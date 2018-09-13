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КругозорНАБАТ
сентябрь '18
НАБАТ

К суду Божьему и Истории

Российская военщина свидетельствует против самой себя

"...Испытан 231 вид нового вооружения, 63 000 военнослужащих получили боевой опыт, уничтожено более 84 000 боевиков, включая 4500 выходцев из России и СНГ...".

Вчитываясь в этот доклад минобороны РФ от 22 августа 2018 года о трёх годах вакханалии России над народом Сирии, невозможно избавиться от ощущения сюрреалистичности картины: когда еще такое бывало, чтобы насильник хвастал на весь мир о своих зверствах?

Однако память выдает другое выступление - заявление Путина в 2015 году по поводу начала военного вмешательства России в сирийскую гражданскую войну на стороне диктатора Асада.

Путин сказал тогда совершенно открыто (цитирую по памяти): "Мы будем испытывать в Сирии наши новейшие вооружения сколь угодно долго без особого для нашей казны финансового ущерба".

Значит, все проходило в соответствии с линией Верховного Главнокомандующего...

Этот отчет, между тем, не полный: при всей бесстыжести разнузданной русской пьяни "а-ля Буданов", он скромно умалчивает о других "подвигах". К примеру:

- о тысячах разбомбленных путинскими соколами школах, жилых домах и больницах, о десятках тысяч похороненных под завалами детях и женщинах, о миллионах бежавших из родной страны, спасаясь от убийственных русских бомбометаний...

- о том, как ранее вы целенаправленно убивали и отравляли всех трезвомыслящих лидеров в чеченском Сопротивлении, расчистив путь к власти религиозным радикалам, которых с помощью своей агентуры заставили объявить Ичкерию низверженной, а самиx себя затем - частью ИГИЛа;

- о том, как выдавали тысячи российских загранпасспортов остаткам вооруженного сопротивления в Чечне, и перебрасывали их - через Азербайджан и Турцию - в ИГИЛ;

- о том, как совместно со вчерашними "БААСистами" седобородыми ныне вождями ИГИЛа - поголовно мотавшими свою юность в компанияx "наташек", учась строительству коммунизма в институтах СССР - вы назначали чеченцев командующими на самых безнадежных участках фронтов "Исламского государства" и бросали сотни бесстрашных кавказских добровольцев на верную смерть под огонь вездесущих американских дронов;

- о том, что только три проццента из всех сброшенных вами на cирийские города бомб и ракет попало в зону ИГИЛа;

- о том, как триумфально "освобождали" сирийские города, накачивали их оружием и отдавали без боя ИГИЛу (Пальмира, например);

- о том, что два раза ваша страна пользовалась правом вето в ООН, блокируя международное расследование случаев химической атаки диктатора Асада против восставших городов с тысячами жертв среди мирного населения...

Вы обо всем этом молчите сейчас, зато люди помнят, не забудут и припомнят перед судом - Судом человеческим и Судом Божьим.

Сейчас, опьяненные победами над беззащитными чеченцами, украинцами, сирийцами вы упиваетесь своей безнаказанностью и пугаете планету ядерным апокалипсисом, горделиво бряцая новейшими ракетами с ядерной установкой.

Но триумф глупца никогда не долог: наступит момент отрезвления - тот самый момент, когда вы запоздало вникните в смысл Божьих Заповедей:

"Загубивший одну невинную душу подобен убившему всё человечество";

"Разве не видели вы чем закончили сеявшие зло до вас?"

"Не ступай по земле горделиво!".

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