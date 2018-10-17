обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорФЕЛЬЕТОН
октябрь '18
ФЕЛЬЕТОН

Кризиса не существует. Вовсе!

Для тех, кто неуверенно застегивает собственные штаны

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

- Зинуша, что за шум такой?

- Народ возмущается. Президент Путин  подписал Указ, регламентирующий состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на ближайшие семь лет. В качестве экспертов в исполнительный орган вошел  Олег Дерипаска, который  будет развивать сельское хозяйство в России. На это ему выделили 26 миллиардов.  ?  Опять! ? горестно воскликнул Филипп Филиппович,? ну, теперь,  стало быть, пошло - пропало  сельское  хозяйство.  Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер по телевизору Соловьев станет рассказывать про невиданные урожаи, затем в очередной раз подорожают продукты, потом  появятся талоны и магазины "Березка", где колбасу будут продавать за валюту, и так далее. Крышка сельскому хозяйству!

     ? Убивается Филипп Филиппович, ? заметила  Зина. 

  ? Да ведь как не убиваться?! ? возопил Филипп Филиппович, -? ведь  это какая страна была! До революции Российская империя была крупнейшим в мире экспортёром зерновых культур, льна, яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр. Общий урожай зерновых на треть больше урожаев Аргентины, США и Канады, вместе взятых.

     ?  Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, ?  возразил Борменталь, ?  теперь, когда  сельское хозяйство поручили Дерипаске, все резко изменится.

     ?  Голубчик, вы меня знаете. Не правда ли? Я - человек фактов, человек наблюдения. Если я  что-нибудь  говорю,  значит, в  основе лежит некий факт, из которого  я  делаю  вывод.  И  вот  вам  факт: Елена Скрытник - врач по образованию - несмотря на то, что оказалась в центре коррупционного скандала о похищении из  госбюджета  около 40 млрд. рублей,  странным образом возглавила Министерство сельского хозяйства. Скандальные расследования никаких  серьезных последствий для Скрынник не вызвали.  Теперь она благополучно живет во Франции.

   Или история с другим экс-министром. Обороны. Бывшим торговым работником, об этом и вспоминать не хочу.  А теперь  вот еще один гений -  миллиардер Дерипаска - угробил алюминиевую промышленность, США обрушили  котировки  акций алюминиевого гиганта. А теперь миллиардер будет страну хлебом снабжать.

    ?  Да у него уж нет никаких  миллиардов - он под американские  санкции попал.

     ?  Ничего похожего! ? громовым голосом  возразил  Филипп  Филиппович, ? у него есть миллиарды, и эти миллиарды... мои! Это как раз те самые миллиарды, которые  исчезли после аннексии Крыма. Спрашивается, кто их спёр?  Я? Не может быть. Оппозиционер Навальный? Пенсионеры? Смешно  даже  предположить.

   ?  Кризис, Филипп Филиппович.

     ? Нет, ?  совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович.  Вы, дорогой Иван  Арнольдович,  воздержитесь  от  употребления  этого слова.  Это  -  мираж,  дым,  фикция.  Что такое этот ваш кризис?  Да  его  вовсе  и  не существует. Что вы подразумеваете  под  этим  словом?   Это вот что: если  я,  вместо  того, чтобы развивать промышленность, здравоохранение, образование буду устраивать олимпиады, футбольные чемпионаты, гонки Формулы-I, у меня настанет кризис. Следовательно, кризис  не  в  санкциях,  а  в  головах.  Это означает, что каждый  должен  лупить  себя по затылку! И вот, когда он вылупит из  себя  всякие  галлюцинации  и  займется экономикой ? прямым своим  делом ? кризис  исчезнет  сам  собой.  Двум богам  служить  нельзя!  Невозможно  в  одно  и  то  же  время  заниматься  обустройством соседних государств и поднимать уровень жизни  собственных граждан. Это никому не удается, тем более - людям,  которые  вообще, отстав в развитии от европейцев лет на двести,  до  сих  пор  еще  не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Читайте также

ПАМФЛЕТ

Православные коммунисты

Православные коммунисты

КТО ЕСТЬ КТО

Фанаты

Фанаты

УТРАТА

Ушла поэт, прозаик, эссеист Валентина Синкевич (1926-2018)

Ушла поэт, прозаик, эссеист Валентина Синкевич (1926-2018)

ПРАВДОРУБКА

Кто посеял украинский Голодомор и что сеятель пожнёт

Кто посеял украинский Голодомор и что сеятель пожнёт

ФЕЛЬЕТОН

"Не чирикай!"

"Не чирикай!"

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Насколько вероятны изменения во внутренней политике РФ под влиянием нынешней волны протеста в разных регионах России?

Самые обсуждаемые

за последнее время

8
О вояках РФ, превзошедших гитлеровцев
4
Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?
4
Иосиф Кобзон: малоизвестное
4
К суду Божьему и Истории
3
Живая Вода
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

09 Октября 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

КОНСЕРВАТОРИЯ ВИНОВАТА

Невольно приходится задумываться над причинами целого ряда неудач, которые вдруг стали регулярно преследовать российских агентов за рубежом.

08 Октября 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Донбасский гамбит*

Письмо от украица (гражданина страны Украина) Павла Ратушняка. Главная посылка его письма: когда закончится военный конфликт на Донбассе, есть ли к этому какие-либо предпосылки? И второе: в интернете можно найти информацию о том, что у нас в Украине почти 95 % продовольственных товаров на внутреннем рынке - это продукты отечественного производства...

16 Сентября 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Художник и война д/фильм

Уважаемые господа, ниже приведена ссылка на новый фильм "Художник и война" - если он тронет Вас, и Вам покажется, что он достоин того, чтобы его увидели другие, а также Вам захочется за него проголосовать в рамках кинофестиваля Артдокфест - смотрите и голосуйте. С уважением к Вам и Вашему делу - создатели фильма.

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center