войну на стороне диктатора Асада.
Путин сказал тогда совершенно открыто (цитирую по памяти): "Мы будем испытывать в Сирии наши новейшие вооружения сколь угодно долго без особого для нашей казны финансового ущерба".
Значит, все проходило в соответствии с линией Верховного Главнокомандующего...
Этот отчет, между тем, не полный: при всей бесстыжести разнузданной русской пьяни "а-ля Буданов", он скромно умалчивает о других "подвигах". К примеру:
- о тысячах разбомбленных путинскими соколами школах, жилых домах и больницах, о десятках тысяч похороненных под завалами детях и женщинах, о миллионах бежавших из родной страны, спасаясь от убийственных русских бомбометаний...
- о том, как ранее вы целенаправленно убивали и отравляли всех трезвомыслящих лидеров в чеченском Сопротивлении, расчистив путь к власти религиозным радикалам, которых с помощью своей агентуры заставили объявить Ичкерию низверженной, а самиx себя затем - частью ИГИЛа;
- о том, как выдавали тысячи российских загранпасспортов остаткам вооруженного сопротивления в Чечне, и перебрасывали их - через Азербайджан и Турцию - в ИГИЛ;
- о том, как совместно со вчерашними "БААСистами" седобородыми ныне вождями ИГИЛа - поголовно мотавшими свою юность в компанияx "наташек", учась строительству коммунизма в институтах СССР - вы назначали чеченцев командующими на самых безнадежных участках фронтов "Исламского государства" и бросали сотни бесстрашных кавказских добровольцев на верную смерть под огонь вездесущих американских дронов;
- о том, что только три проццента из всех сброшенных вами на cирийские города бомб и ракет попало в зону ИГИЛа;
- о том, как триумфально "освобождали" сирийские города, накачивали их оружием и отдавали без боя ИГИЛу (Пальмира, например);
- о том, что два раза ваша страна пользовалась правом вето в ООН, блокируя международное расследование случаев химической атаки диктатора Асада против восставших городов с тысячами жертв среди мирного населения...
Вы обо всем этом молчите сейчас, зато люди помнят, не забудут и припомнят перед судом - Судом человеческим и Судом Божьим.
Сейчас, опьяненные победами над беззащитными чеченцами, украинцами, сирийцами вы упиваетесь своей безнаказанностью и пугаете планету ядерным апокалипсисом, горделиво бряцая новейшими ракетами с ядерной установкой.
Но триумф глупца никогда не долог: наступит момент отрезвления - тот самый момент, когда вы запоздало вникните в смысл Божьих Заповедей:
"Загубивший одну невинную душу подобен убившему всё человечество";
"Разве не видели вы чем закончили сеявшие зло до вас?"
"Не ступай по земле горделиво!".