Кризиса не существует. Вовсе!

ФЕЛЬЕТОН

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

- Зинуша, что за шум такой?

- Народ возмущается. Президент Путин подписал Указ, регламентирующий состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на ближайшие семь лет. В качестве экспертов в исполнительный орган вошел Олег Дерипаска, который будет развивать сельское хозяйство в России. На это ему выделили 26 миллиардов. ? Опять! ? горестно воскликнул Филипп Филиппович,? ну, теперь, стало быть, пошло - пропало сельское хозяйство. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер по телевизору Соловьев станет рассказывать про невиданные урожаи, затем в очередной раз подорожают продукты, потом появятся талоны и магазины "Березка", где колбасу будут продавать за валюту, и так далее. Крышка сельскому хозяйству!

? Убивается Филипп Филиппович, ? заметила Зина.

? Да ведь как не убиваться?! ? возопил Филипп Филиппович, -? ведь это какая страна была! До революции Российская империя была крупнейшим в мире экспортёром зерновых культур, льна, яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр. Общий урожай зерновых на треть больше урожаев Аргентины, США и Канады, вместе взятых.

? Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, ? возразил Борменталь, ? теперь, когда сельское хозяйство поручили Дерипаске, все резко изменится.

? Голубчик, вы меня знаете. Не правда ли? Я - человек фактов, человек наблюдения. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: Елена Скрытник - врач по образованию - несмотря на то, что оказалась в центре коррупционного скандала о похищении из госбюджета около 40 млрд. рублей, странным образом возглавила Министерство сельского хозяйства. Скандальные расследования никаких серьезных последствий для Скрынник не вызвали. Теперь она благополучно живет во Франции.

Или история с другим экс-министром. Обороны. Бывшим торговым работником, об этом и вспоминать не хочу. А теперь вот еще один гений - миллиардер Дерипаска - угробил алюминиевую промышленность, США обрушили котировки акций алюминиевого гиганта. А теперь миллиардер будет страну хлебом снабжать.

? Да у него уж нет никаких миллиардов - он под американские санкции попал.

? Ничего похожего! ? громовым голосом возразил Филипп Филиппович, ? у него есть миллиарды, и эти миллиарды... мои! Это как раз те самые миллиарды, которые исчезли после аннексии Крыма. Спрашивается, кто их спёр? Я? Не может быть. Оппозиционер Навальный? Пенсионеры? Смешно даже предположить.

? Кризис, Филипп Филиппович.

? Нет, ? совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович. Вы, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления этого слова. Это - мираж, дым, фикция. Что такое этот ваш кризис? Да его вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы развивать промышленность, здравоохранение, образование буду устраивать олимпиады, футбольные чемпионаты, гонки Формулы-I, у меня настанет кризис. Следовательно, кризис не в санкциях, а в головах. Это означает, что каждый должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется экономикой ? прямым своим делом ? кризис исчезнет сам собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время заниматься обустройством соседних государств и поднимать уровень жизни собственных граждан. Это никому не удается, тем более - людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!