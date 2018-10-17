СТРОФЫ

К выходу в свет в переводе с языка идиш готовится книга поэзии Моисея Лемстера, уроженца Молдавии, поэта, литературоведа, историка, журналиста, доктора филологии, живущего с 2000 года в Израиле. Вот что написал о его поэтическом творчестве коллега по литературному цеху Кирилл Ковальджи: "Сказано: вместо того, чтобы проклинать мрак, затепли хоть одну свечу! В руке Моисея Лемстера бьется огонек живой свечи".



ТЫ ДЛЯ КОГО-ТО МАГОМ ДОБРЫМ СТАНЬ

Необходим ли нам талант особый,

Чтобы творить земное волшебство?

Стать добрым магом ты для тех попробуй,

Кому надежды луч нужней всего.

Поверь в себя, и будет всё по силам -

Спасти и вмиг избавить от невзгод,

И ты возникнешь ангелом двукрылым,

И дрогнет мрак, и отступать начнёт.

Теплее станет в лютые морозы,

И не страшась уже ни бурь, ни вьюг,

Тот, у кого не просыхали слезы,

Нежданно улыбнётся миру вдруг.

Тому, кого унёс однажды ветер

В чужие и далекие края,

Звездою путеводною засветит

Божественная искорка твоя.

И сотворится подлинное чудо

По мановению твоей руки,

И тот, кому сегодня очень худо,

Очнётся от печали и тоски.

А если потеряешь ты дорогу

Однажды в веренице новых дней,

Те, для кого ты был подобен Богу,

Спасут тебя молитвою своей.



ПОЧЕМУ Я НЕ ПЛАЧУ

(Отъезд)

То дерево, что посадил когда-то я,

Шумя листвой, спросило у меня:

- Отсюда уезжаешь навсегда,

Так почему не плачешь ты тогда?

Мне задал свой вопрос цветущий сад,

Где сливы я растил и виноград:

- Решил уехать ты, но не пойму,

Не плачешь под ветвями почему?

Спросило и местечко, и село,

Где детство моё ранее прошло:

- На свет здесь появился ты и рос,

Так почему же не роняешь слёз?

И женщины, любил которых я,

И старые соседи, и друзья

Спросили хором:

- Ты теряешь нас,

Но почему не плачешь в этот час?

И только из затерянных могил

Никто среди собратьев не спросил:

Что ж у тебя слезинки даже нет? -

Мог дать бы каждый, кто убит, ответ.



МОЛНИИ

Когда чернеет туч на небе рой,

И вспыхивают молнии порой,

Внезапно возникая вдалеке,

Как трещины в высоком потолке.

Успейте, не пугаясь их ничуть,

Туда на миг, прищурив глаз, взглянуть.

И вот тогда замрёте, оробело,

Узрев Творца сияющее тело.



ПРА-ПРА-ПРА…

Этот дождик молодой

Набежал издалека.

Он - проказник озорной,

Поступь у него легка.

Что там поступь - он пострел,

То, казалось бы, завис,

То на крышу залетел

И скользит оттуда вниз.

Разыгрался он вконец,

Куролеся среди дня.

Ну, скажите, не наглец? -

Щелкнул по носу меня.

Покружил передо мной,

Чтоб я ноги промочил.

- И откуда ты такой? -

Я у дождика спросил.

Пра-пра-прадед мой родной,

Уж в какой, не помню, век,

Видел сам, как строил Ной

Свой спасительный Ковчег.

А немного погодя

Затопило шар земной…

И потопного дождя

Пра-пра-правнук пред тобой!



ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Часам песочным жизнь моя под стать.

Ссыпаются так быстро дни и годы,

Как капли дождевые с небосвода,

Из облака, - им не вернутся вспять!

И тают люди, словно облака,

И все начала движутся к итогу…

В моих часах песочных, слава Богу,

Ещё осталась горсточка песка.

Я четко вижу, как уходит жизнь,

И как сужается моя тропинка.

Оставшаяся каждая песчинка

Как будто шепчет мне: "Поторопись!"

Мгновение не так уж и мало,

Оно подвластно нам и растяжимо.

Наполнить миг любой необходимо, -

Твою любовь он примет и тепло.

Короткий миг вмещает близь и даль,

И вкладываю в чудное мгновенье

Ниспосланное Богом вдохновенье,

И тьму, и свет, и радость, и печаль.

Песочные часы, вы - жизнь сама:

Отсчитывая дни мои, песчинки

Спускаются, как легкие снежинки,

И серебрит мне голову зима.



КУДА Я УЙДУ?

Болит душа моя,

Живу я, неприкаян.

Кто в этом мире я?

Я - гость, а не хозяин.

Что жизнь моя? - Вода,

И видно дно колодца,

И я пришел сюда,

И уходить придется.

Куда же я уйду? -

Ответь всесильный Боже.

Я превращусь в звезду

На небесах, быть может.

И в сумраке ночей

Она заметной будет,

От звёздочки моей

Светлее станет людям.

А может, в никуда,

В безжалостную бездну,

Уйду я навсегда

И в пустоте исчезну.



НАШ ПУТЬ

Как будто в мир пришёл я лишь вчера,

Но вот и уходить уже пора.

Что наши дни? Они цветам под стать:

Рождаются цвести и увядать.

И молнии подобен жизни путь -

Ей в небе лишь на миг дано блеснуть.

Между двумя я станциями мчусь:

Прихода радость и ухода грусть.

Был я ребенком, быстро взрослым стал,

И видится отчётливо вокзал,

Где ждут отправки скорой старики,

Держа у ног с пожитками тюки.

И как во сне, живу я среди дня,

Но, пробуждая, тормошат меня.

И, значит, жизнь - действительно игра,

Закончится, и уходить пора

В мир ярких звёзд, неведомых планет,

Куда пути, пока мы живы, нет.

Но и оттуда, вычертив спираль,

Быть может, поведёт дорога вдаль.