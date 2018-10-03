ПАМФЛЕТ

Что ни делает дурак - всё он делает не так... Вверх по лестнице, ведущей вниз

Поразмыслил я над многолетней чередой российских событий и понял, что моя дурная голова (страшновато сказать о себе по-простому: дурак) как-то неправильно понимает всякую российскую всячину. Из года в год...

Правда, по традиции русской сказки дурак - это совсем не обидно. Иван-дурак даже лежа на печке, правильные решения принимает, поумней всяких сородичей-мудрецов, сидящих в богатых хоромах, ассамблеях и думах. А таких - хоть пруд пруди. Богатый высев, нет проблем в жатве и сборе урожая...

А может, это совсем не дурацкие попытки, а реализация давно сформулированной максимы: добрыми намерениями дорога в ад вымощена. Не-е-е-т, это не об этом...

Давным-давно, говоря пунктуально, обессловили российский гимн (более конкретно, я бы сказал, обесславили). Так и исполняли гимн без слов год за годом. Издавна на Руси не было таинством вырвать язык. Это относилось и к людям, и к колоколам. Но расширение - до песни - было новинкой. По моему дурацкому рассуждению...

Что там зарабатывать на всяких олимпиадах и мировых чемпионатах. Это всякий капиталист умеет. Старается, выкладывается. А вот пыль, целый ураган в глаза пустить и с пустым карманом остаться, это особое know how...

Закон Магницкого - закон подлецов в ответку. Санкции по Крыму - прекращение закупок продуктов за рубежом. Санкции - ответные санкции: бей своих, чтобы чужие боялись. Чужие заелись и всё учить других норовят. А по-российски - несимметричный ответ. Полезный урок для меня, дурака, может, поумнею... Только боязнь есть: пока толстый сохнет, худой сдохнет.

Поймали вора за руку - снабжение золотовскои Росгвардии в 300 тысяч голов по завышенным ценам. В ответочку Золотов не пальчиком, а прямо из подворотни пригрозил Навальному: будешь коррупцию искать, мое имя упоминать - сочную отбивную из тебя сделаю. Нечего с сатисфакции съезжать... Не знаю, как для умных, но для умишка хилого лексикон генерала сложноват. Мог бы генерал в золотом обличье не грозить рингом или тамтамом, а скромно позаботиться о "пресс-хате" в незавидном месте пребывания оппонента. Но, вероятно, удовольствие от истязания не собственными руками было бы не полным. (Да и прессе в такую пресс-хату как-то доступ ограничен).

Есть такая вековая традиция: независимым государствам сопутствует независимая - автокефальная - церковь. Украина, кажись, уже почти три десятилетия гордится самостийностью. Вот и испросила страна томас - право на независимость своей православной церкви от московского патриархата. Большинство поместных православных церквей поддержало это стремление. Казалось бы, гладь и благодать окропляет православные церкви. Однако (дураку не понять) русская православная церковь находит несимметричный ответ - предупреждает о своем отделении от других в случае получения томаса. Автокефалия Украины и церковный раскол, провозглашаемый Москвой, в ответ.

Самолет пассажирский сбили. Главнокомандующий (не той большой державы, которой там, на земле украинской, нет) небольшой республики сразу провозгласил: птичкопад. Предупреждали же не летать в нашем небе... Нет, поправили его: я не я и ракета не моя. Да это и не ракета земля-воздух, а ракета воздух-воздух. Вот свидетель прямо из Испании через Киев в Москву пожаловал: все подробности знает, сам слышал, сам видел, все выложил (бандитом оказался, кажется).

Достоверно-достоверно, еще более достоверно: MH17 - во всех вариантах, вчера - одни, сегодня - другие. Последний вариант - ракета для Бука с найденным заводским шильдиком была изготовлена 32 года тому назад и завезена на территорию нынешней Украины. Кому ж еще через 3 десятилетия пулять ею в самолет?.. Модификация на поверку не совсем та, листочки не по секретной форме были как бы оприходованы - что за мелочи. Важно прокукарекать...

Голосистое "Эхо Москвы" пытается расставить точки над i: "Пускай будет испанский диспетчер, который всё знает, пускай будет украинский штурмовик, которые выпустил ракету, пускай будет украинский "Бук" - пускай будет всё сразу. Давайте скажем, что бандеровцы так хотели сбить пассажирский лайнер, что и с земли по нему палили, и с воздуха, и внутрь бомбу заложили, и трупы заранее в салон запихнули. А международная группа следователей все это время занималась тотальными фальсификациями".

Срочно: Москва-Лондон, Солсбери - Скрипаль мозолит глаза. Петров-Бошаров появляются в прессе. Не было такого, говорит МИД. Нашлись - через неделю сообщает президент российский громогласно. Тута на экране телевизоров - на интервью в международном агентстве RT они по призыву президента... Все, как ранее описали британцы. На 3 дня. Билеты в оба конца накануне - не дешево. Да еще через день дополнительно обратные билеты в запас - почти за ту же цену, что round trip. И всё, чтобы насладиться собором, до которого в малнньком городе за два заезда ноги не довели. Умеют же люди любить средневековую английскую готику. Мне, дураку, этого не понять.

Был бы умным, все давно понял. А так дурак-дураком. Только глазами моргаю, да плечами пожимаю, разуметь не под силу. Ладно бы какие одни-другие непонятки, а то что ни неделя - новое свидетельства собственного недомыслия. Старая разнородная классика учит: "Начала нет, и нет конца" - "Умом Россию не понять...".

Этакий заход в российский буфет. Блюд столько, что всего не попробуешь. Да и от каждого душок отталкивающий. Трудно заставить себя прикоснуться. Ну, прямо ощущаю, как многоликий дядя (а может, тетя) прямо, как в классике селедкой, - ейной мордой начала меня в харю тыкать. В мордах разобраться трудно, а харя дурацкая вся болит. И душа тоже.

Как-то умный человек сказал: "Куда ни кинь, везде клин". Клинит. Мне-то дураку это ясно. А умные - они дальше видят - говорят: "Everything OK! Американцев с англичанами за пояс заткнем, - вечная заря над землей российской будет. Даже глупостей делать не надо будет".

Спешу кончить, а то доморощенные таланты еще наваляют. Спасение то найти сложно. Да его, пожалуй, и нет. Не Ванька Жуков, а целая страна, никакой дедушка не поможет. никто никого оттуда не заберет. Разве что с самого высокого шпиля (не "Солсберецкого") главная рожа разом низко рухнет. Ну, это дурацкие представления...

В общем, вверх по лестнице, ведущей вниз...