И дрогнет мрак…
Из грядущей книги
К выходу в свет в переводе с языка идиш готовится книга поэзии Моисея Лемстера, уроженца Молдавии, поэта, литературоведа, историка, журналиста, доктора филологии, живущего с 2000 года в Израиле. Вот что написал о его поэтическом творчестве коллега по литературному цеху Кирилл Ковальджи: "Сказано: вместо того, чтобы проклинать мрак, затепли хоть одну свечу! В руке Моисея Лемстера бьется огонек живой свечи".
ТЫ ДЛЯ КОГО-ТО МАГОМ ДОБРЫМ СТАНЬ
Необходим ли нам талант особый,
Чтобы творить земное волшебство?
Стать добрым магом ты для тех попробуй,
Кому надежды луч нужней всего.
Поверь в себя, и будет всё по силам -
Спасти и вмиг избавить от невзгод,
И ты возникнешь ангелом двукрылым,
И дрогнет мрак, и отступать начнёт.
Теплее станет в лютые морозы,
И не страшась уже ни бурь, ни вьюг,
Тот, у кого не просыхали слезы,
Нежданно улыбнётся миру вдруг.
Тому, кого унёс однажды ветер
В чужие и далекие края,
Звездою путеводною засветит
Божественная искорка твоя.
И сотворится подлинное чудо
По мановению твоей руки,
И тот, кому сегодня очень худо,
Очнётся от печали и тоски.
А если потеряешь ты дорогу
Однажды в веренице новых дней,
Те, для кого ты был подобен Богу,
Спасут тебя молитвою своей.
ПОЧЕМУ Я НЕ ПЛАЧУ
(Отъезд)
То дерево, что посадил когда-то я,
Шумя листвой, спросило у меня:
- Отсюда уезжаешь навсегда,
Так почему не плачешь ты тогда?
Мне задал свой вопрос цветущий сад,
Где сливы я растил и виноград:
- Решил уехать ты, но не пойму,
Не плачешь под ветвями почему?
Спросило и местечко, и село,
Где детство моё ранее прошло:
- На свет здесь появился ты и рос,
Так почему же не роняешь слёз?
И женщины, любил которых я,
И старые соседи, и друзья
Спросили хором:
- Ты теряешь нас,
Но почему не плачешь в этот час?
И только из затерянных могил
Никто среди собратьев не спросил:
Что ж у тебя слезинки даже нет? -
Мог дать бы каждый, кто убит, ответ.
МОЛНИИ
Когда чернеет туч на небе рой,
И вспыхивают молнии порой,
Внезапно возникая вдалеке,
Как трещины в высоком потолке.
Успейте, не пугаясь их ничуть,
Туда на миг, прищурив глаз, взглянуть.
И вот тогда замрёте, оробело,
Узрев Творца сияющее тело.
ПРА-ПРА-ПРА…
Этот дождик молодой
Набежал издалека.
Он - проказник озорной,
Поступь у него легка.
Что там поступь - он пострел,
То, казалось бы, завис,
То на крышу залетел
И скользит оттуда вниз.
Разыгрался он вконец,
Куролеся среди дня.
Ну, скажите, не наглец? -
Щелкнул по носу меня.
Покружил передо мной,
Чтоб я ноги промочил.
- И откуда ты такой? -
Я у дождика спросил.
Пра-пра-прадед мой родной,
Уж в какой, не помню, век,
Видел сам, как строил Ной
Свой спасительный Ковчег.
А немного погодя
Затопило шар земной…
И потопного дождя
Пра-пра-правнук пред тобой!
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Часам песочным жизнь моя под стать.
Ссыпаются так быстро дни и годы,
Как капли дождевые с небосвода,
Из облака, - им не вернутся вспять!
И тают люди, словно облака,
И все начала движутся к итогу…
В моих часах песочных, слава Богу,
Ещё осталась горсточка песка.
Я четко вижу, как уходит жизнь,
И как сужается моя тропинка.
Оставшаяся каждая песчинка
Как будто шепчет мне: "Поторопись!"
Мгновение не так уж и мало,
Оно подвластно нам и растяжимо.
Наполнить миг любой необходимо, -
Твою любовь он примет и тепло.
Короткий миг вмещает близь и даль,
И вкладываю в чудное мгновенье
Ниспосланное Богом вдохновенье,
И тьму, и свет, и радость, и печаль.
Песочные часы, вы - жизнь сама:
Отсчитывая дни мои, песчинки
Спускаются, как легкие снежинки,
И серебрит мне голову зима.
КУДА Я УЙДУ?
Болит душа моя,
Живу я, неприкаян.
Кто в этом мире я?
Я - гость, а не хозяин.
Что жизнь моя? - Вода,
И видно дно колодца,
И я пришел сюда,
И уходить придется.
Куда же я уйду? -
Ответь всесильный Боже.
Я превращусь в звезду
На небесах, быть может.
И в сумраке ночей
Она заметной будет,
От звёздочки моей
Светлее станет людям.
А может, в никуда,
В безжалостную бездну,
Уйду я навсегда
И в пустоте исчезну.
НАШ ПУТЬ
Как будто в мир пришёл я лишь вчера,
Но вот и уходить уже пора.
Что наши дни? Они цветам под стать:
Рождаются цвести и увядать.
И молнии подобен жизни путь -
Ей в небе лишь на миг дано блеснуть.
Между двумя я станциями мчусь:
Прихода радость и ухода грусть.
Был я ребенком, быстро взрослым стал,
И видится отчётливо вокзал,
Где ждут отправки скорой старики,
Держа у ног с пожитками тюки.
И как во сне, живу я среди дня,
Но, пробуждая, тормошат меня.
И, значит, жизнь - действительно игра,
Закончится, и уходить пора
В мир ярких звёзд, неведомых планет,
Куда пути, пока мы живы, нет.
Но и оттуда, вычертив спираль,
Быть может, поведёт дорога вдаль.